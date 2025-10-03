Οι τέσσερις συμβουλές του Βαλέρι και «να μιλάτε στους ξένους VAR» με αφορμή το πέναλτι στον Καμπελά

«Επρεπε να μιλήσεις στον VAR (σ.σ. στον Γερμανό Περλ) για να δοθεί το πέναλτι», είπε ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι στον Στέφανο Κουμπαράκη (Κυκλάδων) που ήταν AVAR στον αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1. Ο διάλογος, για το πέναλτι-μαρς του Τετέ στον Καμπελά, που δεν δόθηκε από τον διαιτητή Τουρκογερμανό Αϊτεκίν, έγινε στο σεμινάριο του VAR (3/10) που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις (VAR CENTER) στο Μαρούσι. Ηταν διάρκειας πάνω από δυο ώρες και έλαβαν μέρος όλοι οι διαιτητές που είναι VAR και AVAR στους αγώνες της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League που διεξάγεται το Σαββατοκύριακο.

«Υπήρχαν περιπτώσεις που μιλούσαμε σε ξένους διαιτητές αλλά δεν ακούνε», φέρεται να απάντησε ο Στέφανος Κουμπαράκης. «Να μιλάτε και αν δεν ακούν είναι δικό τους θέμα. Θα μιλάμε εμείς με τις ομοσπονδίες τους και τότε θα δούμε», ανταπάντησε ο Βαλέρι.

Ο Ιταλός, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για το VAR, στο δίωρο σεμινάριο πρόβαλε περίπου 10 φάσεις. Ηταν φάσεις που έγιναν λάθη, ή λάθος χρήση του VAR, ή καθυστέρηση στην εξέταση των φάσεων στις πέντε πρώτες αγωνιστικές, τις οποίες οι ρέφερι συζήτησαν με τον Πάολο Βαλέρι και άκουσαν τις παρατηρήσεις του. Αυτό σημαίνει ότι το VAR κάνει τουλάχιστον δυο λάθη σε κάθε αγωνιστική, χώρια αυτά των διαιτητών.

Αυτός είναι και ο λόγος που ο Βαλέρι σήμανε συναγερμό και καθιέρωσε τα μίνι-σεμινάρια. Είναι φανερό ότι ο Ιταλός δεν είναι ικανοποιημένος και «ζητεί» βελτίωση.

Οι τέσσερις συμβουλές που έδωσε ο Βαλέρι είναι οι εξής: 1) Μεγαλύτερη ακρίβεια στην εξέταση των φάσεων, 2) Σωστή εφαρμογή των κανονισμών, 3) Να τσεκάρουν τις φάσεις από όλες τις κάμερες, 4) Ταχύτερη εφαρμογή του ημιαυτόματου οφσάιντ και ταχύτερη εξέταση των φάσεων.

Οι διαιτητές που πήραν μέρος στο σημερινό (3/10) μίνι σεμινάριο: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου), Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), Φωτιάς (Πέλλας), Ευαγγέλου (Αθηνών), Κατσικογιάννης (Ηπείρου), Τσακαλίδης (Χαλκιδικής), Ματσούκας (Εύβοιας), Γιουματζίδης (Πέλλας), Μόσχου (Λασιθίου), Τομαράς (Θράκης).

Θυμίζουμε ότι και ο Λανουά στην τηλεκριτική του παραδέχθηκε ότι έπρεπε να δοθεί πέναλτι υπέρ του Καμπελά στο 35′ του αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.