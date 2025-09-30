Το μάθημα του Βαλέρι στους Κατσικογιάννη-Κολλιάκο και η στροφή 180 μοιρών με τον Ζαμπαλά

Με αφορμή το γκολ προήλθε από οφσάιντ του Μανθάτη στο ματς Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 3-2, ο Βαλέρι (στην εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη των διαιτητών για τα ματς της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League) επικεντρώθηκε στη συνεργασία διαιτητή-βοηθού και είπε στους Κατσικογιάννη-Κολλιάκο, αντίστοιχα, ότι έπρεπε να ανταλλάξουν πληροφορία για το ποιος πήρε τη μπάλα (ο Ορτέγκα ή ο Παλάσιος) πριν αυτή φτάσει στον Μανθάτη που έδωσε την πάσα για το γκολ. Είναι ξεκάθαρο ότι καταλήγει από τον Παλάσιος που μετά έβαλε το γκολ-οφσάιντ. Κατά τον Βαλέρι αν είχαν σωστή συνεργασία θα είχαν πάρει και τη σωστή απόφαση. Πάντως, μεγάλη ευθύνη για το λάθος φέρει ο βοηθός Κολλιάκος αφού έχασε τη φάση.

Επίσης, ο Βάλερι απέδωσε τα εύσημα στον Κατσικογιάννη επειδή χειρίστηκε με ηρεμία το μπλακ άουτ στο VAR, ενημερώνοντας για το τι γινόταν.

-Στον Τσιμεντερίδη (Κοζάνης), ο οποίος σφύριξε Αστέρας Τρίπολης-ΠΑΟΚ 3-3 ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ, Πάολο Βαλέρι τόνισε ότι κακώς έβγαλε δεύτερη κίτρινη στον Πομόνη και ότι έπρεπε να διαχειριστεί με παρατήρηση την καθυστέρηση στην εκτέλεση του πλαγίου άουτ. Ακόμη, πρόσθεσε ότι έπρεπε να δείξει κόκκινες κάρτες και όχι κίτρινες σε όσους διαμαρτύρονταν από τους πάγκους. «Στο πρώτο πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ έχεις σωστή θέση και βλέπεις ότι το μαρκάρισμα γίνεται εντός περιοχής, όμως δεν είδες το άλλο».

–Τι άλλαξε; Αληθεύει ότι την Κυριακή (28/9) στην αίθουσα του VAR ο Βαλέρι έδινε συγχαρητήρια στον Ζαμπαλά που ως VAR στο Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός 1-2 κάλεσε τον Τσακαλίδη σε on field review για να δώσει το πέναλτι σε χέρι του Τσέριν, όπως και έγινε; Όμως, στο μίτινγκ της τηλεκπαίδευσης (όπως και στο βίντεο της τηλεκριτικής) έκανε στροφή 180 μοιρών. Τελικά, ο Βαλέρι τα έβαλε με τον Ζαμπαλά επειδή δεν έδειξε στον Τσακαλίδη τις φάσεις από τις κάμερες του ημιαυτόματου οφσάιντ, με τον ρέφερι να απαντά ότι ήταν σίγουρος για την παράβαση και δεν τις είχε κοιτάξει! Όμως, αρκετoί θυμήθηκαν την περίπτωση Μουκουντί όπου ο Λανουά δικαιολόγησε τον μη καταλογισμό πέναλτι κατά της ΑΕΚ, στο περσινό ματς με τον Λεβαδειακό. Κάτι ανάλογο έκανε και ο Βάλερι εκτός του ότι, αρχικά, φέρεται να θεώρησε ότι υπήρχε πέναλτι!

-Για τον Ευαγγέλου (Αθηνών) είπε ότι θα έπρεπε να είχε δώσει επιθετικό φάουλ υπέρ του τερματοφύλακα του Πανσερραϊκού Τιναλίνι, ο οποίος στο ματς με τον Αρη μπλόκαρε τη μπάλα εντός περιοχής, γλίστρησε και βρέθηκε εκτός με τη μπάλα στα χέρια. Ο Ευαγγέλου έδωσε φάουλ σε βάρος του.

-«Δεν έγινες ο Κολίνα, επειδή πήρες τρεις σωστές αποφάσεις. Θέλεις δουλειά ακόμη», είπε ο Βαλέρι στον Ματσούκα (Εύβοιας) που σφύριξε Ατρόμητος-ΑΕΛ 1-1 που χωρίς VAR έβγαλε μια κόκκινη κάρτα, έδωσε πέναλτι και ακύρωσε γκολ για επιθετικό φάουλ.

-Ο Λανουά απουσίασε επειδή είναι παρατηρητής διαιτησίας στο ματς Αταλάντα-Μπριζ.