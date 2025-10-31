Η ΚΕΔ δεν βρίσκει το κλειδί για την επανεκκίνηση

Η ΚΕΔ των Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο θεωρούσε ότι το σεμινάριο των διαιτητών και των βοηθών της Super League, το οποίο διοργάνωσαν το διάστημα 15-17 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη ήταν μια ευκαιρία για να ξαναμπεί οι διαιτησία στις… ράγες της ανάπτυξης. Κάτι τέτοιο, τις δυο αγωνιστικές που προηγήθηκαν δεν συνέβη, επειδή όλες οι συνταγές της ΚΕΔ είναι δοκιμασμένες και αποτυχημένες, αναζητούνται καινούριες αλλά δεν βρίσκουν.

Η ΚΕΔ των Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο έριξε βάρος στην εκπαίδευση, οι διαιτητές και οι βοηθοί πάνε καλά στη θεωρία, όμως αποτυγχάνουν στην πράξη, δηλαδή στην εφαρμογή των κανονισμών στους αγώνες που σφυρίζουν. Σα να μην έφτανε αυτό, τα πράγματα γίνονται χειρότερα επειδή πρόβλημα υπάρχει και με το VAR, για παράδειγμα στη συνεργασία των διαιτητών και των διαιτητών που είναι στον έλεγχο των φάσεων. Αφενός οι διαιτητές αφήνουν τις δύσκολες αποφάσεις στους ρέφερι του VAR ενώ κάποιοι από τους τελευταίους παρασέρνουν τους διαιτητές των αγώνων σε λάθος αποφάσεις μέσω on field review που δεν προβλέπονται από το πρωτόκολλο. Με μια λέξη μύλος!

Ο προβληματισμός του Λανουά φαίνεται στις εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις που πλέον δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα. Όπως λύση δεν δίνουν ούτε οι τιμωρίες, το πολύ μέχρι δυο αγωνιστικές. Αυτά γινόταν και την προηγούμενη περίοδο, μέχρι έναν βαθμό λειτούργησαν επειδή ήταν καινοτομίες αλλά το επίπεδο δεν ανέβηκε και η ΕΠΟ βιάστηκε να εξαγγείλει ότι τα ντέρμπι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θα σφυρίξουν Ελληνες διαιτητές με ξένους στο VAR. Μην εκπλαγείτε αν και στο Κύπελλο συνεχίσουν με ξένους διαιτητές όχι μόνο στο χορτάρι αλλά και στο VAR.

Ούτε λύση είναι οι σερί ορισμοί. Για παράδειγμα ο Τσακαλίδης (σ.σ. στη φωτογραφία) έχει πάρει τρεις ορισμούς (Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, αντίστοιχα), δυο ως VAR και έναν ως AVAR. Όμως, έχει συμβεί ένας διαιτητής να είναι καλός τη μια αγωνιστική και την επόμενη να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο.

Δεν λειτούργησε ούτε το… σύστημα των 25 υποχρεωτικών προπονήσεων το μήνα. Τα λάθη είναι περισσότερα την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο σε σχέση με την προηγούμενη.

Και ο Λανουά άρχισε να ξεχωρίζει τους διαιτητές. Όμως, το παράδοξο είναι ότι δεν τον δικαιώνουν αυτοί που προωθεί, μέσω σημαντικών ή σερί ορισμών. Μην αναφέρουμε ονόματα, δεν είναι σωστό. Δεν επιβεβαιώνεται αυτό που προσδοκούσε ο Γάλλος, δηλαδή οι διαιτητές να γίνονται καλύτεροι με το να ορίζονται σε περισσότερα ματς.

Η μια εισήγηση στον Λανουά είναι να ανεβάσει κι άλλους διαιτητές στον πίνακα της Super League για να επιβάλει μεγαλύτερες τιμωρίες. Παράλληλα, θα σταματήσουν και οι σερί ορισμοί και θα παίζουν συνέχεια μόνο όσοι πάνε καλά.