ΚΕΔ: Σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα για να κρατήσουν τους διαιτητές στα γήπεδα

Μεγάλος είναι ο πονοκέφαλος σε ΕΠΟ και ΚΕΔ επειδή οι διαιτητές εγκαταλείπουν ο ένας μετά τον άλλον την ενεργό δράση καθώς βλέπουν ότι δεν έχουν κίνητρο και προωθούνται ρέφερι με συγκεκριμένα… κριτήρια, με βασικότερο το μέσον. Για αυτό και προγραμμάτισαν σειρά σεμιναρίων ανά την Ελλάδα για να κρατήσουν τους διαιτητές στα γήπεδα.

Το ένα μέρος του πρότζεκτ των σεμιναρίων της ΚΕΔ, συνολικά έξι ανά την Ελλάδα, έχει να κάνει με τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών της ΚΕΔ και των διαιτητών της Super League με τους ρέφερι των χαμηλότερων κατηγοριών και το άλλο να παρουσιαστούν ως πρότυπα οι διαιτητές της Super League και για αυτό συνολικά έξι από αυτούς θα είναι ομιλητές σε ένα εκ των έξι σεμιναρίων. Επίσης, μαθήματα (παρακάτω μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα) θα κάνουν τα μέλη της ΚΕΔ.

Αυτά τα σεμινάρια διαιτησίας εντάσσονται σε πρόγραμμα της UEFA (HatTrick) και ήδη έχει γίνει η σχετική προεργασία για το πότε και πού θα γίνουν και απομένει μόνο η τυπική έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Ξεκινούν στις 30/10 και κατά σειρά έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στην Καβάλα (30/10), στα Ιωάννινα (20/11), στην Κατερίνη (11/12), στα Χανιά (18/12), στην Αθήνα (15/1) και στο Αργος (29/1), ενώ κατά σειρά ομιλητές θα είναι οι Πουλικίδης (Δράμας), Ζαμπαλάς (Ηπείρου), Πολυχρόνης (Πιερίας), Μόσχου (Λασιθίου), Παπαπέτρου (Αθηνών) και Βεργέτης (Αρκαδίας).

Αναλυτικό πρόγραμμα (ημερομηνίες και περιοχές):

30/10/2025 – Καβάλα (έως 68 συμμετέχοντες) – Ομιλία από τον κ. Πουλικίδη Κωνσταντίνο, VAR Specialist

20/11/2025 – Ιωάννινα (έως 57 συμμετέχοντες) – Ομιλία από τον κ. Ζαμπαλά Σπυρίδωνα, Διαιτητή 1ης Κατηγορίας

11/12/2025 – Κατερίνη (έως 111 συμμετέχοντες) – Ομιλία από τον κ. Πολυχρόνη Φώτιο, Διαιτητή 1ης Κατηγορίας

18/12/2025 – Χανιά (έως 41 συμμετέχοντες) – Ομιλία από τον κ. Μόσχου Δημήτριο, Διαιτητή 1ης Κατηγορίας

15/01/2026 – Αθήνα (έως 136 συμμετέχοντες) – Ομιλία από τον κ. Παπαπέτρου Αναστάσιο, Διαιτητή 1ης Κατηγορίας

29/01/2026 – Άργος (έως 64 συμμετέχοντες) – Ομιλία από τον κ. Βεργέτη Χρήστο, Διαιτητή 1ης Κατηγορίας

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων (Μαθήματα από τα μέλη της ΚΕΔ):

Οδηγίες προπόνησης από τον Εθνικό Γυμναστή, κ. Λώλη Βασίλειο.

Πρακτική προπόνηση από συνεργάτες του κ. Λώλη, μετά το πέρας των μαθημάτων.

Συζήτηση με Έλληνα διαιτητή υψηλού επιπέδου (FIFA, Κ1), ο οποίος θα μοιραστεί τις εμπειρίες του με τους νέους διαιτητές, ως άνω.

Αναλυτικό πρόγραμμα:

11:50 – Προσέλευση

12:00 – Χαιρετισμός ΚΕΔ

12:15 – 13:00 Μάθημα 1ο: Διαχείριση

13:00 – 13:30 Γεύμα

13:30 – 14:00 Μάθημα 2ο: Εμπειρίες διαιτητή ή βοηθού διαιτητή (FIFA–K1) της περιοχής (ως άνω)

14:00-14:15: Εθνικός Γυμναστής

14:15-15:00: Μάθημα 3ο: Πέναλτι και φάσεις στην περιοχή.

15:00-15.45: Μάθημα 4ο: Φάουλ τακτικής

15:50: Λήξη σεμιναρίου

16:00: Αναχώρηση για προπόνηση

16:30-18:00: Προπόνηση