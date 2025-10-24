Το χάπι της ΚΕΔ για τις κακές σχέσεις των διαιτητών

Κάθε φορά, που μετά από τις εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις της ΚΕΔ, ο Λανουά έβλεπε ότι διέρρεαν λεπτομέρειες για αυστηρές συστάσεις του και παρατηρήσεις του σε διαιτητές που έκαναν λάθη, ο Γάλλος τρελαίνονταν. Ο πρόεδρος της ΚΕΔ γνώριζε ότι αιτία αποτελούν οι κακές σχέσεις που έχουν αρκετοί ρέφερι και κατά το κοινώς λεγόμενο δεν ήθελε «να βγάζει ο ένας το μάτι του άλλου», για αυτό έψαχνε να βρει τρόπο να περιορίσει τις διαρροές.

Ετσι ο Λανουά περιόρισε τις εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις! Δεν θα είναι αναλυτικές, ουσιαστικά θα δίνεται το κλίμα της αγωνιστικής καθώς, εκτός από τους διαιτητές θα συμμετέχουν τόσο οι παρατηρητές όσο και οι βοηθοί του πίνακα της Super League. Η αρχή έγινε την Τρίτη 21/10, όπου αναλύθηκαν τα λάθη της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League.

Όμως, δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την εκπαίδευση των διαιτητών. Εκτός από την «μεγάλη εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη» θα γίνονται και «μικρές». Σε αυτές θα συμμετέχουν μόνο οι διαιτητές και οι βοηθοί κάθε αγώνα, με στόχο να αποφεύγονται οι διαρροές και, ο Λανουά ελπίζει, να μην βγαίνουν στην φόρα οι συστάσεις που κάνει σε διαιτητές που δεν πήγαν καλά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει πει πως σε αυτή την περίπτωση θα τιμωρήσει ολόκληρη τη διαιτητική ομάδα!

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά θεωρεί ότι οι διαρροές για τα όσα γίνονταν στη διάρκεια των εκπαιδευτικών τηλεδιασκέψεων, μετά από κάθε αγωνιστική, οφείλονταν στις κακές σχέσεις μεταξύ των διαιτητών. Ο Γάλλος ξέρει ότι οι διεθνείς είναι χωρισμένοι σε 2-3 στρατόπεδα, ξέρει ότι οι διαιτητές έχουν ανταγωνισμό, ειδικά την περίοδο που ήταν να αποφασίσει ποιον θα κάνει διεθνή (σ.σ. τελικά πρότεινε τον Πολυχρόνη της ΕΠΣ Πιερίας) εντάθηκε το… φαινόμενο.

Ο Λανουά και οι λοιποί της ΚΕΔ (Βαλέρι, Αλόνσο) ξέρουν ότι το πρόβλημα μπορεί να μη λυθεί. Όμως, περιμένουν να περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό και αν προκύψουν θέματα και μετά το… χάπι των ανά αγώνα τηλεδιασκέψεων, μην απορήσετε αν αρχίσουν να τιμωρούν ολόκληρες διαιτητικές ομάδες.