Ο Ολυμπιακός κλείνει ιδανικά το 2025: Κορυφή στη Super League, φουλ για 8αδα στο Κύπελλο και στη «μάχη» της πρόκρισης στο Champions League

Λίγες μέρες πριν το 2025 φτάσει στο τέλος του, ο Ολυμπιακός είναι «μέσα» σε όλους τους στόχους του και ετοιμάζεται για το καλύτερο δυνατό finish σε Super League και Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντίλιμπαρ είναι πρώτη στη Superleague (35 β.), στο +1 από την ΑΕΚ, στο +3 από τον ΠΑΟΚ και στο +13 από τον Παναθηναϊκό, ενώ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson είναι στην 4η θέση, με ένα ματς λιγότερο κόντρα στον Ηρακλή και σε περίπτωση νίκης την προσεχή Τετάρτη, οι Πειραιώτες θα τερματίσουν πρώτοι.

Η βαθμολογία της Super League:

Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson:

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός μετά το «διπλό» στην Αστάνα, κόντρα στην Καϊράτ, παραμένει ζωντανός στην υπόθεση πρόκριση στην 24άδα του Champions League. Στην πιο δύσκολη και απαιτητική διοργάνωση που υπάρχει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, οι Πειραιώτες μπορεί να μην μάζεψαν τους βαθμούς που άξιζαν, αλλά αντιμετώπισαν μέχρι τώρα ομάδες που στόχος τους είναι να κατακτήσουν το τρόπαιο, όπως οι Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ.

Τι θέλει στη συνέχεια ο Ολυμπιακός

Πλέον, ο Ολυμπιακός «κυνηγά» το απόλυτο στα τελευταία δύο ματς του 2025. Νίκη κόντρα στον Ηρακλή την ερχόμενη Τετάρτη (17/12) και πρωτιά στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και παρόμοιο αποτέλεσμα και με την Κηφισιά το Σάββατο (20/12) για να αποχαιρετήσει τη χρονιά στην κορυφή της Superleague. Την ίδια ώρα, τις πρώτες εβδομάδες του νέου έτους θέλει το 2/2 απέναντι σε Λεβερκούζεν (εντός, 20/1) και Άγιαξ (εκτός, 28/1) για να είναι σίγουρα στα νοκ-άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Και με το… καλημέρα στη νέα χρονιά, ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν, καθώς στις 3 Ιανουαρίου (17:00) αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, στον τελικό του Super Cup. Θεσμός που επιστρέφει μετά από 18 χρόνια.

Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός είναι μέσα σε όλα, σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει και παράλληλα ο κόσμος του ετοιμάζεται να δώσει δυναμικό παρών και στα τρία πολύ σημαντικά παιχνίδια, όπως κάνει από την αρχή της χρονιάς.