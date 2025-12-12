Μπιανκόν: «Μπροστά μας έχουμε ακόμα δύο τελικούς στο Champions League – Ενωμένος ο Ολυμπιακός»

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν, έπαιξε βασικός σε παιχνίδι Champions League 7 ολόκληρα χρόνια στη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Αστάνα με 1-0 και ήταν πολύ καλός, καλύπτοντας το κενό του τραυματία, Παναγιώτη Ρέτσου επάξια.

Ο Γάλλος σέντερ μπακ του Ολυμπιακού, μίλησε στο «Qsport» για την αναμέτρηση στο Καζακστάν και αναφέρθηκε στην προσπάθεια των ερυθρόλευκων, λέγοντας πως έχουν ακόμα δύο «τελικούς» για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπιανκόν:

«Μια μεγάλη μάχη εναντίον ενός δυνατού αντιπάλου σε ειδικές συνθήκες, σε ένα συνθετικό χλοοτάπητα. Και νομίζω, ότι τα πήγαμε πολύ καλά. Καταφέραμε να βρούμε έναν τρόπο να κερδίσουμε τον αγώνα. Το πιο σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί. Μπροστά μας έχουμε δύο ακόμη τελικούς και ελπίζω για το καλύτερο».

Συμπλήρωσε ο Μπιανκόν: «Νομίζω, ότι το σημείο καμπής ήταν όταν πετύχαμε το γκολ. Μετά από αυτό, τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα, επειδή ξέραμε ότι είχαμε προβάδισμα ενός γκολ και στη συνέχεια, αμυνθήκαμε πολύ καλά και μείναμε ενωμένοι ως ομάδα. Φυσικά, αυτό το γκολ μας έβαλε σε καλύτερη θέση για να ολοκληρώσουμε τον αγώνα. Στο τέλος, κερδίσαμε με 1-0, οπότε όλα είναι καλά. Παίξαμε πολύ καλά αμυντικά.

Ημασταν δυνατοί, κερδίσαμε πολλές μονομαχίες και προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες από τα βάθη της μπάλας. Αλλά το πιο σημαντικό είναι, ότι κρατήσαμε την εστία μας ανέπαφη και, φυσικά, κερδίσαμε τον αγώνα. Νομίζω, ότι όλοι έπαιξαν πολύ καλά, από τον τερματοφύλακα μέχρι τους επιθετικούς. Στην πίεση που ασκήσαμε, στις μονομαχίες μας, στον τρόπο που παίξαμε με την μπάλα και στις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε. Κερδίσαμε μόνο 1-0, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει περισσότερα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι».