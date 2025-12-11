Betsson Super Cup: Η ώρα του τελικού Ολυμπιακός – ΟΦΗ
Την ώρα που θα ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός του Betsson Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ, στις 3 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε η ΕΠΟ.
Μετά από 18 χρόνια το Betsson Super Cup επιστρέφει, με τους Ολυμπιακό και ΟΦΗ να κοντράρονται στο πρώτο ματς του 2026 για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με την ΕΠΟ να κάνει γνωστή την ημέρα και την ώρα του αγώνα.
Συγκεκριμένα, το ματς θα διεξαχθεί το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, με την σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 21:00, στο Παγκρήτιο Στάδιο της Κρήτης.
Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:
«Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 21:00 ανοίγει, στο Παγκρήτιο Στάδιο, η ποδοσφαιρική αυλαία της νέας χρονιάς, με την επαναφορά του Betsson Super Cup ύστερα από 18 χρόνια.
Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον φιναλίστ του Κυπέλλου Betsson, ΟΦΗ, σε μια αναμέτρηση που θα αναδείξει τον υπερπρωταθλητή της προηγούμενης σεζόν.
Το Ηράκλειο ετοιμάζεται για μια βραδιά γεμάτη θέαμα, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν το πρώτο τρόπαιο του έτους και να βάζουν ξανά στη ζωή μας έναν θεσμό που αναβιώνει ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες».
