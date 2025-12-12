Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον νέο προπονητή της Β’ ομάδας
Την πρόσληψη του Ισπανού, Άλβαρο Ρούμπιο, στο πόστο του προπονητή της Β' ομάδα ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Νίκος Τοπολιάτης ανέλαβε χρέη Deputy Head της «ερυθρόλευκης» Ακαδημίας.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον νέο προπονητής της ομάδας Β΄ και αυτός θα είναι ο Ισπανός, Άλβαρο Ρούμπιο, ο οποίος θα έχει στο πλευρό του ως βοηθό τον συμπατριώτη του, Βίκτορ Μαρτίνεθ.
Παράλληλα, οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν και την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Νίκο Τοπολιάτη, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη Deputy Head of Academy.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον προπονητή της Β’ ομάδας:
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό προπονητή, Álvaro Rubio, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Β’ ομάδας.
Γεννημένος στη La Rioja, στις 18 Απριλίου 1979, πέρασε σχεδόν όλη του την πορεία στη Real Valladolid. Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε 310 παιχνίδια με τον ισπανικό σύλλογο από το 2006 έως το 2016. Το 2017 ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στο ίδιο κλαμπ, περνώντας από τα τμήματα υποδομής, από τη δεύτερη ομάδα και από το προπονητικό επιτελείο της πρώτης ομάδας, φτάνοντας να εκτελέσει και χρέη head coach.
Βοηθός του στον Ολυμπιακό Κ23 αναλαμβάνει ο Ισπανός Victor Cuadrillero Martinez, με τον οποίο συνυπήρξαν στη Real Valladolid.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός τους καλωσορίζει και τους εύχεται καλή επιτυχία».
Η ανακοίνωση για τον Νίκο Τοπολιάτη:
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Νίκο Τοπολιάτη, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη Deputy Head of Academy.
Γεννημένος στις 13 Αυγούστου 1982, επιστρέφει στον Ολυμπιακό, στον οποίο εργάστηκε επί 12 διαδοχικά έτη, από το 2008 έως το 2020.
Με την Κ15 κατέκτησε το Πρωτάθλημα της Super League για τη σεζόν 2015-2016, ενώ με την Κ19 αναδείχθηκε Πρωταθλητής τη σεζόν 2016-2017.
Το 2017 ανέλαβε καθήκοντα τεχνικού διευθυντή της Ακαδημίας του Ολυμπιακού.
Τον Αύγουστο του 2020 μετακόμισε στην Ινδία, όπου μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση του τεχνικού διευθυντή της Punjab FC, με την οποία το 2022 πέτυχε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία της χώρας».
