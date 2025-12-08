sports betsson
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
08.12.2025 | 22:23
Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. για βόμβα στα Καλύβια
Σημαντική είδηση:
08.12.2025 | 18:26
Ιαπωνία: Τσουνάμι «χτύπησε» το Αομόρι και το Χοκάιντο μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ
Ολυμπιακός: Με εντολή και δαπάνη Βαγγέλη Μαρινάκη εκσυγχρονίζεται το «Γ. Καραϊσκάκης» (pics)
Ποδόσφαιρο 08 Δεκεμβρίου 2025 | 21:03

Ολυμπιακός: Με εντολή και δαπάνη Βαγγέλη Μαρινάκη εκσυγχρονίζεται το «Γ. Καραϊσκάκης» (pics)

Σήμερα ήρθαν από την Ολλανδία νέα επιδαπέδια βραχιοφορα φωτιστικά σώματα LED για να φωτίζουν, με τον κατάλληλο τρόπο, τον χλοοτάπητα του φαληρικού γηπέδου.

Σύνταξη
Vita.gr
Ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει από τα ελληνικά δεδομένα και βαδίζει σε ευρωπαϊκά πρότυπα, δίνοντας μεγάλη σημασία στη βελτίωση των «ερυθρόλευκων» εγκαταστάσεων.

Με εντολή, αλλά και δαπάνη του ηγέτη του πειραϊκού συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη, το «Γ. Καραϊσκάκης» εκσυγχρονίζεται συνεχώς και σήμερα ήρθαν από την Ολλανδία νέα επιδαπέδια βραχιοφορα φωτιστικά σώματα LED για να φωτίζουν, με τον κατάλληλο τρόπο, τον χλοοτάπητα του φαληρικού γηπέδου.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Σταδίου Καραϊσκάκη, Βασίλης Βασιλειάδης, από την πλευρά του κάνει ότι τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να εμπλουτιστεί ο στόλος των βραχιοφόρων φώτων, που φωτίζει και δυναμώνει τον χλοοτάπητα του γηπέδου.

Τελευταία τεχνολογία

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, θέλει να βελτιώνονται συνεχώς οι υποδομές του «Γ. Καραϊσκάκης» και το φαληρικό γήπεδο να εκσυγχρονιστεί με τις τελευταίες τεχνολογίες, με στόχο προσφέρει τις αντίστοιχες ανέσεις σε θεατές και ποδοσφαιριστές.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης όλα αυτά τα χρόνια επενδύει συνεχώς τόσο στο «Γ. Καραϊσκάκης» όσο και στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη, με τον Ολυμπιακό να έχει από τις καλύτερες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη.

Αρκετές φορές άλλωστε οι Ερυθρόλευκοι έχουν λάβει τα εύσημα για τις υποδομές τους, τόσο από αντιπάλους όσο και από παράγοντες της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.

Υπενθυμίζουμε ότι το 2023 στο γήπεδο του Ολυμπιακού είχε πραγματοποιηθεί ο τελικός του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και τη Σεβίλλη, με τους Βρετανούς να κατακτούν το βαρύτιμο τρόπαιο.

Φυσικό αέριο
Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Ποδόσφαιρο 08.12.25

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 08.12.25

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 08.12.25

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών – Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων
Agro-in 08.12.25

Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών - Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση - Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες στην Κρήτη - Πληθαίνουν και ισχυροποιούνται τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

Σύνταξη
Επεισόδια στην Κρήτη: Δύο συλλήψεις στο Ηράκλειο – Δικογραφία για τουλάχιστον 10 άτομα στα Χανιά
Ελλάδα 08.12.25

Επεισόδια στην Κρήτη: Δύο συλλήψεις στο Ηράκλειο – Δικογραφία για τουλάχιστον 10 άτομα στα Χανιά

Οι έρευνες της Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό όλων όσων συμμετείχαν στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στις συγκεντρώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων σε Ηράκλειο και Χανιά

Σύνταξη
Ρεκόρ πτωχεύσεων δεκαετίας για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα στη Γερμανία
Creditreform 08.12.25

Ρεκόρ πτωχεύσεων δεκαετίας για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα στη Γερμανία

Οργανισμός πιστοληπτικής αξιολόγησης υπολογίζει πως οι πτωχεύσεις στη Γερμανία το 2025 με αναμενόμενο χρέος 57 δισ. θα πλησιάσουν το «μαύρο ρεκόρ» του 2014 όταν και έκλεισαν 24.100 επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Ο Ίθαν Χοκ αναπολεί τη συνεργασία του με τον σπουδαίο Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Το ταλέντο έρχεται με ένα κόστος»
«Ευαίσθητος άνθρωπος» 08.12.25

Ο Ίθαν Χοκ αναπολεί τη συνεργασία του με τον σπουδαίο Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Το ταλέντο έρχεται με ένα κόστος»

«Ακόμα και στα 18 μου, κατανοούσα την πολυπλοκότητα της ψυχοσύνθεσής του», ανέφερε ο Ίθαν Χοκ, ενθυμούμενος τη συνεργασία του με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς στην ταινία «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σαμαράς: Το σίγουρο είναι πως αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουνε κάθε τόσο το Τζόκερ
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Σαμαράς: Το σίγουρο είναι πως αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουνε κάθε τόσο το Τζόκερ

Σχόλιο με ιδιαίτερο νόημα από τον πρώην πρωθυπουργό. Ο Αντώνης Σαμαράς κατέδειξε μια θεμελιώδη αντίθεση, αναδεικνύοντας παράλληλα το δίκαιο του αγώνα όλων όσοι βρίσκονται στα σημερινά μπλόκα.

Σύνταξη
ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Οσμή σκανδάλου με «γαλάζια» απόχρωση – «Καταιγίδα» αποκαλύψεων, απολογούμενη η κυβέρνηση
«Δυσώδες τοπίο» 08.12.25

Οσμή σκανδάλου στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ με «γαλάζια» απόχρωση - «Καταιγίδα» αποκαλύψεων, απολογούμενη η κυβέρνηση

Συνεχίζονται οι κραδασμοί από τις αποκαλύψεις για το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Ζητούνται απαντήσεις για την υπόθεση.

Σύνταξη
Σαρκοζί: Άνοιγμα στη Λεπέν – Ο Εθνικός Συναγερμός «δεν αποτελεί κίνδυνο» για τη Γαλλία, λέει
Συμπάσχει με τη Λεπέν 08.12.25

Σαρκοζί: Άνοιγμα στη Λεπέν – Ο Εθνικός Συναγερμός «δεν αποτελεί κίνδυνο» για τη Γαλλία, λέει

Ο Νικολά Σαρκοζί γράφει ότι δεν θα συμμαχήσει με τα κόμματα που κάνουν μέτωπο εναντίον της ακροδεξιάς στη Γαλλία. Επίσης, προτείνει μια δεξιά συμμαχία «χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς κατακραυγές».

Σύνταξη
Συναγερμός στα Καλύβια – Εξουδετερώθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός με ελεγχόμενη έκρηξη
Ελλάδα 08.12.25 Upd: 23:05

Συναγερμός στα Καλύβια – Εξουδετερώθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός με ελεγχόμενη έκρηξη

Όπως διαπιστώθηκε ο μηχανισμός ήταν αποτελούμενος από γκαζάκια και μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, πιθανότατα βενζίνη - Ήταν μέσα σε σακούλα δεμένη κάτω από ένα αυτοκίνητο

Σύνταξη
«Ο Γουάινσταϊν έχει εκτίσει την ποινή του»: Η Τζούντι Ντεντς διχάζει – Το «δυσβάσταχτο» πρόβλημα υγείας της
Συνέντευξη 08.12.25

«Ο Γουάινσταϊν έχει εκτίσει την ποινή του»: Η Τζούντι Ντεντς διχάζει – Το «δυσβάσταχτο» πρόβλημα υγείας της

Η ντέιμ Τζούντι Ντεντς διχάζει με όσα είπε για τον ατιμασμένο παραγωγό του Χόλιγουντ σε νέα συνέντευξή της με αφορμή το νέο της ντοκιμαντέρ για τον Σαίξπηρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ουκρανία: Τι θα γίνει με το δάνειο αποζημιώσεων – Ο χρόνος πιέζει τους Ευρωπαίους συμμάχους της
Ο ρόλος του Βελγίου 08.12.25

Τι θα γίνει με το δάνειο αποζημιώσεων στην Ουκρανία - Ο χρόνος πιέζει τους Ευρωπαίους συμμάχους της

Στις 18 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθεί να πάρει απόφαση για το πώς θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία - Μαίνεται η σύγκρουση για το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η αξία του κράτους πρόνοιας: Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα;
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Η αξία του κράτους πρόνοιας: Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα;

Με τις συντάξεις, την κοινωνική στέγαση, τα επιδόματα ανεργίας, την ιατρική περίθαλψη η ΕΕ λέγεται ότι διαθέτει ένα από τα καλύτερα συστήματα κοινωνικής προστασίας στον κόσμο. Ποια χώρα είναι πιο «γεναιόδωρη»

Σύνταξη
Ζελένσκι: Έτοιμο την Τρίτη το σχέδιο 20 σημείων Ουκρανίας και Ευρώπης – Θα διαβιβαστεί στις ΗΠΑ
Νέα εξέλιξη 08.12.25

Ζελένσκι: Έτοιμο την Τρίτη το σχέδιο 20 σημείων Ουκρανίας και Ευρώπης - Θα διαβιβαστεί στις ΗΠΑ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημέρωσε ότι το σχέδιο στο οποίο συμφώνησε τους Ευρωπαίους ηγέτες θα εξεταστεί ξανά την Τρίτη και θα διαβιβαστεί στην κυβέρνηση Τραμπ

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 08.12.25

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Κεραυνοί Καραμανλή κατά Μητσοτάκη για συνολική κρίση θεσμών – Ηχηρή επαναφορά στην ατζέντα του σκανδάλου των υποκλοπών
Πολιτική 08.12.25

Κεραυνοί Καραμανλή κατά Μητσοτάκη για συνολική κρίση θεσμών – Ηχηρή επαναφορά στην ατζέντα του σκανδάλου των υποκλοπών

Απανωτά «καρφιά» στην ομιλία Καραμανλή κατά Μητσοτάκη για κρίση συνολικά των θεσμών, με αιχμή του δόρατος τη μη πειστική διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών και το ζήτημα της απαξίωσης της Βουλής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σεισμός στην Ιαπωνία: Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ χτυπούν τη χώρα (βίντεο)
Ισχυρός σεισμός 08.12.25

Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ χτυπούν την Ιαπωνία

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη βόρεια Ιαπωνία. Η κυβέρνηση προειδοποίησε ότι τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να σημειωθούν ισχυροί μετασεισμοί στην περιοχή.

Σύνταξη
Απτόητη η μητέρα του Diddy – Κάνει λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες» στη νέα σειρά του 50 Cent
«Παραπλάνηση» 08.12.25

Απτόητη η μητέρα του Diddy – Κάνει λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες» στη νέα σειρά του 50 Cent

«Αυτές οι ανακρίβειες σχετικά με την οικογένεια του γιου μου αναφέρονται σκόπιμα για να παραπλανήσουν τους θεατές και να βλάψουν τη φήμη μας», ανέφερε σε δήλωσή της η μητέρα του Diddy, Janice.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Συμμαχία των Προθύμων αισιοδοξεί για την Ουκρανία, όμως το εδαφικό παραμένει «αγκάθι» για πιθανή συμφωνία
Κόσμος 08.12.25

Η Συμμαχία των Προθύμων αισιοδοξεί για την Ουκρανία, όμως το εδαφικό παραμένει «αγκάθι» για πιθανή συμφωνία

Οι συνομιλίες στο Λονδίνο για την Ουκρανία ολοκληρώθηκαν με την συμμαχία των προθύμων να εκφράζει την αισιοδοξία της, ώστε η Ρωσία να βρεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο