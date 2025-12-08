Ολυμπιακός: Με εντολή και δαπάνη Βαγγέλη Μαρινάκη εκσυγχρονίζεται το «Γ. Καραϊσκάκης» (pics)
Σήμερα ήρθαν από την Ολλανδία νέα επιδαπέδια βραχιοφορα φωτιστικά σώματα LED για να φωτίζουν, με τον κατάλληλο τρόπο, τον χλοοτάπητα του φαληρικού γηπέδου.
Ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει από τα ελληνικά δεδομένα και βαδίζει σε ευρωπαϊκά πρότυπα, δίνοντας μεγάλη σημασία στη βελτίωση των «ερυθρόλευκων» εγκαταστάσεων.
Με εντολή, αλλά και δαπάνη του ηγέτη του πειραϊκού συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη, το «Γ. Καραϊσκάκης» εκσυγχρονίζεται συνεχώς και σήμερα ήρθαν από την Ολλανδία νέα επιδαπέδια βραχιοφορα φωτιστικά σώματα LED για να φωτίζουν, με τον κατάλληλο τρόπο, τον χλοοτάπητα του φαληρικού γηπέδου.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Σταδίου Καραϊσκάκη, Βασίλης Βασιλειάδης, από την πλευρά του κάνει ότι τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να εμπλουτιστεί ο στόλος των βραχιοφόρων φώτων, που φωτίζει και δυναμώνει τον χλοοτάπητα του γηπέδου.
Τελευταία τεχνολογία
Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, θέλει να βελτιώνονται συνεχώς οι υποδομές του «Γ. Καραϊσκάκης» και το φαληρικό γήπεδο να εκσυγχρονιστεί με τις τελευταίες τεχνολογίες, με στόχο προσφέρει τις αντίστοιχες ανέσεις σε θεατές και ποδοσφαιριστές.
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης όλα αυτά τα χρόνια επενδύει συνεχώς τόσο στο «Γ. Καραϊσκάκης» όσο και στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη, με τον Ολυμπιακό να έχει από τις καλύτερες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη.
Αρκετές φορές άλλωστε οι Ερυθρόλευκοι έχουν λάβει τα εύσημα για τις υποδομές τους, τόσο από αντιπάλους όσο και από παράγοντες της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.
Υπενθυμίζουμε ότι το 2023 στο γήπεδο του Ολυμπιακού είχε πραγματοποιηθεί ο τελικός του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και τη Σεβίλλη, με τους Βρετανούς να κατακτούν το βαρύτιμο τρόπαιο.
