Ο Ολυμπιακός στην «Αστάνα Αρένα» – Οι δοκιμές στο χορτάρι και το γκολ του Μεντιλίμπαρ (vids)

Ο Ολυμπιακός είναι στην «Αστάνα Αρένα» εκεί όπου το βράδυ της Τρίτης (9/12, 17:30) θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ, για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι Πειραιώτες θα προπονηθούν στο γήπεδο σήμερα (8/12, 15:00) και θα πραγματοποιηθούν οι τελευταίες δοκιμές από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενόψει της σημαντικής αναμέτρησης, στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Στην «Αστάνα Αρένα» ο Ολυμπιακός

Παράλληλα, ένας από τους συνεργάτες του Μεντιλίμπαρ δοκίμαζε και το τρόπο με τον οποίο σκάει η μπάλα στον τεχνητό χλοοτάπητα του γηπέδου.

Μάλιστα, ο Μεντιλίμπαρ έβαλε και… γκολ στον συνεργάτη του, Φρανκ Ρίκο, από την άσπρη βούλα και χειροκροτήθηκε από τους ανθρώπους της ομάδας.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.