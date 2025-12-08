Ολυμπιακός: Από την Αθήνα στην Αστάνα – Το ταξίδι των Πειραιωτών στο Καζακστάν (vid)
Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός με το ταξίδι της αποστολή στο Καζακστάν, για την αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League με την Καϊράτ (9/12, 17:30)
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ στη χιονισμένη Αστάνα (9/12), για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τους Πειραιώτες να φτάνουν από χτες (7/12) στο παγωμένο Καζακστάν.
Κάπως έτσι, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ δημοσίευσε βίντεο με το ταξίδι της αποστολής, όπου ξεχωριστό στιγμιότυπο είναι το… κέρασμα του Σιπιόνι στον Ελ Κααμπί.
Συγκεκριμένα, ο Αργεντινός μέσος του Ολυμπιακού έδωσε στον συμπαίκτη του να πιει μάτε. Ένα είδος τσάι που συνηθίζουν να πίνουν οι Αργεντίνοι σε ειδικό σκεύος.
Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
