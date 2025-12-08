Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ στη χιονισμένη Αστάνα (9/12), για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τους Πειραιώτες να φτάνουν από χτες (7/12) στο παγωμένο Καζακστάν.

Κάπως έτσι, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ δημοσίευσε βίντεο με το ταξίδι της αποστολής, όπου ξεχωριστό στιγμιότυπο είναι το… κέρασμα του Σιπιόνι στον Ελ Κααμπί.

Συγκεκριμένα, ο Αργεντινός μέσος του Ολυμπιακού έδωσε στον συμπαίκτη του να πιει μάτε. Ένα είδος τσάι που συνηθίζουν να πίνουν οι Αργεντίνοι σε ειδικό σκεύος.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός