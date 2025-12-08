Η Καϊράτ θα παίξει με μαύρα περιβραχιόνια απέναντι στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες στην Αστάνα για το πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Καϊράτ (17:30) για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τους ερυθρόλευκους να θέλουν μόνο τρίποντο για να διεκδικήσουν τον Ιανουάριο τις πιθανότητες τους να βρεθούν στο Top 24 της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι Πειραιώτες κοντράρονται με την «πρωτάρα» στη League Phase στο Καζακστάν, με την Καϊράτ να αναμένεται στην αυριανή αναμέτρηση να αγωνιστεί με μαύρα περιβραχιόνια.

Συγκεκριμένα, οι ποδοσφαιριστές της Καϊράτ θα παίξουν με μαύρα περιβραχιόνια λόγω της απώλειας του Κίριλ Κέκερ, που υπήρξε Διευθυντής της Ακαδημίας των Καζάκων. Έτσι το κλίμα στις τάξεις της αντιπάλου του Ολυμπιακού θα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο.

Πότε έφτασε η Καϊράτ στην Αστάνα

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός έφτασε στην παγωμένη Αστάνα την Κυριακή, ενώ η Καϊράτ βρίσκεται εκεί από την Πέμπτη, όπου έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός μετά από 5 αγωνιστικές στη League Phase του Champions League έχει 2 βαθμούς, ενώ οι Καζάκοι από την πλευρά τους έχουν 1.