Ολυμπιακός: Χωρίς εκπλήξεις στην Αστάνα – Η αποστολή για το ματς με την Καϊράτ (pic)
Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Αστάνα για το παιχνίδι της 6ης αγωνιστική της League Phase του Champions League με την Καϊράτ Αλμάτι και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή.
Ο Ολυμπιακός μετά την άνετη νίκη με 3-0 επί του ΟΦΗ για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League και τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα, στρέφει την προσοχή του στον αγώνα της Τρίτης (9/12, 17:30) με την Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα του Καζακστάν, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League.
Δύο μέρες πριν το πολύ σημαντικό παιχνίδι στο Καζακστάν, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή των Πειραιωτών για το παιχνίδι με την Καϊράτ, μιας και οι νταμπλούχοι Ελλάδας «πετάνε» από σήμερα για την παγωμένη Αστάνα.
Ο Βάσκος τεχνικός πήρε μαζί του 23 ποδοσφαιριστές για το ματς με την Καϊράτ, σε ένα παιχνίδι ιδιαίτερων συνθηκών, καθώς θα γίνει στους -21 βαθμούς Κελσίου και σε πλαστικό χλοοτάπητα.
Από εκεί και πέρα, οι μοναδικοί που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αποστολή, είναι οι τραυματίες Παναγιώτης Ρέτσος και Αλέξανδρος Πασχαλάκης, ενώ κανονικά είναι και ο Πνευμονίδης, που δεν ήταν στο ματς με τον ΟΦΗ, διότι έπαιξε με τη Β’ ομάδα κόντρα στην Καλαμάτα.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
#KAIOLY: The Squad 📋 pic.twitter.com/iFQU8XbkSo
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 7, 2025
Η αποστολή για την αναμέτρηση με την Καϊράτ: Μπότης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.
