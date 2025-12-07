sports betsson
Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
07.12.2025 | 12:30
Αναστάτωση στο Χίθροου: Επίθεση με σπρέι πιπεριού, αναφορές για τραυματίες – Μια σύλληψη
Ολυμπιακός: Χωρίς εκπλήξεις στην Αστάνα – Η αποστολή για το ματς με την Καϊράτ (pic)
Champions League 07 Δεκεμβρίου 2025 | 11:33

Ολυμπιακός: Χωρίς εκπλήξεις στην Αστάνα – Η αποστολή για το ματς με την Καϊράτ (pic)

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Αστάνα για το παιχνίδι της 6ης αγωνιστική της League Phase του Champions League με την Καϊράτ Αλμάτι και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή.

Ο Ολυμπιακός μετά την άνετη νίκη με 3-0 επί του ΟΦΗ για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League και τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα, στρέφει την προσοχή του στον αγώνα της Τρίτης (9/12, 17:30) με την Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα του Καζακστάν, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League.

Δύο μέρες πριν το πολύ σημαντικό παιχνίδι στο Καζακστάν, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή των Πειραιωτών για το παιχνίδι με την Καϊράτ, μιας και οι νταμπλούχοι Ελλάδας «πετάνε» από σήμερα για την παγωμένη Αστάνα.

Ο Βάσκος τεχνικός πήρε μαζί του 23 ποδοσφαιριστές για το ματς με την Καϊράτ, σε ένα παιχνίδι ιδιαίτερων συνθηκών, καθώς θα γίνει στους -21 βαθμούς Κελσίου και σε πλαστικό χλοοτάπητα.

Από εκεί και πέρα, οι μοναδικοί που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αποστολή, είναι οι τραυματίες Παναγιώτης Ρέτσος και Αλέξανδρος Πασχαλάκης, ενώ κανονικά είναι και ο Πνευμονίδης, που δεν ήταν στο ματς με τον ΟΦΗ, διότι έπαιξε με τη Β’ ομάδα κόντρα στην Καλαμάτα.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Η αποστολή για την αναμέτρηση με την Καϊράτ: Μπότης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Business
Σούπερ μάρκετ: Πώς κλείνει το καλάθι του 2025 και ο γρίφος του 2026

Σούπερ μάρκετ: Πώς κλείνει το καλάθι του 2025 και ο γρίφος του 2026

Business
AKTOR: Από την ερχόμενη Τρίτη 9 Δεκεμβρίου η Δημόσια Προσφορά για το ομολογιακό

AKTOR: Από την ερχόμενη Τρίτη 9 Δεκεμβρίου η Δημόσια Προσφορά για το ομολογιακό

inWellness
inTown
Λαμπαδηδρόμος στην Αθήνα o γιατρός που ανακάλυψε φάρμακο για τον καρκίνο και είναι μέτοχος των Lakers
Ολυμπιακή Φλόγα 07.12.25

Λαμπαδηδρόμος στην Αθήνα o γιατρός που ανακάλυψε φάρμακο για τον καρκίνο και είναι μέτοχος των Lakers

Ο Δρ. Patrick Soon-Shiong, μία τεράστια προσωπικότητα του επιστημονικού και ιατρικού χώρου έτρεξε ως Λαμπαδηδρόμος για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Champions League 07.12.25

«Τρέλα» με Ελ Κααμπί στο αεροδρόμιο: Υπέγραψε memorabilia από τον τελικό του Conference League (vids)

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για το κρίσιμο ματς με την Καϊράτ και στο αεροδρόμιο έγινε χαμός για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί – Η τρομερή στιγμή με την υπογραφή memorabilia από τον θρυλικό τελικό του Conference League

Σύνταξη
Champions League 07.12.25

«Πέταξε» για την Αστάνα o Ολυμπιακός (vids, pics)

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής (7/12) για την Αστάνα, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Stoiximan GBL 07.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΑΕΚ για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: «Τρέλα» με Ελ Κααμπί στο αεροδρόμιο – Υπέγραψε memorabilia από τον τελικό του Conference League (vids)
Champions League 07.12.25

«Τρέλα» με Ελ Κααμπί στο αεροδρόμιο: Υπέγραψε memorabilia από τον τελικό του Conference League (vids)

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για το κρίσιμο ματς με την Καϊράτ και στο αεροδρόμιο έγινε χαμός για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί – Η τρομερή στιγμή με την υπογραφή memorabilia από τον θρυλικό τελικό του Conference League

Σύνταξη
Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ
Champions League 05.12.25

Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ στο Καζακστάν την προσεχή εβδομάδα (9/12, 17:30) σε ένα ματς για το Champions League που θα διεξαχθεί κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες.

Σύνταξη
Money can’t buy you love: Λίβερπουλ… υπό διάλυση (vids, pics)
On Field 28.11.25

Money can’t buy you love: Λίβερπουλ… υπό διάλυση (vids, pics)

Έξι μήνες αφότου κατέκτησε την Premier League και τρεις μήνες αφότου ξόδεψε μισό δις ευρώ για μεταγραφές, η Λίβερπουλ θυμίζει ομάδα που θα παλέψει για την παραμονή. Και οι λόγοι είναι απλοί...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τη Λίβερπουλ ότι δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση του Κονατέ
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τη Λίβερπουλ ότι δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση του Κονατέ

Η Ρεάλ Μαδρίτης γνωστοποίησε στη Λίβερπουλ, ότι ο Ιμπραϊμά Κονατέ, ο οποίος μένει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι, δεν θα την απασχολήσει μεταγραφικά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα
Europa League 28.11.25

Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα

Μετά τα ευρωπαϊκά ματς των ομάδων της χώρας μας, η Ελλάδα είναι πλέον στις πρώτες 10 ομάδες με την καλύτερη συγκομιδή βαθμών τη φετινή σεζόν. Τι ισχύει αν ανέβει στην πρώτη δυάδα;

Σύνταξη
Λαμπαδηδρόμος στην Αθήνα o γιατρός που ανακάλυψε φάρμακο για τον καρκίνο και είναι μέτοχος των Lakers
Ολυμπιακή Φλόγα 07.12.25

Λαμπαδηδρόμος στην Αθήνα o γιατρός που ανακάλυψε φάρμακο για τον καρκίνο και είναι μέτοχος των Lakers

Ο Δρ. Patrick Soon-Shiong, μία τεράστια προσωπικότητα του επιστημονικού και ιατρικού χώρου έτρεξε ως Λαμπαδηδρόμος για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Πάνος Ρούτσι: Πώς έμαθε για τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη – Για αδιαφορία κατηγορεί την κυβέρνηση
«Νιώθω προδοσία» 07.12.25

Πώς έμαθε ο Πάνος Ρούτσι για τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη - Για αδιαφορία κατηγορεί την κυβέρνηση

Ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις, Πάνος Ρούτσι μίλησε, ανάμεσα σε άλλα, για την απεργία πείνας που έκανε και για τη στήριξη που δέχθηκε από τον κόσμο

Σύνταξη
Κικίλιας: «Να ξυπνήσει η Ευρώπη, να ξανασχεδιαστούν πολιτικές» για τον πρωτογενή τομέα
«Απαιτείται θεσμικός διάλογος» 07.12.25

«Να ξυπνήσει η Ευρώπη, να ξανασχεδιαστούν πολιτικές» - Κικίλιας για τις προκλήσεις στον πρωτογενή τομέα

Εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Βασίλης Κικίλιας ασκεί κριτική στην ΕΕ για «λανθασμένες» πολιτικές - «Να ξανααγκαλιαστεί η ύπαιθρος που εγκαταλείπεται συστηματικά, όχι μόνο στην Ελλάδα» τονίζει

Σύνταξη
Ολυμπιακός: «Τρέλα» με Ελ Κααμπί στο αεροδρόμιο – Υπέγραψε memorabilia από τον τελικό του Conference League (vids)
Champions League 07.12.25

«Τρέλα» με Ελ Κααμπί στο αεροδρόμιο: Υπέγραψε memorabilia από τον τελικό του Conference League (vids)

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για το κρίσιμο ματς με την Καϊράτ και στο αεροδρόμιο έγινε χαμός για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί – Η τρομερή στιγμή με την υπογραφή memorabilia από τον θρυλικό τελικό του Conference League

Σύνταξη
Αγρότες: Μπλόκα παντού από τον Βορρά μέχρι τον Νότο – Πάνε στο λιμάνι του Βόλου οι Θεσσαλοί, τι αποφάσισαν
Live χάρτης 07.12.25 Upd: 13:42

Αγρότες: Μπλόκα παντού από τον Βορρά μέχρι τον Νότο – Πάνε στο λιμάνι του Βόλου οι Θεσσαλοί, τι αποφάσισαν

Οι αγρότες, που απαντούν στον εμπαιγμό και τις απειλές της κυβέρνησης, στήνοντας νέα μπλόκα και ισχυροποιώντας αυτά που υπάρχουν - Οι Θεσσαλοί αποφάσισαν μεταξύ άλλων και τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου

Σύνταξη
Όσμπορν για Γλυπτά: «Το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα των τελευταίων 200 ετών απαιτεί ανοιχτό μυαλό»
Βρετανικό Μουσείο 07.12.25

«Το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα των τελευταίων 200 ετών απαιτεί ανοιχτό μυαλό» - Όσμπορν για Γλυπτά

Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξος όσον αφορά στα Γλυπτά του Παρθενώνα - Γιατί αποφεύγει να μιλάει για «επιστροφή» και επιμένει στις «αμοιβαία επωφελείς ανταλλαγές»

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Stoiximan GBL 07.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΑΕΚ για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός μάλλον θεωρεί τους αγρότες και συνολικά τους Έλληνες πολίτες λωτοφάγους
ΠΑΣΟΚ 07.12.25

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός μάλλον θεωρεί τους αγρότες και συνολικά τους Έλληνες πολίτες λωτοφάγους

«Οι έντιμοι αγρότες δικαιολογημένα φοβούνται και ζουν τα επίχειρα της πολιτικής της ΝΔ», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού

Σύνταξη
Μπενίν: Απόπειρα πραξικοπήματος – «Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», ασφαλής ο πρόεδρος, λέει η κυβέρνηση
Οι πρώτες πληροφορίες 07.12.25

Απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν - «Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», ασφαλής ο πρόεδρος, λέει η κυβέρνηση

Ομάδα στρατιωτικών εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση, λέγοντας ότι ο πρόεδρος Πατρίς Ταλόν απομακρύνεται από την εξουσία στο Μπενίν - Καθυσηχαστικές οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης

Σύνταξη
«Ο κόσμος δεν είναι χαζός» – Ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο, τους δικούς του ανθρώπους και τον κιτρινισμό
Φιλοθέη 07.12.25

«Ο κόσμος δεν είναι χαζός» – Ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο, τους δικούς του ανθρώπους και τον κιτρινισμό

«Στεναχωριέμαι περισσότερο για τους ανθρώπους τους κοντινούς μου, όχι τους μακρινούς. Οι μακρινοί δεν με ενδιαφέρουν», είπε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Μπισμπίκης

Σύνταξη
Η διπλή ζωή της «Ketamine Queen»: Τι αποκαλύπτει το BBC για την Τζασβίν Σάνγκα και τον θάνατο του Μάθιου Πέρι
Culture Live 07.12.25

Η διπλή ζωή της «Ketamine Queen»: Τι αποκαλύπτει το BBC για την Τζασβίν Σάνγκα και τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Νέο ντοκιμαντέρ του BBC αποκαλύπτει τη διπλή ζωή της Τζασβίν Σάνγκα, της γυναίκας που συνδέθηκε με την υπόθεση κεταμίνης και τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, μέσα από μαρτυρίες φίλων που μιλούν για πρώτη φορά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κρήτη: Τι εξετάζουν οι Αρχές για την τραγωδία με τους 17 μετανάστες
Ακυβέρνητη λέμβος 07.12.25

Τι εξετάζουν οι Αρχές για την τραγωδία με τους 17 μετανάστες στην Κρήτη

Η λέμβος έπλεε ακυβέρνητη νότια της Ιεράπετρας στην Κρήτη - Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι μετανάστες είχαν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον μία ημέρα νωρίτερα, από κακουχίες και ασιτία

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Μαστίγιο και καρότο στους αγρότες – «Ακραίες μορφές διαμαρτυρίας» τα μπλόκα, χρήματα με το σταγονόμετρο
Κυριακάτικη ανάρτηση 07.12.25

Μαστίγιο και καρότο στους αγρότες από Μητσοτάκη - «Ακραίες μορφές διαμαρτυρίας» τα μπλόκα, χρήματα με το σταγονόμετρο

Θορυβημένος από τις κλιμακούμενες κινητοποιήσεις των αγροτών ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να κατευνάσει τις αντιδράσεις αναφέροντας ότι ομαλοποιούνται οι πληρωμές. Καλεί ξανά σε διάλογο, με τους δικούς του όρους και σπεύδει να χαρακτηρίσει «ακραίες μορφές διαμαρτυρίας» τα μπλόκα, επενδύοντας στον κοινωνικό αυτοματισμό

Σύνταξη
Πορτρέτο του θρυλικού Μοχάμεντ Άλι πωλήθηκε για 18 εκατομμύρια δολάρια – Η ιστορία (και η σημασία) του
Culture Live 07.12.25

Πορτρέτο του θρυλικού Μοχάμεντ Άλι πωλήθηκε για 18 εκατομμύρια δολάρια – Η ιστορία (και η σημασία) του

Ο πίνακας του Μοχάμεντ Άλι δια χειρός Άντι Γουόρχολ κρεμόταν μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το μέρος όπου ο πυγμάχος έδωσε έναν από τους πιο διάσημους αγώνες στην ιστορία του αθλητισμού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

