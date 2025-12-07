«Ολυμπιακός, o κορυφαίος ελληνικός σύλλογος»

«Σταθερή ευρωπαϊκή παρουσία, βαρύ ρόστερ, έμπειρος προπονητής και μια ομάδα που… δεν παραιτείται ποτέ», αναφέρει στο αφιέρωμά του στον Ολυμπιακό το σαϊτ sports.kz. τονίζοντας:

«Την επόμενη εβδομάδα η Καϊράτ θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό, τον πιο επιτυχημένο σύλλογο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και έναν από τους πιο σταθερούς εκπροσώπους της χώρας στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Το Sports.kz παρουσίασε αναλυτικά το προφίλ του αντιπάλου από τον Πειραιά — και η εικόνα είναι ξεκάθαρη: πρόκειται για μια έμπειρη, δομημένη ομάδα με ευρωπαϊκή νοοτροπία.

Ο Ολυμπιακός είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με 48 πρωταθλήματα, 29 Κύπελλα και 4 Σούπερ Καπ, ενώ μόλις πέρσι κατέκτησε ξανά τη Super League με άνετη διαφορά από τον Παναθηναϊκό. Ταυτόχρονα, διαθέτει την πιο σταθερή ευρωπαϊκή παρουσία από οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα: την τελευταία 25ετία δεν έμεινε εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων παρά μόνο μία φορά (2010/11). Σε όλες τις υπόλοιπες σεζόν έπαιξε σε ομίλους Champions League ή Europa League, συχνά προχωρώντας σε νοκ άουτ φάσεις. Το εντυπωσιακό είναι ότι στην πρώτη – και μοναδική – εμφάνισή του στο Conference League κατέκτησε το τρόπαιο, νικώντας τη Φιορεντίνα στον τελικό.

Στην τρέχουσα φάση του Champions League ο Ολυμπιακός μπήκε απευθείας στους ομίλους ως πρωταθλητής Ελλάδας, ωστόσο η πορεία του μοιάζει παράλληλη με εκείνη της Κάιρατ: μόλις δύο βαθμοί σε πέντε αγώνες, με ισοπαλίες απέναντι στην Πάφο (0-0) και την Αϊντχόβεν (1-1). Στα δύσκολα παιχνίδια με τα «θηρία» της διοργάνωσης ο Ολυμπιακός γνώρισε ήττες: 0-2 από την Άρσεναλ, 1-6 από την Μπαρτσελόνα και 3-4 από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο ελληνικό πρωτάθλημα πάντως βρίσκεται στην κορυφή με 10 νίκες σε 12 ματς, δείχνοντας σταθερότητα και ποιότητα.

Στον πάγκο του βρίσκεται εδώ και δύο χρόνια ο Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ, ένας από τους πιο έμπειρους Ισπανούς προπονητές, με θητείες σε Σεβίλλη, Έιμπαρ, Λεβάντε, Μπιλμπάο και Οσασούνα. Η μεγάλη στιγμή της καριέρας του ήρθε το 2023, όταν κατέκτησε το Europa League με τη Σεβίλλη, αποκλείοντας στη διαδρομή Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γιουβέντους και Ρόμα. Είναι προπονητής «παλιάς σχολής», απαιτητικός, με πειθαρχία και ένταση στο παιχνίδι του — χαρακτηριστικό και η δυνατή κριτική του στη διαιτησία μετά το 1-6 από την Μπαρτσελόνα.

Η χρηματιστηριακή αξία του ρόστερ αγγίζει τα 120 εκατομμύρια ευρώ, νούμερο υπερδεκαπλάσιο από το ρόστερ της Κάιρατ (16 εκατ. ευρώ). Μεταξύ των πιο ακριβών ποδοσφαιριστών βρίσκονται δύο νεαροί Έλληνες: ο 18χρονος μέσος Χρήστος Μουζακίτης (15 εκατ. ευρώ), ο 23χρονος τερματοφύλακας Κωνσταντίνος Τζολάκης (13 εκατ. ευρώ). Ακολουθεί ο Αργεντινός κόφτης Σαντιάγο Έσε (12 εκατ. ευρώ), ενώ οι φίλοι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα αναγνωρίσουν τον Ουκρανό διεθνή επιθετικό Ρόμαν Γιαρεμτσούκ, με θητείες σε Ντιναμό Κιέβου, Μπενφίκα και Βαλένθια. Το ρόστερ συνδυάζει Έλληνες ταλέντα και ποιοτικούς ξένους από Λατινική Αμερική, Ιταλία και Πορτογαλία — αρκετοί με εμπειρίες από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ο αγώνας με την Κάιρατ δεν θα είναι ο πρώτος του Ολυμπιακού απέναντι σε ομάδα από το Καζακστάν. Το 2016 αντιμετώπισε δύο φορές την Αστάνα στη φάση των ομίλων του Europa League: επικράτησε 4-1 στον Πειραιά και έφερε 1-1 στην «Αστάνα Αρίνα», όπου θα διεξαχθεί και το επερχόμενο παιχνίδι. Ένας από τους παίκτες εκείνης της ομάδας, ο αμυντικός Παναγιώτης Ρέτσος, παραμένει στο δυναμικό, αν και η συμμετοχή του είναι αβέβαιη λόγω τραυματισμού.

Ο Ολυμπιακός παραμένει ένας σύλλογος με τεράστια εμπειρία στην Ευρώπη, ισχυρό ρόστερ, απαιτητικό προπονητή και διαχρονική νοοτροπία νικητή. Παρότι το φετινό Champions League δεν εξελίσσεται ιδανικά, οι «ερυθρόλευκοι» δεν παύουν να αποτελούν έναν δύσκολο, επικίνδυνο και απρόβλεπτο αντίπαλο — και η Κάιρατ θα χρειαστεί απόλυτη συγκέντρωση για να διεκδικήσει αποτέλεσμα στην Αστάνα».