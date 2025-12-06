Στρεφέτσα: «Κυνηγούσα πολύ αυτό το γκολ – Έτοιμος ο Ολυμπιακός για τον αγώνα με Καϊράτ»

Ο Ολυμπιακός νίκησε στο… ρελαντί τον ΟΦΗ με 3-0 στο Καραϊσκάκη για την 13η αγωνιστική της Super League με τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με την ςρυθρόλευκη φανέλα.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ του Ολυμπιακού μίλησε μετά το τέλος του ματς και αναφέρθηκε στο πόσο πολύ ήθελε να βάλει το πρώτο του γκολ με την ομάδα, αλλά και πόσο δούλεψε για αυτό, νώ αναφέρθηκε και στη μεγάλη αναμέτρηση της ερχόμενης Τρίτης (9/12, 17.30) με την Καϊράτ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Στρεφέτσα:

«Είναι αλήθεια πως κυνηγούσα αυτό το γκολ, δούλευα πολύ για αυτό το γκολ για να έρθει αυτή η στιγμή, ήθελα να βγάλω από πάνω μου αυτή την ένταση. Δεν υπάρχουν εύκολα ματς και στο πρωτάθλημα, θέλαμε να κάνουμε ένα καλοί παιχνίδι και το κάναμε, στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν μόνο τα γκολ, καλή εικόνα και τώρα είμαστε έτοιμοι για το μεγάλο ματς με την Καϊράτ.

Ξέρουμε ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες, είμαστε έτοιμοι όμως για να κατακτήσουμε την νίκη. Θέλαμε να είμαστε και να παραμείνουμε στην πρώτη θέση, μας δίνει αυτοπεποίθηση η πρωτιά και να μείνουμε στην κορυφή».