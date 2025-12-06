sports betsson
06.12.2025 | 22:56
Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα
06.12.2025 | 18:58
Εργατικό δυστύχημα στο εργοτάξιο του Ελληνικού - Η ανακοίνωση της εταιρείας
06.12.2025 | 19:34
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Παλαιό Φάληρο - Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Τα ωραία του «Αναστό»

Το πρώτο γκολ του Ελ Κααμπί θύμισε τον θρυλικό μουστάκια και αποδεικνύει ότι ο Μαροκινός μπορεί να σκοράρει με… χίλιους τρόπους

Ο Ολυμπιακός έκανε την πιο «γεμάτη» (μέχρι στιγμής) εμφάνιση στο φετινό πρωτάθλημα και η κυριαρχία των «ερυθρόλευκων» από το πρώτο λεπτό του αγώνα, δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στον ΟΦΗ.

Είναι μάλιστα προφανές, πως το τελικό σκορ (3-0) με το οποίο επικράτησαν οι πρωταθλητές, θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο καθώς η ομάδα του λιμανιού είχε πάνω μια… ντουζίνα μεγάλες φάσεις.

Το γεγονός πάντως του αγώνα, ήταν αναμφίβολα το εντυπωσιακό πρώτο γκολ του Ολυμπιακού, καθώς ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί «ζωγράφισε» με μια ομορφιά, που θύμισε Αναστόπουλο.

Ήταν ένα γκολ βγαλμένο από το «ρεπερτόριο» του θρυλικού μουστάκια, του μεγάλου Αναστό, ο οποίος είχε έναν μοναδικό τρόπο να σκοράρει με ανάποδο «ψαλίδι».

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού σκέφτηκαν αμέσως τον τεράστιο Νίκο Αναστόπουλο, την στιγμή που ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έκανε το 1-0, μ’ αυτό το φανταστικό ανάποδο «ψαλιδάκι», καθώς ο μουστάκιας ήξερε να βάζει σπάνιας ομορφιάς γκολ.

Θα πρέπει μάλιστα να τονίσουμε ότι τέτοιες γκολάρες έχει στο ρεπορτόριο του και ο Μαροκινός σέντερ φορ της ομάδας του Πειραιά, καθώς ο Ελ Κααμπί ψάχνει συνεχώς το γκολ με ανάποδο «ψαλίδι» και δεν είναι η πρώτη φορά που σκοράρει με τόσο εντυπωσιακό τρόπο.

Σίγουρα ο Μεντιλίμπαρ έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε η ομάδα του, γιατί ο Ολυμπιακός μπήκε με σωστή νοοτροπία στο ματς και πίεσε από το πρώτο λεπτό την άμυνα του ΟΦΗ.

Κι όταν λέμε από το πρώτο λεπτό κυριολεκτούμε. Οι φάσεις διαδέχονταν η μία την άλλη και ήταν ξεκάθαρο πως οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούσαν ν’ ακολουθήσουν τον ρυθμό της ομάδας του Πειραιά.

Πάμε όμως να δούμε και ορισμένες άλλες σημαντικές παραμέτρους της νίκης του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ.

1.Οι «ερυθρόλευκοι» πάνε με καλή ψυχολογία στο Καζακστάν, εκεί που την Τρίτη το βράδυ θ’ αντιμετωπίσουν την Καϊράτ στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός έκανε την καλύτερη εμφάνισή του στο πρωτάθλημα κι αυτό μετράει για τους παίκτες ενόψει του μεγάλου ευρωπαϊκού αγώνα.

2.Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκόραρε δύο φορές κόντρα στην ομάδα της Κρήτης επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε σούπερ φόρμα. Αυτό είναι ένα πολύ καλό νέο για τους «ερυθρόλευκους» ενόψει Καϊράτ και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει κάθε λόγο να χαμογελά, βλέποντας τον Μαροκινό σέντερ φορ να σκοράρει ασταμάτητα.

3.Είναι σημαντικό να τονίσουμε και την καλή εμφάνιση που πραγματοποίησε ο Στρεφέτσα, καθώς ο Βραζιλιάνος εξτρέμ βοήθησε σημαντικά την ομάδα του και είναι μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό, ότι ο 28χρονος ακραίος επιθετικός έδειξε καλά στοιχεία και πέτυχε και γκολ.

Ένα γκολ το οποίο η αλήθεια είναι ότι το έψαχνε πολύ καιρό και σίγουρα τώρα που το πέτυχε θα διώξει και την μεγάλη πίεση.

4.Υπάρχουν και οι επιστροφές, ενόψει του μεγάλου ευρωπαϊκού αγώνα στο Καζακστάν καθώς Τσικίνιο και Ποντένσε θα είναι στην διάθεση του Μεντιλίμπαρ για την «μάχη» απέναντι στην Καϊράρ. Ο Τσικίνιο πήρε μάλιστα και χρόνο συμμετοχής απέναντι στον ΟΦΗ και το πιο πιθανό είναι πως θα βρεθεί στο βασικό σχήμα των πρωταθλητών Ελλάδος στον αγώνα της Τρίτης για το Champions League.

Ο Ποντένσε δεν έπαιξε στο σημερινό παιχνίδι και θα φανεί στην προπόνηση της Δευτέρας στο Καζακστάν, αν ο Μέντι θα τον ρίξει απ’ την αρχή στην «μάχη» με την Καϊράτ ή θα τον έχει στον πάγκο για να τον βάλει στο ματς σαν αλλαγή.

