Πλήρης κυριαρχία του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο με τον ΟΦΗ: 2 γκολ και 18-0 τελικές (pic, vids)
Ο Ολυμπιακός κάνει... πάρτι στο Καραϊσκάκη κόντρα στον ΟΦΗ, με απόλυτη κυριαρχία σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες στο πρώτο ημίχρονο.
Έτοιμος να στεφθεί πρωταθλητής χειμώνα ο Ολυμπιακός στο Φάληρο. Και όπως φαίνεται το απολαμβάνει κόντρα στον ΟΦΗ: 2-0 στα μισά του δρόμου με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να επιστρατεύει μια ακόμη ντοπιέτα φτάνωτας τα 15 γκολ στη σεζόν.
Το αδιανόητο όμως είναι η στατιστική της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πρόλαβε να εκτελέσει 18 τελικές σε ένα μόλις ημίχρονο. Και όλα αυτά χωρίς ο ΟΦΗ να έχει δει το χρώμα της φανέλας του Κωνσταντή Τζολάκη.
Δείτε τα στατιστικά του αγώνα
Έχει 64% κατοχή μπάλας, έξι κερδισμένα κόρνερ και το πόδι κολλημένο στο γκάζι ο Ολυμπιακός σε αυτό το πρώτο μισό, δημιουργώντας ήδη τις απαραίτητες συνθήκες για την 7η Super League νίκη στη σειρά.
Δείτε τα δύο γκολ
