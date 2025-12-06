Πλήρης κυριαρχία του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο με τον ΟΦΗ: 2 γκολ και 18-0 τελικές (pic, vids)

Έτοιμος να στεφθεί πρωταθλητής χειμώνα ο Ολυμπιακός στο Φάληρο. Και όπως φαίνεται το απολαμβάνει κόντρα στον ΟΦΗ: 2-0 στα μισά του δρόμου με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να επιστρατεύει μια ακόμη ντοπιέτα φτάνωτας τα 15 γκολ στη σεζόν.

Το αδιανόητο όμως είναι η στατιστική της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πρόλαβε να εκτελέσει 18 τελικές σε ένα μόλις ημίχρονο. Και όλα αυτά χωρίς ο ΟΦΗ να έχει δει το χρώμα της φανέλας του Κωνσταντή Τζολάκη.

Δείτε τα στατιστικά του αγώνα

Έχει 64% κατοχή μπάλας, έξι κερδισμένα κόρνερ και το πόδι κολλημένο στο γκάζι ο Ολυμπιακός σε αυτό το πρώτο μισό, δημιουργώντας ήδη τις απαραίτητες συνθήκες για την 7η Super League νίκη στη σειρά.

Δείτε τα δύο γκολ

<br />