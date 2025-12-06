Δεύτερο γκολ απ’ τον Ελ Κααμπί και 2-0 ο Ολυμπιακός (vids)
Ο Μαροκινός στράικερ «πετάει φωτιές» και στο 40’ διπλασίασε τα προσωπικά του τέρματα, κάνοντας το 2-0 για τους «ερυθρόλευκους»
- Θάσος: Προσποιήθηκε τον αδελφό της για να βρει την πρώην γυναίκα του ο 55χρονος
- Καιρός: Αντικυκλώνας απλώνει την προστατευτική του «ομπρέλα» σταματώντας τις βροχές, λέει ο Θοδωρής Κολυδάς
- Γιατί στις πλούσιες χώρες πολλοί νιώθουν φτωχότεροι, δίχως να είναι;
- Πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα στο Καστελλόριζο - Η θάλασσα έγινε κόκκινη από τις λάσπες
Ο Ολυμπιακός είναι ασταμάτητος στο Καραϊσκάκη, το ίδιο και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός στράικερ της ομάδας του λιμανιού πέτυχε και δεύτερο γκολ, δίνοντας έτσι «αέρα» δύο τερμάτων στους πρωταθλητές Ελλάδας στο 40’.
Ο Ροντινέι έκανε την σέντρα από δεξιά και ο Ελ Κααμπί με κεφαλιά ακριβείας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του Ηρακλείου για το 2-0.
Δείτε το 2-0:
Κι εδώ το 1-0:
- Χανιά: Θλίψη για τον θάνατο του Κωνσταντάκη Κανάκη, αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο
- Κόντης: «Δεν έχουμε την εικόνα που θέλουμε, χρειαζόμαστε πολλή δουλειά»
- Ο Έιντριεν Μπρόντι είναι σίγουρος ότι η τεχνητή νοημοσύνη «δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει τα συναισθήματα»
- Πόσο χρυσό κατέχουν οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας
- Πού κυμαίνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα – Η σύγκριση με Ευρώπη
- Προδημοσίευση του βιβλίου του Σαρκοζί: «Προσευχήθηκα να μπορέσω να σηκώσω τον σταυρό μου»
- LIVE: Βόλος – Κηφισιά
- Πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Ένταση και επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας – Χημικά και προσαγωγές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις