Δεύτερο γκολ απ’ τον Ελ Κααμπί και 2-0 ο Ολυμπιακός (vids)

Ο Ολυμπιακός είναι ασταμάτητος στο Καραϊσκάκη, το ίδιο και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός στράικερ της ομάδας του λιμανιού πέτυχε και δεύτερο γκολ, δίνοντας έτσι «αέρα» δύο τερμάτων στους πρωταθλητές Ελλάδας στο 40’.

Ο Ροντινέι έκανε την σέντρα από δεξιά και ο Ελ Κααμπί με κεφαλιά ακριβείας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του Ηρακλείου για το 2-0.

Δείτε το 2-0:

Κι εδώ το 1-0: