Κόντης: «Δεν έχουμε την εικόνα που θέλουμε, χρειαζόμαστε πολλή δουλειά»

Ο ΟΦΗ ηττήθηκε σχετικά εύκολα από τον Ολυμπιακό με 3-0 στο «Καραϊσκάκη» και ο Χρήστος Κόντης παραδέχθηκε στις δηλώσεις που έκανε μετά το παιχνίδι πως η ομάδα του δεν έχει την αγωνιστική εικόνα που επιθυμεί ο ίδιος και πως χρειάζεται πολλή δουλειά.

Όσα είπε ο προπονητής του ΟΦΗ αρχικά στην Cosmote TV

«Δεν μπορώ να πω πολλά για το παιχνίδι, είμαστε απογοητευμένοι λόγω των πολλών λαθών που κάναμε, τα δύο από τα τρία γκολ που δεχθήκαμε ήταν από δικά μας λάθη. Είναι κάτι που επαναλαμβάνεται και πρέπει να το διορθώσουμε άμεσα. Έρχομαι και μιλάω και νιώθω περίεργα, δεν μπορώ να πω ότι δεν προσπαθούν τα παιδιά, πρέπει να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας. Ο πρώτος γύρος είναι απογοητευτικός για μια ομάδα όπως ο ΟΦΗ και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε μόνο εμείς. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί, να δουλέψουμε. Τα λόγια στέρεψαν και χρειάζονται μόνο έργα».

Λίγο αργότερα ο Κόντης πρόσθεσε στη συνέντευξη Τύπου: «Η ευκαιρία του Θεοδοσουλάκη μπορούσε ίσως να αλλάξει τα δεδομένα. Αν έμπαινε εκείνο το γκολ, ίσως είχαμε ελπίδες να παλέψουμε διαφορετικά. Δεν έχουμε σίγουρα την εικόνα που θέλουμε. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά από εδώ και πέρα και περιμένουμε την επιστροφή σημαντικών παικτών, που θα είναι μαζί μας στο επόμενο παιχνίδι. Σαν γενική εικόνα, κάναμε προσπάθεια, αλλά δεν ήταν αρκετή για να πάρουμε κάτι θετικό.

Ξέραμε πόσο δύσκολο θα είναι αυτό το ματς. Σε τέτοια παιχνίδια πρέπει να είσαι απόλυτα προσεκτικός. Κάναμε δύο γκολ δώρο στον αντίπαλο και όταν δεν είσαι συγκεντρωμένος απέναντι σε τέτοιες ομάδες, δεν μπορείς να διεκδικήσεις πολλά από το ματς».