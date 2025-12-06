sports betsson
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Μεντιλίμπαρ: «Πολύ χαρούμενος για Μουζακίτη, ελπίζουμε να συνεχίσει να βοηθάει τον Ολυμπιακό»
Ποδόσφαιρο 06 Δεκεμβρίου 2025 | 21:18

Μεντιλίμπαρ: «Πολύ χαρούμενος για Μουζακίτη, ελπίζουμε να συνεχίσει να βοηθάει τον Ολυμπιακό»

Όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ με 3-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 13η αγωνιστική της Super League.

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα με 3-0 τον ΟΦΗ στο φινάλε του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στο πολύ καλό πρώτο ημίχρονο που έκανε η ομάδα του.

Παράλληλα ο Βάσκος τεχνικός εξέφρασε και ένα παράπονο «Γιατί πάντα προσέχετε μόνο τους παίκτες που βάζουν τα γκολ και δεν κοιτάτε τους παίκτες οι οποίοι κλέβουν τις μπάλες, οι οποίοι βοηθούν την ομάδα να παίξει καλά;», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

«Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Ξεκινήσαμε πολύ καλά σε επίπεδο δημιουργίας, ανακτούσαμε τις μπάλες, είχαμε καλή κυκλοφορία, είχαμε πολύ καλή πίεση ψηλά και το κυριότερο ήταν ότι δεν αφήσαμε στον αντίπαλο καμία ευκαιρία να μας απειλήσει. Είχαμε λίγο έλλειψη τύχης, γιατί κάναμε πάρα πολλά σουτ, όμως ήταν ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο».

Για το αν θα δούμε το σχήμα με Ελ Κααμπί και Ταρέμι στο ματς με την Καϊράτ.

«Γιατί πάντα προσέχετε μόνο τους παίκτες που βάζουν τα γκολ και δεν κοιτάτε τους παίκτες οι οποίοι κλέβουν τις μπάλες, οι οποίοι βοηθούν την ομάδα να παίξει καλά; Την Τρίτη θα δείτε ποιοι θα παίξουν».

Για το ματς με την Καϊράτ:

«Θέλουμε να κερδίσουμε και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε».

Για την πρόσφατη βράβευση του Μουζακίτη με το βραβείο Golden boy web:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για τον παίκτη, ελπίζουμε να μείνει προσγειωμένος και να συνεχίσει να βοηθάει πολύ την ομάδα», κατέληξε ο Μεντιλίμπαρ.

World
Αρκτική: Πώς θα συνδεθεί με την παγκόσμια οικονομία

Αρκτική: Πώς θα συνδεθεί με την παγκόσμια οικονομία

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Βόλος – Κηφισιά 1-1: Ο Σιαμπάνης «κράτησε» τον βαθμό για τους Βολιώτες (vid)

Η Κηφισιά ήταν ανώτερη στον Πανθεσσαλικό, καθώς έφτιαξε πολλές ευκαιρίες, ωστόσο ο Βόλος έχοντας σε πολύ καλή ημέρα τον τερματοφύλακα Σιαμπάνη κατάφερε να αποσπάσει τον τον Βόλο της ισοπαλίας (1-1).

Σύνταξη
Βόλος – Κηφισιά 1-1: Ο Σιαμπάνης «κράτησε» τον βαθμό για τους Βολιώτες (vid)
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Βόλος – Κηφισιά 1-1: Ο Σιαμπάνης «κράτησε» τον βαθμό για τους Βολιώτες (vid)

Η Κηφισιά ήταν ανώτερη στον Πανθεσσαλικό, καθώς έφτιαξε πολλές ευκαιρίες, ωστόσο ο Βόλος έχοντας σε πολύ καλή ημέρα τον τερματοφύλακα Σιαμπάνη κατάφερε να αποσπάσει τον τον Βόλο της ισοπαλίας (1-1).

Σύνταξη
Στρεφέτσα: «Κυνηγούσα πολύ αυτό το γκολ – Έτοιμος ο Ολυμπιακός για τον αγώνα με Καϊράτ»
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Στρεφέτσα: «Κυνηγούσα πολύ αυτό το γκολ – Έτοιμος ο Ολυμπιακός για τον αγώνα με Καϊράτ»

Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα σκόραρε για πρώτη φορά με τον Ολυμπιακό, διαμορφώνοντας το σκορ με τον ΟΦΗ στο 3-0 και μετά το παιχνίδι τόνισε πόσο πολύ δούλεψε προκειμένου να αρχίσει να σκοράρει.

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Βόλος – Κηφισιά

LIVE: Βόλος – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Βόλος – Κηφισιά για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Premier League: Καθάρισε τη Σάντερλαντ και πλησίασε την κορυφή η Σίτι, νέα «γκέλα» για την Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Premier League: Καθάρισε τη Σάντερλαντ και πλησίασε την κορυφή η Σίτι, νέα «γκέλα» για την Τσέλσι

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε εύκολα τη Σάντερλαντ με 3-0 και μείωσε στους δύο βαθμούς τη διαφορά της από την Άρσεναλ, την ώρα που Τσέλσι έχασε ξανά έδαφος, μετά το 0-0 με τη Μπόρνμουθ.

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Λιντς – Λίβερπουλ

LIVE: Λιντς – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Λιντς – Λίβερπουλ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Bundesliga: Ασταμάτητη με νέα «πεντάρα» η Μπάγερν Μονάχου – Γκολ και ασίστ με την Άουγκσμπουργκ ο Γιαννούλης (vids)
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Bundesliga: Ασταμάτητη με νέα «πεντάρα» η Μπάγερν Μονάχου – Γκολ και ασίστ με την Άουγκσμπουργκ ο Γιαννούλης (vids)

Η Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει σαν... τρένο στο γερμανικό πρωτάθλημα, διαλύοντας (5-0) εκτός έδρας τη Στουτγκάρδη - Νίκη-ανάσα για την Άουγκσμπουργκ με πρωταγωνιστή τον Γαννούλη που είχε γκολ και ασίστ στο 2-0 επί της Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
Σπουδαία στιγμή: Λαμπαδηδρόμος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ο Πολονάρα (vids)
Συγκίνηση 06.12.25

Σπουδαία στιγμή: Λαμπαδηδρόμος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ο Πολονάρα (vids)

Ο Ακίλε Πολονάρα συγκίνησε και ενέπνευσε άπαντες για ακόμη μια φορά, παραλαμβάνοντας την ολυμπιακή φλόγα κατά την τελετή της λαμπαδηδρομίας στη Ρώμη, ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία
«Δεν ξεχνάμε» 06.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία

«Η ακραία επιχείρηση καταστολής που εξαπέλυσε η Αστυνομία ενάντια στις συγκεντρώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δείχνει τον φόβο της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη νέα γενιά», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ηγεσία της ΕΕ και το ενδεχόμενο ενός πρωτοφανούς στρατηγικού ναυαγίου
Μονόδρομος; 06.12.25

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ηγεσία της ΕΕ και το ενδεχόμενο ενός πρωτοφανούς στρατηγικού ναυαγίου

Η προοπτική μιας ιστορικών διαστάσεων γεωπολιτικής αποτυχίας στην Ουκρανία και ο κίνδυνος μιας άνευ προηγουμένου στρατηγικής συντριβής για την ηγεσία της ΕΕ.

Σύνταξη
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα
Ελλάδα 06.12.25

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

Σεισμός 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 6 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων. Έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή.

Σύνταξη
Επιθέσεις σε σιδηροδρομικό σταθμό και άλλες υποδομές στην Ουκρανία [βίντεο]
Φωτογραφίες 06.12.25 Upd: 23:09

Επιθέσεις σε σιδηροδρομικό σταθμό και άλλα δίκτυα υποδομών στην Ουκρανία

Η Ουκρανία δέχθηκε καταιγισμό χτυπημάτων από τη Ρωσία με στόχο κρίσιμες υποδομές, κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Ολοκληρωτική ζημιά στον σιδηροδρομικό σταθμό Φαστίβ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Κίνδυνος για τη χώρα η επιμονή του Ισραήλ να αποστρατιωτικοποιηθεί ο νότος, λέει ο Αλ-Σάρα
Θέτει όρους 06.12.25

Συρία: Κίνδυνος για τη χώρα η επιμονή του Ισραήλ να αποστρατιωτικοποιηθεί ο νότος, λέει ο Αλ-Σάρα

Ο Αλ-Σάρα επισήμανε ότι η Συρία είναι αυτή που υφίσταται επιθέσεις από το Ισραήλ. Συνεπώς, η Δαμασκός είναι αυτή που δικαιούται να ζητά την απόσυρση των δυνάμεών του από το συριακό έδαφος.

Σύνταξη
Βόλος – Κηφισιά 1-1: Ο Σιαμπάνης «κράτησε» τον βαθμό για τους Βολιώτες (vid)
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Βόλος – Κηφισιά 1-1: Ο Σιαμπάνης «κράτησε» τον βαθμό για τους Βολιώτες (vid)

Η Κηφισιά ήταν ανώτερη στον Πανθεσσαλικό, καθώς έφτιαξε πολλές ευκαιρίες, ωστόσο ο Βόλος έχοντας σε πολύ καλή ημέρα τον τερματοφύλακα Σιαμπάνη κατάφερε να αποσπάσει τον τον Βόλο της ισοπαλίας (1-1).

Σύνταξη
Κουτσούμπας στον Τύρναβο: Είμαστε με τα μπλόκα της αγροτιάς. Είμαστε με όποια μορφή πάλης αποφασίσετε εσείς
Περιοδεία στη Θεσσαλία 06.12.25

Κουτσούμπας στον Τύρναβο: Είμαστε με τα μπλόκα της αγροτιάς. Είμαστε με όποια μορφή πάλης αποφασίσετε εσείς

«Νόμιζαν ότι θα αποφύγουν την οργή των αγροτών με την καταστολή, με τα χημικά και τις συλλήψεις. Έφαγαν τα μούτρα τους και μάλιστα σε απευθείας μετάδοση», είπε χαρακτηριστικά για την κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Στη Βηθλεέμ ετοιμάζονται για τα πρώτα τους Χριστούγεννα μετά από 2 χρόνια
Κόσμος 06.12.25

Στη Βηθλεέμ ετοιμάζονται για τα πρώτα τους Χριστούγεννα μετά από 2 χρόνια

Η Βηθλεέμ άναψε το πρώτο της χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Βηθλεέμ από το 2022, με τον δήμαρχο να ανησυχεί για τους κατοίκους της Γάζας, αλλά και την οικονομία και τον τουρισμό της πόλης

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Ξεπέρασε τα 280 χιλιοστά το ύψος βροχής στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας στο τριήμερο
Meteo 06.12.25

Κακοκαιρία Byron: Ξεπέρασε τα 280 χιλιοστά το ύψος βροχής στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας στο τριήμερο

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην Παλαιοκούνδουρα της Μάνδρας Αττικής έπεσε το μεγαλύτερο ύψος βροχής του τριημέρου της κακοκαιρίας Byron.

Σύνταξη
Πόσο χρυσό κατέχουν οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας
Αποθεματικό 06.12.25

Πόσο χρυσό κατέχουν οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού δημοσίευσε δεδομένα για τα αποθέματα χρυσού -που συγκεντρώθηκαν με βάση τα στατιστικά στοιχεία Διεθνών Χρηματοοικονομικών Στατιστικών

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Σκάνδαλο στις παραβάσεις των κανόνων ασφαλείας – Αγνοήθηκαν οι ανησυχίες των ενοίκων
Εγκληματική αμέλεια 06.12.25

Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Σκάνδαλο στις παραβάσεις των κανόνων ασφαλείας – Αγνοήθηκαν οι ανησυχίες των ενοίκων

Ο εργολάβος που ανέλαβε την ανακαίνιση των ουρανοξυστών είχε δώσει ψευδές μητρώο ασφάλειας. Είχε διωχθεί για παραβάσεις κανονισμών και του είχαν επιβληθεί πρόστιμα. Κανείς δεν άκουσε τους ενοίκους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Από την Ολυμπιάδα, στα καρτέλ: Ο snowboarder ναρκοβαρώνος Ράιαν Γουέντινγκ στους 10 πιο επικίνδυνους του FBI
True crime 06.12.25

Από την Ολυμπιάδα, στα καρτέλ: Ο snowboarder ναρκοβαρώνος Ράιαν Γουέντινγκ στους 10 πιο επικίνδυνους του FBI

Ο snowboarder Ράιαν Γουέντινγκ πέρασε από τις χιονισμένες πίστες στις λευκές σκόνες ως διαβόητος βαρόνος ναρκωτικών και δολοφόνος με τις πλάτες του καρτέλ Σιναλόα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ρωσία τερματίζει τις στρατιωτικές συμφωνίες με Πορτογαλία, Γαλλία και Καναδά
Κόβει τις γέφυρες 06.12.25

Η Ρωσία τερματίζει τις στρατιωτικές συμφωνίες με Πορτογαλία, Γαλλία και Καναδά

Η Πορτογαλία και η Γαλλία υποστηρίζουν τις προτάσεις της ΕΕ για χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την παροχή δανείων στο Κίεβο, εν μέσω του πολέμου που κήρυξε η Ρωσία στη γειτονική της χώρα

Σύνταξη
Νέα στοιχεία για την τραγωδία στην Κρήτη – Νεκροί μέσα σε λέμβο οι 18 μετανάστες
Ανατροπή 06.12.25

Νέα στοιχεία για την τραγωδία στην Κρήτη – Νεκροί μέσα σε λέμβο οι 18 μετανάστες

Πληροφορίες του Λιμενικού αναφέρουν ότι οι νεκροί μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σκάφος. Πιθανόν είχαν πεθάνει από κακουχίες και ασιτία τουλάχιστον μία μέρα πριν. Δύο στο νοσοκομείο.

Σύνταξη
Πού κυμαίνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα – Η σύγκριση με Ευρώπη
Εργασιακά 06.12.25

Πού κυμαίνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα – Η σύγκριση με Ευρώπη

Σημειώνεται ότι μεγάλη είναι η ψαλίδα στους μισθούς ανάμεσα στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε κοινές επιχειρήσεις με πάνω από 10 μισθωτούς και σε επιχειρήσεις με λιγότερο από 10 μισθωτούς

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη έχει πρόβλημα, λένε οι ακαδημαϊκοί: «Είναι ένα χάος»
«Φρενίτιδα» 06.12.25

Η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη έχει πρόβλημα, λένε οι ακαδημαϊκοί: «Είναι ένα χάος»

Η έρευνα της AI είναι υπό αμφισβήτηση, καθώς συγγραφέας ισχυρίζεται ότι έχει γράψει περισσότερες από 100 εργασίες για την τεχνητή νοημοσύνη που ένας ειδικός αποκαλεί «καταστροφή»

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ζάκυνθος: Συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού που πέθανε μετά την επίθεση σκύλου
Τραγωδία 06.12.25

Ζάκυνθος: Συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού που πέθανε μετά την επίθεση σκύλου

Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια συνελήφθησαν οι γονείς του αγοριού 2 ετών που έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο. Το παιδί δέχθηκε επίθεση από τον σκύλο της οικογένειας.

Σύνταξη
Στρεφέτσα: «Κυνηγούσα πολύ αυτό το γκολ – Έτοιμος ο Ολυμπιακός για τον αγώνα με Καϊράτ»
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Στρεφέτσα: «Κυνηγούσα πολύ αυτό το γκολ – Έτοιμος ο Ολυμπιακός για τον αγώνα με Καϊράτ»

Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα σκόραρε για πρώτη φορά με τον Ολυμπιακό, διαμορφώνοντας το σκορ με τον ΟΦΗ στο 3-0 και μετά το παιχνίδι τόνισε πόσο πολύ δούλεψε προκειμένου να αρχίσει να σκοράρει.

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

