Μεντιλίμπαρ: «Πολύ χαρούμενος για Μουζακίτη, ελπίζουμε να συνεχίσει να βοηθάει τον Ολυμπιακό»
Όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ με 3-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 13η αγωνιστική της Super League.
- Η Ρωσία τερματίζει τις στρατιωτικές συμφωνίες με Πορτογαλία, Γαλλία και Καναδά
- Συρία: Κίνδυνος για τη χώρα η επιμονή του Ισραήλ να αποστρατιωτικοποιηθεί ο νότος, λέει ο Αλ-Σάρα
- Ηράκλειο: Γεράκι εγκλωβίστηκε σε σούπερ μάρκετ – Κλήθηκε η Πυροσβεστική
- Σκάνδαλο στην Ιταλία: Έρευνα για Gucci, Prada, Givenchy και άλλους οίκους για εκμετάλλευση εργατών
Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα με 3-0 τον ΟΦΗ στο φινάλε του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στο πολύ καλό πρώτο ημίχρονο που έκανε η ομάδα του.
Παράλληλα ο Βάσκος τεχνικός εξέφρασε και ένα παράπονο «Γιατί πάντα προσέχετε μόνο τους παίκτες που βάζουν τα γκολ και δεν κοιτάτε τους παίκτες οι οποίοι κλέβουν τις μπάλες, οι οποίοι βοηθούν την ομάδα να παίξει καλά;», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
«Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Ξεκινήσαμε πολύ καλά σε επίπεδο δημιουργίας, ανακτούσαμε τις μπάλες, είχαμε καλή κυκλοφορία, είχαμε πολύ καλή πίεση ψηλά και το κυριότερο ήταν ότι δεν αφήσαμε στον αντίπαλο καμία ευκαιρία να μας απειλήσει. Είχαμε λίγο έλλειψη τύχης, γιατί κάναμε πάρα πολλά σουτ, όμως ήταν ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο».
Για το αν θα δούμε το σχήμα με Ελ Κααμπί και Ταρέμι στο ματς με την Καϊράτ.
«Γιατί πάντα προσέχετε μόνο τους παίκτες που βάζουν τα γκολ και δεν κοιτάτε τους παίκτες οι οποίοι κλέβουν τις μπάλες, οι οποίοι βοηθούν την ομάδα να παίξει καλά; Την Τρίτη θα δείτε ποιοι θα παίξουν».
Για το ματς με την Καϊράτ:
«Θέλουμε να κερδίσουμε και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε».
Για την πρόσφατη βράβευση του Μουζακίτη με το βραβείο Golden boy web:
«Είμαι πολύ χαρούμενος για τον παίκτη, ελπίζουμε να μείνει προσγειωμένος και να συνεχίσει να βοηθάει πολύ την ομάδα», κατέληξε ο Μεντιλίμπαρ.
- Μουντιάλ 2026: Το πλήρες πρόγραμμα των ομίλων και των νοκ-άουτ
- Η «ξέφρενη» κούρσα της Άστον Βίλα – Ο Έμερι βρήκε τις λύσεις και αποθεώνεται
- Βόλος – Κηφισιά 1-1: Ο Σιαμπάνης «κράτησε» τον βαθμό για τους Βολιώτες (vid)
- Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο ευχήθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τα γενέθλιά του
- Λιντς – Λίβερπουλ 3-3: Νέα «γκέλα» για τους «ρεντς»
- Ίντερ – Κόμο 4-0: «Τεσσάρα» και κορυφή για τους «νερατζούρι»
- Μπέτις – Μπαρτσελόνα 3-5: Πεντάρα με σούπερ Φεράν και +4!
- Μεντιλίμπαρ: «Πολύ χαρούμενος για Μουζακίτη, ελπίζουμε να συνεχίσει να βοηθάει τον Ολυμπιακό»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις