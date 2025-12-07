Έφτασε στην Αστάνα ο Ολυμπιακός – Υπό το μηδέν η θερμοκρασία (vids)
Το απόγευμα της Κυριακής έφτασε στην Αστάνα η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Τρίτης κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι, για την 6η αγωνιστική του Champions League.
Ο Ολυμπιακός έφτασε το απόγευμα της Κυριακής στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, την Αστάνα, εκεί όπου την Τρίτη (9/12, 17:30) θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι, στην «Αστάνα Αρένα», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Μετά την άνετη νίκη με 3-0 επί του ΟΦΗ για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League, οι Πειραιώτες έχουν μπροστά τους τον «τελικό» με τους Καζάκους για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Με την άφιξή τους στο Καζακστάν μάλιστα οι Πειραιώτες, πήραν και μια πρώτη γεύση από τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ώρα του αγώνα, με το θερμόμετρο να δείχνει -4 βαθμούς Κελσίου.
Δείτε τα βίντεο από την άφιξη της αποστολής στην Αστάνα
