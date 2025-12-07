Ολυμπιακός: «Τρέλα» με Ελ Κααμπί στο αεροδρόμιο – Υπέγραψε memorabilia από τον τελικό του Conference League (vids)
Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για το κρίσιμο ματς με την Καϊράτ και στο αεροδρόμιο έγινε χαμός για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί – Η τρομερή στιγμή με την υπογραφή memorabilia από τον θρυλικό τελικό του Conference League
- Πρωτοφανής επίθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην ΕΕ μετά το πρόστιμο στο Χ
- Τεχνητή νοημοσύνη και πολιτική – Ενημέρωση γρήγορη, πολλή και αδιαφανής
- Τραγωδία στην Τουρκία: Επτά νεκροί και 11 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό
- Απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν - «Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», ασφαλής ο πρόεδρος, λέει η κυβέρνηση
Ο Ολυμπιακός αναχώρησε από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό το Καζακστάν, εν όψει της αναμέτρησης με αντίπαλο την Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα την ερχόμενη Τρίτη (9/12, 17:30), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League.
Πρώτα ανακοίνωσε την αποστολή ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και εν συνεχεία η ομάδα έφυγε. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την αναχώρηση των Πειραιωτών κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος δέχθηκε τη λατρεία των οπαδών προς το πρόσωπό του.
Έκλεψε την παράσταση ο Μαροκινός επιθετικός, ο οποίος δεν σταμάτησε να υπογράφει αυτόγραφα και να βγαίνει φωτογραφίες. Πόλος έλξης έγινε ο Ελ Κααμπί, μία μέρα μετά τα δύο πανέμορφα γκολ στη νίκη πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο (3-0).
Ο Ολυμπιακός αναχώρησε, ο Ελ Κααμπί δεν σταμάτησε να υπογράφει αυτόγραφα:
Μάλιστα, ο 32χρονος φορ υπέγραψε και memorabilia φιλάθλου από τον θρυλικό τελικό του Conference League και την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου ελληνικού συλλόγου στο ποδόσφαιρο.
Δείτε το απίθανο βίντεο με τον Ελ Κααμπί
- Λαμπαδηδρόμος στην Αθήνα o γιατρός που ανακάλυψε φάρμακο για τον καρκίνο και είναι μέτοχος των Lakers
- Ολυμπιακός: «Τρέλα» με Ελ Κααμπί στο αεροδρόμιο – Υπέγραψε memorabilia από τον τελικό του Conference League (vids)
- Ολυμπιακός: «Πέταξε» για την Αστάνα η αποστολή των Πειραιωτών (vids, pics)
- LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
- Ποιο είναι το πιθανό trade για να καταλήξει στους Λέικερς ο Αντετοκούνμπο…
- Ποιος διαιτητής ορίστηκε από την UEFA για το Καϊράτ – Ολυμπιακός
- Ολυμπιακός: Χωρίς εκπλήξεις στην Αστάνα – Η αποστολή για το ματς με την Καϊράτ (pic)
- «Θρύλος» Λιονέλ Μέσι: Έφτασε τους 48 τίτλους στην καριέρα του (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις