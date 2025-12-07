«Τρέλα» με Ελ Κααμπί στο αεροδρόμιο: Υπέγραψε memorabilia από τον τελικό του Conference League (vids)

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό το Καζακστάν, εν όψει της αναμέτρησης με αντίπαλο την Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα την ερχόμενη Τρίτη (9/12, 17:30), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League.

Πρώτα ανακοίνωσε την αποστολή ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και εν συνεχεία η ομάδα έφυγε. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την αναχώρηση των Πειραιωτών κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος δέχθηκε τη λατρεία των οπαδών προς το πρόσωπό του.

Έκλεψε την παράσταση ο Μαροκινός επιθετικός, ο οποίος δεν σταμάτησε να υπογράφει αυτόγραφα και να βγαίνει φωτογραφίες. Πόλος έλξης έγινε ο Ελ Κααμπί, μία μέρα μετά τα δύο πανέμορφα γκολ στη νίκη πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο (3-0).

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε, ο Ελ Κααμπί δεν σταμάτησε να υπογράφει αυτόγραφα:

Μάλιστα, ο 32χρονος φορ υπέγραψε και memorabilia φιλάθλου από τον θρυλικό τελικό του Conference League και την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου ελληνικού συλλόγου στο ποδόσφαιρο.

Δείτε το απίθανο βίντεο με τον Ελ Κααμπί