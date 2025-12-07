«Πέταξε» για την Αστάνα o Ολυμπιακός (vids, pics)

Ολυμπιακός: «Πέταξε» για την Αστάνα η αποστολή των Πειραιωτών (vids, pics)
Ο Ολυμπιακός αναχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής (7/12) για την Αστάνα, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» από όπου θα αναχωρήσει το μεσημέρι της Κυριακής (7/12) για το Καζακαστάν, όπου στην «Αστάνα Αρένα» θα κοντραριστεί με την Καϊράτ (9/12, 17:30) για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Μετά την άνετη νίκη με 3-0 επί του ΟΦΗ για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League, οι Πειραιώτες έχουν μπροστά τους τον «τελικό» με τους Καζάκους για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Οι μόνοι που λείπουν από την αποστολή του αγώνα είναι οι τραυματίες Παναγιώτης Ρέτσος και Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Από εκεί και πέρα, όλοι οι υπόλοιποι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές δηλώνουν «παρών» για την αναμέτρηση με την Καϊράτ, με τον Μεντιλίμπαρ να παίρνει μαζί του 23 ποδοσφαιριστές στο Καζακστάν. Μεταξύ των οποίων οι Ποντένσε και Τσικίνιο, που πλέον είναι απολύτως καλά, έχοντας ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών τους.
Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.
Χαμός με Ελ Κααμπί κατά την αναχώρηση
Ο Ολυμπιακός και η αναχώρηση από το Ελ. Βενιζέλος:
