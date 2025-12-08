Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε χθες Κυριακή (7/12) στην Αστάνα, δύο μέρες πριν το ματς της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League με την Καϊράτ Αλμάτι (9/12, 17:30), για να εγκληματιστεί πιο εύκολα στις συνθήκες παγετού που επικρατούν στο Καζακστάν.

Σήμερα η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανέβασε μια φωτογραφία από το τοπίο που αντίκρισαν το πρωί να είναι… χιονισμένο, γράφοντας: «Καλημέρα από Αστάνα!».

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Good morning from Astana! ❄️🥶 pic.twitter.com/GhrLdR4Hyj — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 8, 2025

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι θα γίνει στην Αστάνα, επειδή το γήπεδο της πόλης είναι κλειστό και θερμαινόμενο και θα αρχίσει αύριο στις 17:30 ώρα Ελλάδα. Στις 9 το πρωί θα αγωνιστεί στο ίδιο γήπεδο και το παιχνίδι των Νέων.