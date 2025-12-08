sports betsson
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
08.12.2025 | 13:29
Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Τουρκία
Οι καιρικές συνθήκες στην Αστάνα: Ποια θα είναι η θερμοκρασία την ώρα του Καϊράτ – Ολυμπιακός (vids)
Champions League 08 Δεκεμβρίου 2025 | 12:58

Οι καιρικές συνθήκες στην Αστάνα: Ποια θα είναι η θερμοκρασία την ώρα του Καϊράτ – Ολυμπιακός (vids)

Πρωτόγνωρες καιρικές συνθήκες θα έχουν να αντιμετωπίσουν στην Αστάνα οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενόψει του Καϊράτ – Ολυμπιακός.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ (9/12, 17:30), στο Καζακστάν, για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχουν μπροστά τους εκτός από τους παίκτες των Καζάκων και πρωτόγνωρα καιρικά φαινόμενα, να αντιμετωπίσουν.

Οι Πειραιώτες θα αγωνιστούν στην Αστάνα και συγκεκριμένα στην «Αστάνα Αρένα», η οποία έχει συνθετικό χλοοτάπητα και οροφή που κλείνει, ενώ η θερμοκρασία την ημέρα του αγώνα, αναμένεται να είναι στους -20 βαθμούς κελσίου την ώρα του ματς, σύμφωνα με τις πρόσφατες προβλέψεις.

Σε «λευκό» τοπίο το Καϊράτ – Ολυμπιακός

Ήδη σήμερα (8/12), μία μέρα πριν από το ματς, η πόλη είναι χιονισμένη, με τους Ερυθρόλευκους να βρίσκουν «λευκό» τοπίο κατά την άφιξή τους χτες (7/12). Βέβαια, να σημειωθεί πως το γήπεδο που θα γίνει η αναμέτρηση είναι σχεδιασμένο για τέτοια καιρικά φαινόμενα.

Όλα αυτά, την ώρα που οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ θα πρέπει, εκτός από το ασυνήθιστο για τους ίδιους κρύο, να διαχειριστούν και τον συνθετικό χλοοτάπητα του γηπέδου, ο οποίος είναι τελευταίας γενιάς και εγκεκριμένος από την UEFA.

Goldman Sachs: Οι 3 προκλήσεις που ανακόπτουν την δυναμική της Ελλάδας

Goldman Sachs: Οι 3 προκλήσεις που ανακόπτουν την δυναμική της Ελλάδας

Εγνατία Οδός: Οι επενδύσεις των 420 εκατ. και ο «κουμπαράς» των 180 εκατ. ευρώ

Εγνατία Οδός: Οι επενδύσεις των 420 εκατ. και ο «κουμπαράς» των 180 εκατ. ευρώ

Champions League 08.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Ακόμη όλα είναι στο χέρι μας, θα δούμε τη σημερινή προπόνηση για τον Ποντένσε»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το παιχνίδι με την Καϊράτ στην Αστάνα (9/12, 17:30) και αναφέρθηκε στη σημασία της νίκης, στην κατάσταση του Ποντένσε, αλλά και στις συνθήκες που έχει συναντήσει ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: «Τρέλα» με Ελ Κααμπί στο αεροδρόμιο – Υπέγραψε memorabilia από τον τελικό του Conference League (vids)
Champions League 07.12.25

«Τρέλα» με Ελ Κααμπί στο αεροδρόμιο: Υπέγραψε memorabilia από τον τελικό του Conference League (vids)

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για το κρίσιμο ματς με την Καϊράτ και στο αεροδρόμιο έγινε χαμός για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί – Η τρομερή στιγμή με την υπογραφή memorabilia από τον θρυλικό τελικό του Conference League

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Χωρίς εκπλήξεις στην Αστάνα – Η αποστολή για το ματς με την Καϊράτ (pic)
Champions League 07.12.25

Χωρίς εκπλήξεις στην Αστάνα - Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με την Καϊράτ (pic)

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Αστάνα για το παιχνίδι της 6ης αγωνιστική της League Phase του Champions League με την Καϊράτ Αλμάτι και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή.

Σύνταξη
Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ
Champions League 05.12.25

Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ στο Καζακστάν την προσεχή εβδομάδα (9/12, 17:30) σε ένα ματς για το Champions League που θα διεξαχθεί κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες.

Σύνταξη
Πανούκλα: Πώς ένα ηφαίστειο μπορεί να οδήγησε στη χειρότερη πανδημία της ανθρώπινης ιστορίας
Επιστήμες 08.12.25

Πανούκλα: Πώς ένα ηφαίστειο μπορεί να οδήγησε στη χειρότερη πανδημία της ανθρώπινης ιστορίας

Η πανδημία βουβωνικής πανώλης φαίνεται πως προκλήθηκε από ένα κύμα ψύχους που κατέστρεψε τις σοδειές και ανάγκασε την Ιταλία να εισαγάγει μολυσμένα σιτηρά από τη Μαύρη Θάλασσα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Έλενα Παπαρίζου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία – Η ανακοίνωση της δισκογραφικής
Όλα όσα ξέρουμε 08.12.25

Έλενα Παπαρίζου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία – Η ανακοίνωση της δισκογραφικής

Η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία, με τη δισκογραφική της να ανακοινώνει την ακύρωση όλων των υποχρεώσεών της και να ζητά κατανόηση από το κοινό

Σύνταξη
Εργαζόμενοι στην Ευρώπη: Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία τους και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι’ αυτό
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία των εργαζόμενων σε όλη την Ευρώπη και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι' αυτό

Ποτέ δεν είχαν δαπανηθεί τόσα πολλά χρήματα για την ψυχική υγεία των εργαζόμενων, αλλά όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά τα ποσοστά φαίνεται να αυξάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη του Ντονμπάς – Θέλουμε απάντηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Κόσμος 08.12.25

Δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη του Ντονμπάς, λέει ο Ζελένσκι και επιμένει για εγγυήσεις ασφαλείας

Μετά τις επικριτικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη που διεκδικεί η Ρωσία

Σύνταξη
Μια νέα διαδρομή στην ιστορία της Βέροιας
Τοπόσημα 08.12.25

Μια νέα διαδρομή στην ιστορία της Βέροιας

Δημιουργήθηκε μια ενιαία διαδρομή από το Βυζαντινό Μουσείο στα νοτιο-ανατολικά τείχη της πόλης της Βέροιας, έως τη δυτική όχθη του ποταμού Τριποτάμου στο Δήμο Βέροιας.

Σύνταξη
Κρήτη: Συλλαλητήριο αγροτών σε αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων – Δέχτηκαν επίθεση με χημικά από την αστυνομία
Agro-in 08.12.25 Upd: 14:49

Χημικά κατά αγροτών από την αστυνομία και στην Κρήτη -Εκλεισε το αεροδρόμιο Ηρλακλείου

Με ρίψη χημικών και κρότου λάμψης απάντησε η αστυνομία στην προσπάθεια των αγροτών να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό και να αποκλείσουν τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά στην Κρήτη

Σύνταξη
Τύρναβος: Κίνδυνος για την ομαλή λειτουργία του φράγματος τα φερτά υλικά
Πολιτική Προστασία 08.12.25

Τύρναβος: Κίνδυνος για την ομαλή λειτουργία του φράγματος τα φερτά υλικά

Σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση της Δημοτικής Αρχής Τυρνάβου, στο φράγμα της Γυρτώνης καταγράφεται μεγάλος όγκος φερτών υλικών, ο οποίος περιορίζει σημαντικά τη ροή νερού,εγκυμονώντας κινδύνους υπερχείλισης

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης: Μαδριλένικη νύχτα κρίσης
Ποδόσφαιρο 08.12.25

Μαδριλένικη νύχτα κρίσης

Σύσκεψη ως τα ξημερώματα για το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης

Γεώργιος Μαζιάς
Πυρά Δούκα κατά κυβέρνησης για το νέο σύστημα ανάδειξης δημάρχων
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Πυρά Δούκα κατά κυβέρνησης για το νέο σύστημα ανάδειξης δημάρχων

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με φόντο την πρόταση της κυβέρνησης για το νέο εκλογικό σύστημα ανάδειξης των δημάρχων. «Συστηματικοποιεί την συνδιαλλαγή και οδηγεί σε ευάλωτες πλειοψηφίες και κατά συνέπεια σε ευάλωτους δημάρχους» τονίζει

Σύνταξη
Αγρότες «πολιορκούν» το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – Εκρηκτικό κλίμα με κλούβες να κλείνουν τον δρόμο
Agro-in 08.12.25

Αγρότες «πολιορκούν» το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – Εκρηκτικό κλίμα με κλούβες να κλείνουν τον δρόμο

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο της Καρδίτσας ζητούν να τους επιτραπεί να διαδηλώσουν έξω από το πολιτικό γραφείο του κ. Τσιάρα, και απαιτούν να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύνταξη
Ο Πάτρικ Γκίμπσον έγινε η «φωνή» του Τζέιμς Μποντ, αλλά δεν θα φορέσει το κοστούμι του 007
Κρίμα κι άδικο 08.12.25

Ο Πάτρικ Γκίμπσον έγινε η «φωνή» του Τζέιμς Μποντ, αλλά δεν θα φορέσει το κοστούμι του 007

Ο Πάτρικ Γκίμπσον «άγγιξε» έναν ρόλο, που ωστόσο δεν αναμένεται να γίνει δικός του. Ο 30χρονος ιρλανδός ηθοποιός βρίσκεται πιο κοντά από τον καθένα στον Τζέιμς Μποντ και την ίδια ώρα τόσο μακριά από τον ρόλο του νέου 007.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
