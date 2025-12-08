Οι καιρικές συνθήκες στην Αστάνα: Ποια θα είναι η θερμοκρασία την ώρα του Καϊράτ – Ολυμπιακός (vids)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ (9/12, 17:30), στο Καζακστάν, για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχουν μπροστά τους εκτός από τους παίκτες των Καζάκων και πρωτόγνωρα καιρικά φαινόμενα, να αντιμετωπίσουν.

Οι Πειραιώτες θα αγωνιστούν στην Αστάνα και συγκεκριμένα στην «Αστάνα Αρένα», η οποία έχει συνθετικό χλοοτάπητα και οροφή που κλείνει, ενώ η θερμοκρασία την ημέρα του αγώνα, αναμένεται να είναι στους -20 βαθμούς κελσίου την ώρα του ματς, σύμφωνα με τις πρόσφατες προβλέψεις.

Σε «λευκό» τοπίο το Καϊράτ – Ολυμπιακός

Ήδη σήμερα (8/12), μία μέρα πριν από το ματς, η πόλη είναι χιονισμένη, με τους Ερυθρόλευκους να βρίσκουν «λευκό» τοπίο κατά την άφιξή τους χτες (7/12). Βέβαια, να σημειωθεί πως το γήπεδο που θα γίνει η αναμέτρηση είναι σχεδιασμένο για τέτοια καιρικά φαινόμενα.

Όλα αυτά, την ώρα που οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ θα πρέπει, εκτός από το ασυνήθιστο για τους ίδιους κρύο, να διαχειριστούν και τον συνθετικό χλοοτάπητα του γηπέδου, ο οποίος είναι τελευταίας γενιάς και εγκεκριμένος από την UEFA.