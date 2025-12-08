Ο Ελ Κααμπί καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο: Ο γρηγορότερος σκόρερ του Ολυμπιακού με 75 γκολ
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν σταματάει να σκοράρει και να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο – Το σερί που έφερε ακόμη μία ξεχωριστή κορυφή για τον Μαροκινό.
Ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στον ΟΦΗ, επικράτησε 3-0 στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να σκοράρει σε τέταρτο συνεχόμενο ματς της Superleague (Κηφισιά, Ατρόμητος, Παναιτωλικός, ΟΦΗ), ενώ ενδιάμεσα πέτυχε γκολ και στα ματς του Champions League με τη Ρεάλ και του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson με την Ελλάς Σύρου.
Ο Μαροκινός μοιάζει ασταμάτητος είτε παίζει ένα ματς στη League Phase του Κυπέλλου με ομάδα της Superleague 2, είτε σε αυτή του Champions League με την καλύτερη ομάδα του κόσμου. Αποτέλεσμα; Να «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο…
Τι πέτυχε αυτή τη φορά ο Ελ Κααμπί; Με τα δύο γκολ του κόντρα στον ΟΦΗ, ο Μαροκινός έφτασε 75 με την ερυθρόλευκη φανέλα, σε 114 ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Μάλιστα, έγινε ο παίκτης που χρειάστηκε τα λιγότερα ματς για να φτάσει τη συγκεκριμένη επίδοση.
Ασταμάτητος Ελ Κααμπί
Και πως να μην σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στο σκοράρισμα, όταν από τις αρχές Νοεμβρίου και το εκτός έδρας ματς με την Κηφισιά έχει σκοράρει σε όλα τα ματς των Πειραιωτών. Έβαλε 2 γκολ στην ομάδα των Βορείων Προαστίων, από ένα σε Ατρόμητο (εντός) και Παναιτωλικό (εκτός) και δύο στον ΟΦΗ, το απόγευμα του Σαββάτου.
Παράλληλα, έχει σκοράρει απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, αλλά και κόντρα στην Ελλάς Σύρου για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson
- «Μετά κλαίτε σε συνεντεύξεις Τύπου»: Τι αναφέρει ο διαιτητής του Ρεάλ – Θέλτα στο φύλλο αγώνα (pic)
- Νέα σενάρια για Ολυμπιακό και Ουάσινγκτον (vids)
- Ο Αλμέιδα κατηγορείται για σεξισμό σε γυναίκα βοηθό διαιτητή στην Ισπανία (vid)
- Η Καϊράτ θα παίξει με μαύρα περιβραχιόνια απέναντι στον Ολυμπιακό
- Η Φιορεντίνα με «διαβατήριο για τη Serie B»
- Όταν ο ΛεΜπρόν έμεινε κάτω από τους 10 πόντους…
- Ο Ελ Κααμπί καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο: Ο γρηγορότερος σκόρερ του Ολυμπιακού με 75 γκολ
- Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Νεϊμάρ: «Ζήτησα βοήθεια για την ψυχική μου υγεία, είχα φτάσει στο μηδέν»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις