Ο Ελ Κααμπί καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο: Ο γρηγορότερος σκόρερ του Ολυμπιακού με 75 γκολ

Ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στον ΟΦΗ, επικράτησε 3-0 στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να σκοράρει σε τέταρτο συνεχόμενο ματς της Superleague (Κηφισιά, Ατρόμητος, Παναιτωλικός, ΟΦΗ), ενώ ενδιάμεσα πέτυχε γκολ και στα ματς του Champions League με τη Ρεάλ και του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson με την Ελλάς Σύρου.

Ο Μαροκινός μοιάζει ασταμάτητος είτε παίζει ένα ματς στη League Phase του Κυπέλλου με ομάδα της Superleague 2, είτε σε αυτή του Champions League με την καλύτερη ομάδα του κόσμου. Αποτέλεσμα; Να «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο…

Τι πέτυχε αυτή τη φορά ο Ελ Κααμπί; Με τα δύο γκολ του κόντρα στον ΟΦΗ, ο Μαροκινός έφτασε 75 με την ερυθρόλευκη φανέλα, σε 114 ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Μάλιστα, έγινε ο παίκτης που χρειάστηκε τα λιγότερα ματς για να φτάσει τη συγκεκριμένη επίδοση.

Ασταμάτητος Ελ Κααμπί

Και πως να μην σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στο σκοράρισμα, όταν από τις αρχές Νοεμβρίου και το εκτός έδρας ματς με την Κηφισιά έχει σκοράρει σε όλα τα ματς των Πειραιωτών. Έβαλε 2 γκολ στην ομάδα των Βορείων Προαστίων, από ένα σε Ατρόμητο (εντός) και Παναιτωλικό (εκτός) και δύο στον ΟΦΗ, το απόγευμα του Σαββάτου.

Παράλληλα, έχει σκοράρει απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, αλλά και κόντρα στην Ελλάς Σύρου για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson