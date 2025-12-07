«Καυτός» Ελ Κααμπί: Ο Μαροκινός έχει περισσότερα γκολ από πέντε ομάδες της Super League

Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (σ.σ. 25 γκολ σε 32 ματς), ανεβαίνει συνεχώς θέσεις και στην ιστορική λίστα των «ερυθρόλευκων»… κανονιέρηδων. Σε περίπου 2,5 χρόνια στο Λιμάνι, ο Μαροκινός γκολτζής έχει φτάσει ήδη τα 75 γκολ σε 114 συμμετοχές και αυτή τη στιγμή -δικαιολογημένα- θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους σέντερ φορ στην λαμπρή ιστορία των Πειραιωτών.

Έχει πετύχει το ιστορικότερο -μέχρι το επόμενο- γκολ στα 100 χρόνια «ζωής» του Ολυμπιακού, αυτό που χάρισε το πρώτο ευρωπαϊκό σε ελληνική ομάδα -το Conference του 2024, έχει κρίνει πολλά και σημαντικά ματς στην Ευρώπη, ενώ φυσικά έχει… διαλύσει και τον εγχώριο ανταγωνισμό. Από τα 75 αυτά γκολ που έχει σημειώσει, άλλωστε, τα 17 έχουν σημειωθεί στα ματς κόντρα στους υπόλοιπους 4 μεγάλους του ελληνικού πρωταθλήματος (Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη).

Ο Ελ Κααμπί κόντρα στη Super League

Τα δε 2 που πρόσθεσε στο ενεργητικό του στο νικηφόρο (3-0) ματς του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ το απόγευμα του Σαββάτου (6/12), ανέβασαν τον φετινό απολογισμό του στα 15 συνολικά, ήδη από τις αρχές Δεκέμβρη, κλείνοντας παράλληλα τον πρώτο γύρο της Super League με 12.

Με αυτά τα 12 τέρματά του στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Μαροκινός αποδεικνύει και φέτος ότι είναι… μια ομάδα μόνος του! Για την ακρίβεια, ο 32χρονος επιθετικός μόλις ξεπέρασε σχεδόν τους μισούς αντιπάλους των «ερυθρόλευκων» στη Super League, αφού 5 από τις 13 άλλες ομάδες έχουν πετύχει συνολικά λιγότερα γκολ από τον ίδιο!

Συγκεκριμένα, ο 7ος Άρης, ο 11ος Ατρόμητος, ο 12ος ΟΦΗ και η 13η ΑΕΛ έχουν από 11 γκολ, ενώ μόλις 7 έχει ο ουραγός Πανσερραϊκός. Ακόμη και πιο «ψηλά» στη βαθμολογία βέβαια, υπάρχουν ομάδες που ο Ελ Κααμπί τις… κοντράρει στα ίσα, με την 3η ΑΕΚ να έχει 15, τον 10ο Αστέρα να έχει 14 και τον 9ο Παναιτωλικό 13.

Περιττό να αναφερθεί βεβαίως ότι ως προς τη μάχη του πρώτου σκόρερ της Super League, ο πιθανότερος μεγάλος αντίπαλός του ως το τέλος της σεζόν θα είναι μάλλον ο παρτενέρ του στην επιθετική γραμμή του Ολυμπιακού, ο εξαιρετικά φορμαρισμένος, Μέχντι Ταρέμι. Με τα 12 γκολ του, ο Ελ Κααμπί είναι μακράν πρώτος αυτή τη στιγμή, με τον Οζντόεφ του ΠΑΟΚ και τον Όζμπολτ του Παναιτωλικού να έχουν 7 και τον Ιρανό να ακολουθεί με 6.