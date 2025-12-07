sports betsson
Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
07.12.2025 | 21:05
Πυροβολισμοί στο Ίλιον
Σημαντική είδηση:
07.12.2025 | 12:07
Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα
Σημαντική είδηση:
07.12.2025 | 15:30
Πώς κατέληξε στα βράχια το σκάφος του λιμενικού - Τι λέει ο κυβερνήτης
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το μεγάλο «όπλο» του Ελ Κααμπί
On Field 07 Δεκεμβρίου 2025 | 18:40

Το μεγάλο «όπλο» του Ελ Κααμπί

Ο Μαροκινός σέντερ φορ είναι on fire και σκοράρει με... χίλιους τρόπους, όπως φάνηκε και στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

Spotlight

Ο Ολυμπιακός «πέταξε» σήμερα το μεσημέρι για Αστάνα, εκεί που θ’ αντιμετωπίσει την Καϊράτ το βράδυ της Τρίτης, στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Το μεγάλο παιχνίδι στο Καζακστάν είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό για την ομάδα του λιμανιού και οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν το 110% για να πάρουν τη νίκη και τους τρεις βαθμούς.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας έστειλαν μήνυμα ετοιμότητας με την εμφάνιση που πραγματοποίησαν στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ και ένα στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό έχει να κάνει με την εξαιρετική φόρμα στην οποία βρίσκεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο διεθνής σέντερ φορ των πειραιωτών πέτυχε δύο εξαιρετικά γκολ με τον ΟΦΗ (ειδικά το πρώτο ήταν εντυπωσιακό, με το ανάποδο «ψαλίδι) και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ποντάρει πολλά στον Μαροκινό άσο και στον μεθαυριανό αγώνα της ομάδας του με την Καϊράτ.

Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού αποθέωσε, μετά τον αγώνα με τον ΟΦΗ, τον διεθνή σέντερ φορ και θα είναι φυσικά μεγάλη υπόθεση για τους πειραιώτες, να βρει δίχτυα ο Ελ Κααμπί και στον μεγάλο εκτός έδρας αγώνα με την Καϊράτ.

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί δεν είναι μόνο η συχνότητα με την οποία σκοράρει ο Αφρικανός άσος του Ολυμπιακού ή ο αριθμός των γκολ που θα μετρήσει στο τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό έχει να κάνει με την δυνατότητα του Μαροκινού να σκοράρει με… χίλιους διαφορετικούς τρόπους.

Και μια ματιά μόνο στα γκολ που έχει πετύχει ο Ελ Κααμπί με τους «ερυθρόλευκους» είναι αρκετή για να επιβεβαιώσει του λόγου το αληθές.

Ο Μαροκινός σκοράρει με την ίδια άνεση με πόδια και με κεφάλι, μπορεί να βρει δίχτυα με ανάποδο «ψαλίδι», όπως χθες στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ αλλά και στην ρεβάνς με την Μακάμπι, στο ιστορικό 1-6 επί των Ισραηλινών, το 2024.

Ο Ελ Κααμπί «μυρίζεται» το γκολ και έχει την ικανότητα να στείλει την μπάλα στο πλεκτό, ακόμα κι όταν η αντίπαλη άμυνα θεωρεί πως δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο.

Έχει τον τρόπο να σκοράρει με κάθε… πιθανό τρόπο κι αυτό είναι το μεγάλο «μυστικό» του Μαροκινού σέντερ φορ, που χρειάζεται «μισή» φάση για να την κάνει γκολ.

Το ρεπερτόριο του διεθνούς στράικερ είναι ανεξάντλητο και ο Ελ Κααμπί έχει τον τρόπο να σκοράρει εκμεταλλευόμενος τις καλές θέσεις που έχει στην περιοχή, αλλά και τις καλές συνεργασίες με τους συμπαίκτες του.

Ο Μαροκινός έχει πετύχει στον Ολυμπιακό, γκολ που θα τα ζήλευαν σέντερ φορ μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων κι αυτό τα λέει όλα. Γκολ σπάνιας ομορφιάς αλλά παράλληλα και πολύ σημαντικά με πρώτο και καλύτερο, το γκολ στον τελικό του Conference League το 2024 κόντρα στην Φιορεντίνα, όταν οι «ερυθρόλευκοι» τρέλαναν όλο τον κόσμο με την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου επικρατώντας των βιόλα με 1-0.

Κι εδώ θα πρέπει να σταθεί κάποιος στην δήλωση που έκανε ο Μεντιλίμπαρ μετά το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, αναδεικνύοντας την δουλειά που κάνει ο Ελ Κααμπί για την ομάδα του αλλά και την δουλειά που κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» για να βοηθήσουν τον Μαροκινό στο σκοράρισμα.

Αυτή η συνεργασία παίζει μεγάλο ρόλο και μπορεί εύκολα να διακρίνει κάποιος ότι ο Ελ Κααμπί βρίσκεται με «κλειστά» μάτια με τους συμπαίκτες του.

Ο Ολυμπιακός θα δώσει λοιπόν μεγάλη «μάχη» το βράδυ της Τρίτης στο Καζακστάν, αντιμετωπίζοντας την Καϊράτ και οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να δουν τον Ελ Κααμπί να συνεχίζει σε αυτούς τους ρυθμούς, βρίσκοντας δίχτυα και στην Αστάνα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Citi: Το 2026 θα είναι το έτος της μεγάλης αλλαγής της οικονομίας της Ευρώπης

Citi: Το 2026 θα είναι το έτος της μεγάλης αλλαγής της οικονομίας της Ευρώπης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

World
ΗΠΑ: Χάνουν το χρηματοδοτικό πλεονέκτημα καθώς η Ασία δανείζεται σε ευρώ

ΗΠΑ: Χάνουν το χρηματοδοτικό πλεονέκτημα καθώς η Ασία δανείζεται σε ευρώ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream sports
Ο Γκουαρντιόλα, ο Μέσι και η… ραμπόνα του Σερκί
On Field 07.12.25

Ο Γκουαρντιόλα, ο Μέσι και η… ραμπόνα του Σερκί

Ο Καταλανός προπονητής της Σίτι, έστειλε μήνυμα στον 22χρονο χαφ της ομάδας του, μετά την εντυπωσιακή σέντρα στον Φόντεν, στο τρίτο γκολ των «πολιτών» εναντίον της Σάντερλαντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα ωραία του «Αναστό»
On Field 06.12.25

Τα ωραία του «Αναστό»

Το πρώτο γκολ του Ελ Κααμπί θύμισε τον θρυλικό μουστάκια και αποδεικνύει ότι ο Μαροκινός μπορεί να σκοράρει με… χίλιους τρόπους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται
On Field 06.12.25

Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται

Τι κατάλαβαν οι διαιτητές από την τελευταία διαδικτυακή εκπαίδευση του Λανουά, σχετικά με τις επίμαχες φάσεις της 12ης αγωνιστικής της Super League. Ο Γάλλος θα κάνει απολογισμό στη ΓΣ της ΕΠΟ (12/12)

Βάιος Μπαλάφας
Ο ορεξάτος Γιαζίτζι και το «τρίο» των killer
On Field 03.12.25

Ο ορεξάτος Γιαζίτζι και το «τρίο» των killer

Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι επιβεβαίωσε πως όποτε παίρνει την ευκαιρία την αξιοποιεί την ώρα που ο «Μέντι» είδε και τους τρεις φορ του να σκοράρουν στην Σύρο σε ένα ευχάριστο μεσημέρι για όλους.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
«Άφωνος» ο Σιμεόνε με τα… μαγικά του Ραφίνια
On Field 03.12.25

«Άφωνος» ο Σιμεόνε με τα… μαγικά του Ραφίνια

Ο Ραφίνια ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Μπαρτσελόνα στη νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης και ο προπονητής των «ροχιμπλάνκος», εκθείασε τον Βραζιλιάνο άσο των «μπλαουγκράνα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το «πρέπει», το μήνυμα και η… άμυνα
On Field 02.12.25

Το «πρέπει», το μήνυμα και η… άμυνα

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρ στο ΣΕΦ και για τους «ερυθρόλευκους» υπάρχει το… πρέπει στην αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Ευρώπης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα (πολλά) νεύρα του Γκλάσνερ και ο Ματετά…
On Field 02.12.25

Τα (πολλά) νεύρα του Γκλάσνερ και ο Ματετά…

Ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας τα έβαλε με την διοίκηση του συλλόγου για τις μεταγραφές, την στιγμή που ο Γάλλος φορ ετοιμάζεται να φύγει από το Σέλχαρστ Παρκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Super League: Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές
On Field 01.12.25

Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει ακάθεκτος να προπορεύεται στη Super League με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να αντέχουν έως τώρα στην πίεση συνεχίζοντας το «κυνήγι» – Το δύσκολο φίνις στο 2025 για τον ΠΑΟΚ, το Βικελίδης για τον Ολυμπιακό και το Αγρίνιο για την ΑΕΚ

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Πως να νικήσεις όταν «κουτουλάνε» μεταξύ τους
Παναθηναϊκός 01.12.25

Πως να νικήσεις όταν «κουτουλάνε» μεταξύ τους

Σε ένα παιχνίδι που παίκτες των μετόπισθεν ήταν ο ένας χειρότερος από τον άλλο, ο Παναθηναϊκός δεν είχε τύχη για θετικό αποτέλεσμα. Πλέον, η πραγματικότητα είναι σκληρή για τους «πράσινους».

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Το μήνυμα του Σλοτ στον Σαλάχ
On Field 30.11.25

Το μήνυμα του Σλοτ στον Σαλάχ

Η Λίβερπουλ πήρε «ανάσα» μετά τη νίκη επί της Γουέστ Χαμ και ο προπονητής των πρωταθλητών άφησε στον πάγκο τον Σαλάχ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ζάκυνθος: «Όλα έγιναν σε δευτερόλεπτα» – Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας με τον 2χρονο που κατασπαράχθηκε από πίμπουλ
Θλίψη στη Ζάκυνθο 07.12.25

«Όλα έγιναν σε δευτερόλεπτα» - Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας με τον 2χρονο που κατασπαράχθηκε από πίμπουλ

Η οικογένεια φιλοξενεί δεκάδες σκυλιά σε περιφραγμένο χωράφι δίπλα στο σπίτι - Το πίτμπουλ ήταν δεμένο με χοντρή αλυσίδα από δέντρο

Σύνταξη
Αγρότες: Ατσαλώνουν τη στάση τους – Οι παράγοντες που «φουντώνουν» τα μπλόκα
«Μέχρι τέλους» 07.12.25

Ατσαλώνουν τη στάση τους οι αγρότες - Οι παράγοντες που «φουντώνουν» τα μπλόκα

«Ανεβάζουν ταχύτητα» οι αγρότες απαντώντας στον εμπαιγμό της κυβέρνησης. Στήνουν νέα μπλόκα και ισχυροποιούν αυτά που υπάρχουν. Έρχεται και αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου. Αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι τέλους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πυροβολισμοί στο Ίλιον
Ελλάδα 07.12.25

Πυροβολισμοί στο Ίλιον

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε οικισμό στο Ίλιον μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά - Εντοπίστηκαν δύο κάλυκες

Σύνταξη
Έκλεισαν οι κάλπες στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών – Συνεχίζεται τη Δευτέρα η ψηφοφορία
Για πρόεδρο 07.12.25

Έκλεισαν οι κάλπες στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών – Συνεχίζεται τη Δευτέρα η ψηφοφορία

Οι δύο μονομάχοι στον ΔΣΑ είναι ο Δημήτρης Αναστασόπουλος και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος - Εκλογές αύριο και στους Δικηγορικούς Συλλόγους Θεσσαλονίκης και Πειραιά

Σύνταξη
Πηγή Δεβετζή: «Ο Χριστός ήταν δίπλα μου» λέει η Ολυμπιονίκης για το τροχαίο ατύχημα που είχε
Καβάλα 07.12.25

Πηγή Δεβετζή: «Ο Χριστός ήταν δίπλα μου» λέει η Ολυμπιονίκης για το τροχαίο ατύχημα που είχε

Η Πηγή Δεβετζή τοποθετήθηκε για το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, λέγοντας ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Καβάλας για προληπτικούς λόγους.

Σύνταξη
Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας 1-2: Σπουδαία νίκη και τετράδα για τους «αετούς»
Αθλητισμός & Σπορ 07.12.25

Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας 1-2: Σπουδαία νίκη και τετράδα για τους «αετούς»

Με γκολ λίγο πριν τη συμπλήρωση των 90', η Κρίσταλ Πάλας πέρασε από την έδρα της Φούλαμ και πήρε το τοπικό ντέρμπι του Λονδίνου (2-1), «πατώντας» έτσι την πρώτη τετράδα της Premier League.

Σύνταξη
Θεσσαλία: Μνήμες Daniel με χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών να καλύπτονται από νερό
Ελλάδα 07.12.25

Μνήμες Daniel ξυπνούν στη Θεσσαλία - Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών καλύφθηκαν από νερό

Σε μία απέραντη λίμνη έχουν μετατραπεί χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών από την υπερχείλιση του Πηνειού και των παραποτάμων του μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν (και) στη Θεσσαλία.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 07.12.25

LIVE: ΑΕΚ – Ατρόμητος

LIVE: ΑΕΚ – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Ατρόμητος για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Λούβρο: Από την «κλοπή του αιώνα» σε πλημμύρα – Ζημιές σε εκατοντάδες βιβλία στο Τμήμα Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων
Παρίσι 07.12.25

Λούβρο: Από την «κλοπή του αιώνα» σε πλημμύρα – Ζημιές σε εκατοντάδες βιβλία στο Τμήμα Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων

Οι ζημιές αφορούν «μεταξύ 300 και 400 έργων», με τα παλαιότερα να ανάγονται στα τέλη του 19ου αιώνα - Το συμβάν έρχεται σε μια περίοδο έντονων δυσκολιών για το Λούβρο

Σύνταξη
Ο μεγαλύτερος αγώνας του Ρόμπι Φάουλερ
Ποδόσφαιρο 07.12.25

Ο μεγαλύτερος αγώνας του Ρόμπι Φάουλερ

Ο πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για ν’ αντιμετωπίσει καρκίνο του δέρματος και έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Oλυμπιακός – ΠΟ Αγίου Θωμά 11-0: Νέα ισοπεδωτική εμφάνιση των «ερυθρόλευκων»
Ποδόσφαιρο 07.12.25

Oλυμπιακός – ΠΟ Αγίου Θωμά 11-0: Νέα ισοπεδωτική εμφάνιση των «ερυθρόλευκων»

Την πέμπτη της νίκη σε ισάριθμους αγώνες πέτυχε η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία ισοπέδωσε με 11-0 τον ΠΟ Αγίου Θωμά στο Δημοτικό γήπεδο «Στ. Μελισσουργός» στο Ρέντη, για την 5η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής.

Σύνταξη
ΗΠΑ-Ρωσία: H σπάνια συμφωνία Μόσχας – Ουάσινγκτον σε θέματα παγκόσμιας πολιτικής και η «βόμβα» Τραμπ Τζούνιορ
Κόσμος 07.12.25

H σπάνια συμφωνία Μόσχας – Ουάσινγκτον σε θέματα παγκόσμιας πολιτικής και η «βόμβα» Τραμπ Τζούνιορ

Το Κρεμλίνο καλωσορίζει τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ την ίδια ώρα που ο μεγάλος γιος του προέδρου των ΗΠΑ προχωρά σε μια δήλωση που θα συζητηθεί.

Σύνταξη
Kaspersky: Ωριμάζει η αγορά της κυβερνοασφάλειας – Πάνω από 9 στους 10 υιοθετούν λύση ασφαλείας
Kaspersky 07.12.25

Ωριμάζει η αγορά της κυβερνοασφάλειας - Πάνω από 9 στους 10 υιοθετούν λύση ασφαλείας

Η έρευνα της Kaspersky, που κάλυψε πάνω από 20 χώρες σε Ασία-Ειρηνικό, Ευρώπη, Λατινική και Κεντρική Αμερική και Μέση Ανατολή, υπογραμμίζει πώς η ασφάλεια μετατρέπεται σε mainstream δεξιότητα καθημερινής ζωής

Σύνταξη
Το 1924 ο Ιάκωβος Συρίγος ίδρυσε το ισόγειο κατάστημά του σε ένα διώροφο νεοκλασικό της οδού Πατησίων
Ιστορία του deco 07.12.25

Το 1924 ο Ιάκωβος Συρίγος ίδρυσε το ισόγειο κατάστημά του σε ένα διώροφο νεοκλασικό της οδού Πατησίων

Με αφορμή τα 101 χρόνια λειτουργίας της, η SIRIGOS παρουσιάζει την επετειακή έκθεση A Century and a Year. Ένας φόρος τιμής στην ιστορία των Επιπλώσεων Συρίγος, η έκθεση που θα ανοίξει την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στον χώρο ΑΜΑΛΙΑΣ 36, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύνταξη
Νέα πυρά Μασκ κατά ΕΕ μετά το πρόστιμο στο X: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι Δημοκρατία, αλλά γραφειοκρατία
Σφοδρά πυρά 07.12.25

«Η ΕΕ δεν είναι Δημοκρατία, αλλά Γραφειοκρατία» - Νέα επίθεση Μασκ μετά το πρόστιμο στο X

Ο ιδιοκτήτης του X, Έλον Μασκ, σε ανοιχτό πόλεμο με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το πρόστιμο των 120 εκατομμυρίων ευρώ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης - Η νέα εμπρηστική ανάρτησή του

Σύνταξη
Λάρισα-Παναθηναϊκός 2-2: Ο Μλαντένοβιτς «κρέμασε» το Τριφύλλι
Super League 07.12.25

Ο Μλαντένοβιτς «κρέμασε» τον Παναθηναϊκό στη Λάρισα (2-2)

Ο Μλαντένοβιτς χάρισε δύο γκολ στην ΑΕΛ και δεν άφησε τον Παναθηναϊκό να φύγει νικητής από το θεσσαλικό κάμπο. Μοιραίος ο Τετέ με την ευκαιρία του 88', τα γκολ οι Πέρες, Πασάς, Καλάμπρια, Μπακασέτας.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Βόλεϊ γυναικών 07.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για την 8η αγωνιστική της Volley League γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο