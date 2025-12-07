Το μεγάλο «όπλο» του Ελ Κααμπί

Ο Ολυμπιακός «πέταξε» σήμερα το μεσημέρι για Αστάνα, εκεί που θ’ αντιμετωπίσει την Καϊράτ το βράδυ της Τρίτης, στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Το μεγάλο παιχνίδι στο Καζακστάν είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό για την ομάδα του λιμανιού και οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν το 110% για να πάρουν τη νίκη και τους τρεις βαθμούς.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας έστειλαν μήνυμα ετοιμότητας με την εμφάνιση που πραγματοποίησαν στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ και ένα στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό έχει να κάνει με την εξαιρετική φόρμα στην οποία βρίσκεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο διεθνής σέντερ φορ των πειραιωτών πέτυχε δύο εξαιρετικά γκολ με τον ΟΦΗ (ειδικά το πρώτο ήταν εντυπωσιακό, με το ανάποδο «ψαλίδι) και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ποντάρει πολλά στον Μαροκινό άσο και στον μεθαυριανό αγώνα της ομάδας του με την Καϊράτ.

Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού αποθέωσε, μετά τον αγώνα με τον ΟΦΗ, τον διεθνή σέντερ φορ και θα είναι φυσικά μεγάλη υπόθεση για τους πειραιώτες, να βρει δίχτυα ο Ελ Κααμπί και στον μεγάλο εκτός έδρας αγώνα με την Καϊράτ.

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί δεν είναι μόνο η συχνότητα με την οποία σκοράρει ο Αφρικανός άσος του Ολυμπιακού ή ο αριθμός των γκολ που θα μετρήσει στο τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό έχει να κάνει με την δυνατότητα του Μαροκινού να σκοράρει με… χίλιους διαφορετικούς τρόπους.

Και μια ματιά μόνο στα γκολ που έχει πετύχει ο Ελ Κααμπί με τους «ερυθρόλευκους» είναι αρκετή για να επιβεβαιώσει του λόγου το αληθές.

Ο Μαροκινός σκοράρει με την ίδια άνεση με πόδια και με κεφάλι, μπορεί να βρει δίχτυα με ανάποδο «ψαλίδι», όπως χθες στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ αλλά και στην ρεβάνς με την Μακάμπι, στο ιστορικό 1-6 επί των Ισραηλινών, το 2024.

Ο Ελ Κααμπί «μυρίζεται» το γκολ και έχει την ικανότητα να στείλει την μπάλα στο πλεκτό, ακόμα κι όταν η αντίπαλη άμυνα θεωρεί πως δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο.

Έχει τον τρόπο να σκοράρει με κάθε… πιθανό τρόπο κι αυτό είναι το μεγάλο «μυστικό» του Μαροκινού σέντερ φορ, που χρειάζεται «μισή» φάση για να την κάνει γκολ.

Το ρεπερτόριο του διεθνούς στράικερ είναι ανεξάντλητο και ο Ελ Κααμπί έχει τον τρόπο να σκοράρει εκμεταλλευόμενος τις καλές θέσεις που έχει στην περιοχή, αλλά και τις καλές συνεργασίες με τους συμπαίκτες του.

Ο Μαροκινός έχει πετύχει στον Ολυμπιακό, γκολ που θα τα ζήλευαν σέντερ φορ μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων κι αυτό τα λέει όλα. Γκολ σπάνιας ομορφιάς αλλά παράλληλα και πολύ σημαντικά με πρώτο και καλύτερο, το γκολ στον τελικό του Conference League το 2024 κόντρα στην Φιορεντίνα, όταν οι «ερυθρόλευκοι» τρέλαναν όλο τον κόσμο με την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου επικρατώντας των βιόλα με 1-0.

Κι εδώ θα πρέπει να σταθεί κάποιος στην δήλωση που έκανε ο Μεντιλίμπαρ μετά το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, αναδεικνύοντας την δουλειά που κάνει ο Ελ Κααμπί για την ομάδα του αλλά και την δουλειά που κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» για να βοηθήσουν τον Μαροκινό στο σκοράρισμα.

Αυτή η συνεργασία παίζει μεγάλο ρόλο και μπορεί εύκολα να διακρίνει κάποιος ότι ο Ελ Κααμπί βρίσκεται με «κλειστά» μάτια με τους συμπαίκτες του.

Ο Ολυμπιακός θα δώσει λοιπόν μεγάλη «μάχη» το βράδυ της Τρίτης στο Καζακστάν, αντιμετωπίζοντας την Καϊράτ και οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να δουν τον Ελ Κααμπί να συνεχίζει σε αυτούς τους ρυθμούς, βρίσκοντας δίχτυα και στην Αστάνα.