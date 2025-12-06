Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’ 3-1: Η «Μαύρη Θύελλα» νίκησε και παρέμεινε στην κορυφή

Τη νίκη με σκορ 3-1 πήρε η Καλαμάτα κόντρα στον Ολυμπιακό Β’, σε μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Σκόρερ για τους γηπεδούχους ήταν οι Παμλίδης (26′), Μάντζης (54′), Βαφέας (69′), μείωσε προσωρινά σε 2-1 ο Κεϊτά (59′) για τους φιλοξενούμενους.

Η Καλαμάτα (35β.) συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας και μάλιστα ξέφυγε στο +5 από τον δεύτερο Πανιώνιο (30β.), που έχει ένα ματς λιγότερο όμως καθώς αύριο Κυριακή (7/12, 14:00) θα υποδεχθεί το Μαρκό. Στην 6η θέση με 14 πόντους ο Ολυμπιακός Β’.

Ο Μιράντα απείλησε δύο φορές με καλά σουτ στο 2′ και το 8′, αλλά αστόχησε. Στο 14′ ουσιαστικά η Καλαμάτα είχε την πρώτη κλασική ευκαιρία για γκολ, ωστόσο ο Έξαρχος αντέδρασε άψογα στο σουτ του Παμλίδη, κάνοντας σπουδαία απόκρουση και κρατώντας το 0-0 στο ματς.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό (15′), μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Βαφέας έπιασε ένα εξαιρετικό σουτ, η μπάλα κόντραρε και έφυγε σε νέο κόρνερ. Στη συνέχεια της φάσης, ο Έξαρχος έδιωξε ένα γύρισμα των παικτών της Καλαμάτας που έγινε από αριστερά.

Η Καλαμάτα κέρδισε πέναλτι στο 24′ μετά από μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή, ο Παμλίδης το εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους στο 26′. Στο 41′ οι Πειραιώτες έχασαν πολύ μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρουν, αλλά το εξαιρετικό σουτ του Κεϊτά έφυγε λίγο έξω από την εστία της «Μαύρης Θύελλας».

Αντέδρασε ο Ολυμπιακός Β’, πήρε το τρίποντο η Καλαμάτα

Στο 52′ ο Έξαρχος πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση στο πολύ καλό σουτ του Τσέλιου, ενώ δύο λεπτά μετά (54′) η Καλαμάτα βρήκε για δεύτερη φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα, με τον Μάντζη να σκοράρει με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. Αυτό ήταν το έκτο γκολ του σε οκτώ συμμετοχές του στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο Έξαρχος στο 57′ μπλόκαρε το κακό σουτ του Μιράντα από πλεονεκτική θέση, με τον Ολυμπιακό Β’ στο 59′ να μειώνει. Σουτάρα του Κεϊτά, η μπάλα κόντραρε σε κεφάλι αμυντικού της Καλαμάτας και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-1.

Ωστόσο, οι γηπεδούχοι βρήκαν και τρίτο τέρμα στο 69′ και σε εκείνο το σημείο «κλείδωσαν» τη νίκη τους. Μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Βαφέας πήδηξε ψηλότερα από όλους στην περιοχή και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-1.

Τίποτε άλλο ιδιαίτερο δεν έλαβε χώρα στην αναμέτρηση, παρά μόνο δύο σουτ των Κουτσογούλα και Λώλη για τους φιλοξενούμενους στο φινάλε, τα οποία απέκρουσε ο Γκέλιος.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής στη Super League 2:

Σάββατο 6/12

Βόρειος όμιλος

Αστέρας Τρίπολης Β’ – ΠΑΟΚ Β’ 1-1

15:00 Καμπανιακός – Αναγέννηση Καρδίτσας (σε εξέλιξη)

15:00 ΠΑΣ Γιάννινα – Νίκη Βόλου (σε εξέλιξη)

Νότιος όμιλος

Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’ 3-1

Κυριακή 7/12

Βόρειος όμιλος

13:00 Μακεδονικός – Καβάλα

15:00 Νέστος Χρυσούπολης – Ηρακλής

Νότιος όμιλος

14:00 Πανιώνιος – Μαρκό

15:00 Αιγάλεω – Ηλιούπολη

15:00 Καλλιθέα – Χανιά

15:00 Παναργειακός – Ελλάς Σύρου

Η βαθμολογία όπως είναι αυτή τη στιγμή στους δύο ομίλους: