Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Ούτε τα προσχήματα! Βούλωσαν τα αυτιά τους πολλά ΜΜΕ και δεν ακούν τι λέει ο «Φραπές». Ρωτάνε το Μαξίμου και σερβίρουν non paper

Το μυαλό του Ολυμπιακού είναι τώρα στους τρεις βαθμούς…
11 Δεκεμβρίου 2025

Το μυαλό του Ολυμπιακού είναι τώρα στους τρεις βαθμούς…

Οι πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση το Champions League με εννιά πόντους είναι πολλές, αλλά αυτό το «σενάριο» αφορά τον Γενάρη. Τώρα ο Ολυμπιακός «καίγεται» για τρεις πόντους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν επί της Καϊράτ, ήταν κάτι παραπάνω από σημαντική γιατί οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν στο κόλπο της πρόκρισης, στην επόμενη φάση του Champions League.

Οι πρωταθλητές Ελλάδος έχουν να δώσουν δύο «τελικούς» με Λεβερκούζεν (εντός) και Άγιαξ (εκτός) στις δύο τελευταίες αγωνιστικές της League Phase και η ομάδα του Πειραιά είναι σε θέση να υλοποιήσει τον μεγάλο της στόχο.

Το που θα «κάτσει η μπίλια» σε ότι αφορά τους βαθμούς που θα δίνουν πρόκριση είναι αυτό που απασχολεί τούτη την ώρα πολλές ομάδες που συμμετέχουν στην διοργάνωση, με τις προβλέψεις ν’ αναφέρουν πως και οι εννιά πόντοι μπορεί να δίνουν «εισιτήριο» για την επόμενη φάση του Champions League.

Ο Ολυμπιακός είναι στο «κόλπο» μετά την μεγάλη νίκη στην Αστάνα, αλλά με το Champions League και τα σενάρια περί εννιά ή περισσότερων βαθμών θ’ ασχοληθεί στα τέλη του Γενάρη, όταν θα υποδεχθεί την Λεβερκούζεν στο Φάληρο.

Τώρα, ένα πράγμα είναι σίγουρο και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Στο μυαλό όλων στον Ολυμπιακό είναι οι τρεις βαθμοί και αναφερόμαστε φυσικά στον μεγάλο αγώνα της Κυριακής απέναντι στον Άρη για το πρωτάθλημα.

Αυτό είναι το παιχνίδι που κυριαρχεί τώρα στην σκέψη των «ερυθρόλευκων» στο Ρέντη κι αυτό άλλωστε είναι το ζητούμενο για την ομάδα του Πειραιά κι εκεί θα εστιάσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μιλώντας αύριο στους παίκτες του.

Ο στόχος επετεύχθη για τους «ερυθρόλευκους» στην παγωμένη Αστάνα αλλά τώρα «όλα τα λεφτά» για τον Ολυμπιακό είναι ο αγώνας με τον Άρη στο Βικελίδης, ένα παιχνίδι στο οποίο οι πειραιώτες θέλουν τη νίκη για να κάνουν ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Είναι ξεκάθαρο πως οι πρωταθλητές είναι σε καλή φόρμα και αυτό επιβεβαιώνεται από την αγωνιστική τους εικόνα, όπως για παράδειγμα στο ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης και την Αστάνα για το Champions League αλλά και στα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος με ΟΦΗ και Παναιτωλικό.

Ο Μεντιλίμπαρ βλέπει την ομάδα του να πατάει «γκάζι» κι αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο στο πλάνο του Ισπανού προπονητή, ειδικά τώρα που πλησιάζουμε στις γιορτές των Χριστουγέννων.

Ο Μέντι δεν έχει φυσικά αποφασίσει ακόμα για την εντεκάδα με την οποία θα παρατάξει την ομάδα του, αλλά είναι σημαντικό ότι ο προπονητής των πειραιωτών βλέπει τους παίκτες του να είναι πανέτοιμοι για την μεγάλη «μάχη» με τον Άρη.

Τώρα λοιπόν είναι σίγουρο πως ο Ολυμπιακός σκέφτεται τους τρεις πόντους και όχι τους… εννιά, καθώς η αναμέτρηση στο Βικελίδης είναι κάτι παραπάνω από σημαντική, στην προσπάθεια των «ερυθρόλευκων» για κατάκτηση και του φετινού τίτλου.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Αργής καύσης» η άνοδος στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Αργής καύσης» η άνοδος στην αγορά

