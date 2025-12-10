Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο

Νίκη με πολλαπλά οφέλη για το σήμερα και το… αύριο πέτυχε ο Ολυμπιακός στην Αστάνα, με τους Πειραιώτες να συνεχίζουν να είναι «μέσα» στην υπόθεση πρόκριση στο top 24 του Champions League, ενώ ταυτόχρονα κάνουν καλύτερη τη ζωή τους και ενόψει της επόμενης σεζόν στην Ευρώπη.

Με τη νίκη τους κόντρα στην Καϊράτ οι «ερυθρόλευκοι» πρόσθεσαν 2.000 βαθμούς στον ευρωπαϊκό συντελεστή τους, είναι πλέον στους 56.500 και προσπέρασαν την Μπόντο Γκλιμτ (55.000), με τους Νορβηγούς να μην αποτελούν έτσι κι αλλιώς κίνδυνο για το απευθείας εισιτήριο του επόμενου Champions League μέσω του rebalancing.

Θα ήταν απευθείας στην επόμενη League Phase

Τι σημαίνει αυτό; Αν τα πρωταθλήματα τελείωναν σήμερα, ο Ολυμπιακός θα ήταν απευθείας στη League Phase του Champions League της σεζόν 2026-27. Όμως η σεζόν έχει ακόμη… δρόμο και ο επόμενος «μνηστήρας» που απειλεί τους Πειραιώτες μέσω του rebalancing είναι η Σαχτάρ. Οι Ουκρανοί είναι οι μόνοι με ρεαλιστικές πιθανότητες να διεκδικήσουν το απευθείας εισιτήριο για το επόμενο Champions League, αλλά το «διπλό» στην Αστάνα έχει ανοίξει την διαφορά τους στην ειδική βαθμολογία της UEFA, από τις πέντε στις έξι νίκες.

Τι ισχύει αν δεν πάρει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός

Τι θα γίνει όμως αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει το πρωτάθλημα και κατ’ επέκταση το απευθείας εισιτήριο για το επόμενο Champions League; Οι Πειραιώτες είναι η μοναδική ομάδα της χώρας μας που μπορεί να «ανέβει» από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, στον τρίτο, αν τερματίσει δεύτερος στην Super League. Κάτι που σημαίνει πως σε αυτό το σενάριο ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Phase του Europa League, ακόμη και σε περίπτωση αποκλεισμού.

Και αυτό γιατί αν ο κάτοχος του φετινού Europa League έχει πάρει απευθείας εισιτήριο για το επόμενο Champions League μέσα από το πρωτάθλημά του, τότε θα «ανοίξει» ακόμη μία θέση στη League Phase, άρα δύο από τις έξι ομάδες του δεύτερου προκριματικού του Champions League, περνούν κατευθείαν στον τρίτο.

Με λίγα λόγια, το… προσπέρασμα του Ολυμπιακού στη Μπόντο σημαίνει πως ακόμη και το πρωτάθλημα να μην πάρει, άρα και το απευθείας εισιτήριο για το επόμενο Champions League, η πορεία του τα προηγούμενα χρόνια στις διοργανώσεις της UEFA, με αποκορύφωμα την ιστορική κατάκτηση του Conference League, φροντίζουν για το μέλλον του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.