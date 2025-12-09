Επέστρεψε στα «διπλά» στο Champions League ο Ολυμπιακός – Το 48ο συνολικά στην Ευρώπη (vids)

«Ζωντανός» στο κυνήγι της 24άδας και της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League έμεινε ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε 1-0 την Καϊράτ Αλμάτι στην «Αστάνα Αρένα», χάρη στο υπέροχο γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς.

Ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για τους Πειραιώτες σε ένα κρίσιμο σημείο της σεζόν, το οποίο παράλληλα έσπασε και ένα αρνητικό σερί που «έτρεχε» για την ομάδα. Αυτό ήταν το πρώτο «διπλό» για τον Ολυμπιακό στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση -είτε σε φάση ομίλων, είτε σε League Phase– μετά από δέκα ματς στα οποία είχαν οκτώ ήττες και δύο ισοπαλίες.

Η τελευταία εκτός έδρας νίκη των «ερυθρόλευκων» είχε καταγραφεί στις 20 Οκτωβρίου του 2015, με αντίπαλο τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Τότε ο Ολυμπιακός είχε νικήσει 1-0 στην Κροατία 1-0 χάρη σε γκολ του Μπράουν Ιντέγε, το οποίο μάλιστα ήταν και πανομοιότυπο με αυτό του Ζέλσον στο Καζακστάν.

Ο Νιγηριανός επιθετικός είχε πλασάρει από πάγια θέση από την αριστερή πλευρά, ενώ ο Πορτογάλος το έκανε από την απέναντι πλευρά (δεξιά) και έδωσε στην ομάδα του ελπίδα για την πρόκριση στα playoffs του Champions League. Συνολικά, τελευταία νίκη των Πειραιωτών στη διοργάνωση ήταν στις 21 Οκτωβρίου του 2020 κόντρα στη Μαρσέιγ με 1-0 και γκολ του Χασάν.

Το 48ο «διπλό» του Ολυμπιακού στην Ευρώπη

Κατά τα άλλα, σημειώνεται ότι η νίκη του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ Αλμάτι (0-1) στην Αστάνα, ήταν το συνολικά 48ο «διπλό» των «ερυθρόλευκων» στην Ευρώπη.

Όσον αφορά στις επί μέρους νίκες ανά διοργάνωση, από αυτά τα 48 ευρωπαϊκά «διπλά» του Ολυμπιακού, 8 έχουν σημειωθεί στο Champions League, 8 στα προκριματικά του Champions League, 19 στο Europa League / Κύπελλο UEFA, 2 στα προκριματικά του Europa League, 8 στο Κύπελλο Κυπελλούχων και 3 στο Europa Conference League.

Αναλυτικά, οι 48 εκτός έδρας νίκες του Ολυμπιακού στην Ευρώπη:

01. 1963-64 Ζάγκλεμπιε – Ολυμπιακός 0-2 (Κύπελλο Κυπελλούχων)

02. 1965-66 Ομόνοια Λευκωσίας – Ολυμπιακός 0-1 (Κύπελλο Κυπελλούχων)

03. 1968-69 ΚΡ Ρέικιαβικ – Ολυμπιακός 0-2 (Κύπελλο Κυπελλούχων)

04. 1971-72 Nτιναμό Μόσχας – Ολυμπιακός 1-2 (Κύπελλο Κυπελλούχων)

05. 1972-73 Kάλιαρι – Ολυμπιακός 0-1 (Κύπελλο UEFA)

06. 1986-87 Oυνιόν – Ολυμπιακός 0-3 (Κύπελλο Κυπελλούχων)

07. 1990-91 Φλαμουρτάρι – Ολυμπιακός 0-2 (Κύπελλο Κυπελλούχων)

08. 1992-93 Tσερνομόρετς – Ολυμπιακός 0-3 (Κύπελλο Κυπελλούχων)

09. 1992-93 Mονακό – Ολυμπιακός 0-1 (Κύπελλο Κυπελλούχων)

10. 1993-94 Mπότεφ Πλόβντιβ – Ολυμπιακός 2-3 (Κύπελλο UEFA)

11. 1995-96 Σλάβια Σόφιας – Ολυμπιακός 0-2 (Κύπελλο UEFA)

12. 1995-96 Mάριμπορ – Ολυμπιακός 1-3 (Κύπελλο UEFA)

13. 1998-99 Ανόρθωση – Ολυμπιακός 2-4 (Προκ. Champions League)

14. 1999-00 Γιουβέντους – Ολυμπιακός 1-2 (Κύπελλο UEFA)

15. 2004-05 Σοσό – Ολυμπιακός 0-1 (Κύπελλο UEFA)

16. 2007-08 Βέρντερ Βρέμης – Ολυμπιακός 1-3 (Champions League)

17. 2007-08 Λάτσιο – Ολυμπιακός 1-2 (Champions League)

18. 2008-09 Νόρτζελαντ – Ολυμπιακός 0-2 (Κύπελλο UEFA)

19. 2009-10 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Ολυμπιακός 0-2 (Προκ. Champions League)

20. 2009-10 Σέριφ Τίρασπολ – Ολυμπιακός 0-2 (Προκ. Champions League)

21. 2010-11 Μπέσα Καβάγιε – Ολυμπιακός 0-5 (Europa League)

22. 2011-12 Μαρσέιγ – Ολυμπιακός 0-1 (Champions League)

23. 2011-12 Ρούμπιν Καζάν – Ολυμπιακός 0-1 (Europa League)

24. 2011-12 Μέταλιστ Χάρκιβ – Ολυμπιακός 0-1 (Europa League)

25. 2012-13 Μονπελιέ – Ολυμπιακός 1-2 (Champions League)

26. 2013-14 Άντερλεχτ – Ολυμπιακός 0-3 (Champions League)

27. 2015-16 Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-3 (Champions League)

28. 2015-16 Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Ολυμπιακός 0-1 (Champions League)

29. 2016-17 Αρούκα – Ολυμπιακός 0-1 (Europa League)

30. 2016-17 Γιουνγκ Μπόις – Ολυμπιακός 0-1 (Europa League)

31. 2016-17 Οσμανλίσπορ – Ολυμπιακός 0-3 (Europa League)

32. 2017-18 Παρτιζάν – Ολυμπιακός 1-3 (Προκ. Champions League)

33. 2017-18 Ριέκα – Ολυμπιακός 0-1 (Προκ. Champions League)

34. 2018-19 Λουκέρνη – Ολυμπιακός 1-3 (Προκ. Europa League)

35. 2018-19 Ντουντελάνζ – Ολυμπιακός 0-2 (Europa League)

36. 2019-20 Μπασάκσεχιρ – Ολυμπιακός 0-1 (Προκ. Champions League)

37. 2019-20 Κράσνονταρ – Ολυμπιακός 1-2 (Προκ. Champions League)

38. 2019-20 Άρσεναλ – Ολυμπιακός 1-2 (Europa League)

39. 2020-21 Άρσεναλ – Ολυμπιακός 0-1 (Europa League)

40. 2021-22 Νέφτσι Μπακού – Ολυμπιακός 0-1 (Προκ. Champions League)

41. 2021-22 Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 0-3 (Europa League)

42. 2023-24 ΦΚ Τσουκαρίτσκι – Ολυμπιακός 0-3 (Προκ. Europa League)

43. 2023-24 Φερεντσβάρος – Ολυμπιακός 0-1 (Conference League)

44. 2023-24 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 1-6 (Conference League)

45. 2023-24 Αστον Βίλα – Ολυμπιακός 2-4 (Conference League)

46. 2024-25 Μάλμε – Ολυμπιακός 0-1 (Europa League)

47. 2024-25 Πόρτο – Ολυμπιακός 0-1 (Europa League)

48. 2025-26 Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 0-1 (Champions League)