Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Καϊράτ με 1-0 στην Αστάνα για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League και κράτησε ζωντανό το… όνειρο της πρόκρισης στην επόμενη φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το μοναδικό γκολ του Ολυμπιακού πέτυχε ο Ζέλσον Μαρτίνς με τρομερό τελείωμα από το πλάι της μικρής περιοχής στο 73ο λεπτό και έδωσε μια τεράστια νίκη στους Πειραιώτες, οι οποίοι δημιούργησαν πάρα πολλές ευκαιρίες και είχαν φάσεις και για παραπάνω γκολ.

Με αυτή τη νίκη οι ερυθρόλευκοι έφτασαν τους 5 βαθμούς και αναπτέρωσαν τις ελπίδες τους για πρόκριση στα playoffs του Champions League, με τα ματς με την Λεβερκούζεν (εντός) και Άγιαξ εκτός έδρας να ακολουθούν τον Ιανουάριο.

Champions League: Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των αγώνων του Ολυμπιακού

Ολυμπιακός – Πάφος 0-0

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 6-1

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1

Ολυμπιακός – Ρεάλ 3-4

Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 0-1

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00)

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026: Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00)

Η βαθμολογία στο Champions League