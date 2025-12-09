Συντριπτικά καλύτερος ο Ολυμπιακός επί της Καϊράτ – Τα εντυπωσιακά στατιστικά των «ερυθρόλευκων» (pics)
Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός στην «Αστάνα Αρένα», νικώντας 1-0 την Καϊράτ Αλμάτι μετά από ένα παιχνίδι στο οποίο οι «ερυθρόλευκοι» ήταν συντριπτικά καλύτεροι σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού.
- Άρτα: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νταλίκας που μετέφερε λάδια στην Ιονία Οδό – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός
- Ανδρουλάκης από το μπλόκο της Καρδίτσας: Στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτών και του δίκαιου αγώνα τους
- Ασταμάτητη πλέον η Κίνα – Το πλεόνασμα ενός τρισ. δολ. μας επηρεάζει όλους
- Ποιους συμφέρει περισσότερο η θέρμανση με πέλλετ
«Σεφτέ» στις νίκες έκανε ο Ολυμπιακός στη League Phase του Champions League, μετά το 1-0 επί της Καϊράτ Αλμάτι στην «Αστάνα Αρένα» το απόγευμα της Τρίτης (9/12), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Οι «ερυθρόλευκοι» έπιασαν συνολικά εξαιρετική απόδοση, πέρα από το γκολ είχαν τρία δοκάρια και πολλές ακόμη φάσεις για ένα πολύ μεγαλύτερο σκορ. Ωστόσο, στο παιχνίδι αυτό… έπεσαν πάνω σε ένα από τα παράδοξα του ποδοσφαίρου! Καθότι κορυφαίος του αγώνα ήταν -με διαφορά- ο τερματοφύλακας της πρωταθλήτριας Καζακστάν, Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ. Ο 22χρονος γκολκίπερ έπιασε… σχεδόν τα πάντα και είναι αυτός που κράτησε το σκορ του ματς σε… λογικά επίπεδα.
Ο Καζάκος τελείωσε το ματς με τρομερή βαθμολογία, 9,2/10 σύμφωνα με το sofascore, καταγράφοντας 8 επεμβάσεις, οι 5 εκ των οποίων σε μεγάλες ευκαιρίες εντός περιοχής.
Συντριπτικά καλύτερος ο Ολυμπιακός
Την ίδια ώρα, η στατιστική του αγώνα δείχνει και την ολοκληρωτική υπεροχή του Ολυμπιακού σε αυτό το ματς. Οι Πειραιώτες τελείωσαν το ματς με 54% κατοχή μπάλας, 20 τελικές (έναντι 5 του αντιπάλου) οι 13 εκ των οποίων έγιναν εντός περιοχής, 8-1 κόρνερ και φυσικά -όπως προαναφέρθηκε- με 3 δοκάρια.
Το τελευταίο και πιο εντυπωσιακό στατιστικό ήταν οι συνολικές επιθέσεις, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να καταγράφει ένα απίθανο νούμερο! Τελείωσε το ματς με 72 επιθέσεις -σε 90 λεπτά- κάτι που αποδεικνύει προφανώς ότι το ματς ήταν ένας μονόλογος για τους νταμπλούχους Ελλάδας.
- Μεντιλίμπαρ: «Μου έλειπε μία τέτοια νίκη με τον Ολυμπιακό»
- Ζέλσον: «Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη, ήμασταν άτυχοι στα προηγούμενα ματς»
- Ο μάγος Μουζακίτης «έλιωσε» και τα… χιόνια
- Λανουά: «Έκανε χέρι ο Ζοάο Μάριο και σωστά ακυρώθηκε το γκολ της ΑΕΚ» – vid
- Μουζακίτης: «Θα εξακολουθήσουμε να πιστεύουμε στην πρόκριση μέχρι την τελευταία στιγμή»
- Ασταν… άτητος ο Θρύλος, πατάει γκάζι για πρόκριση
- Συντριπτικά καλύτερος ο Ολυμπιακός επί της Καϊράτ – Τα εντυπωσιακά στατιστικά των «ερυθρόλευκων» (pics)
- Μεντιλίμπαρ: «Είναι νωρίς να μιλήσουμε για την πρόκριση»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις