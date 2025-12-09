Συντριπτικά καλύτερος ο Ολυμπιακός επί της Καϊράτ – Τα εντυπωσιακά στατιστικά των «ερυθρόλευκων» (pics)

«Σεφτέ» στις νίκες έκανε ο Ολυμπιακός στη League Phase του Champions League, μετά το 1-0 επί της Καϊράτ Αλμάτι στην «Αστάνα Αρένα» το απόγευμα της Τρίτης (9/12), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» έπιασαν συνολικά εξαιρετική απόδοση, πέρα από το γκολ είχαν τρία δοκάρια και πολλές ακόμη φάσεις για ένα πολύ μεγαλύτερο σκορ. Ωστόσο, στο παιχνίδι αυτό… έπεσαν πάνω σε ένα από τα παράδοξα του ποδοσφαίρου! Καθότι κορυφαίος του αγώνα ήταν -με διαφορά- ο τερματοφύλακας της πρωταθλήτριας Καζακστάν, Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ. Ο 22χρονος γκολκίπερ έπιασε… σχεδόν τα πάντα και είναι αυτός που κράτησε το σκορ του ματς σε… λογικά επίπεδα.

Ο Καζάκος τελείωσε το ματς με τρομερή βαθμολογία, 9,2/10 σύμφωνα με το sofascore, καταγράφοντας 8 επεμβάσεις, οι 5 εκ των οποίων σε μεγάλες ευκαιρίες εντός περιοχής.

Συντριπτικά καλύτερος ο Ολυμπιακός

Την ίδια ώρα, η στατιστική του αγώνα δείχνει και την ολοκληρωτική υπεροχή του Ολυμπιακού σε αυτό το ματς. Οι Πειραιώτες τελείωσαν το ματς με 54% κατοχή μπάλας, 20 τελικές (έναντι 5 του αντιπάλου) οι 13 εκ των οποίων έγιναν εντός περιοχής, 8-1 κόρνερ και φυσικά -όπως προαναφέρθηκε- με 3 δοκάρια.

Το τελευταίο και πιο εντυπωσιακό στατιστικό ήταν οι συνολικές επιθέσεις, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να καταγράφει ένα απίθανο νούμερο! Τελείωσε το ματς με 72 επιθέσεις -σε 90 λεπτά- κάτι που αποδεικνύει προφανώς ότι το ματς ήταν ένας μονόλογος για τους νταμπλούχους Ελλάδας.