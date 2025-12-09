Μεντιλίμπαρ: «Είναι νωρίς να μιλήσουμε για την πρόκριση»
Χαρούμενος με την εμφάνιση και τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ εμφανίστηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που δεν θέλησε να μπει σε σενάρια πρόκρισης.
- Άρτα: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νταλίκας που μετέφερε λάδια στην Ιονία Οδό – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός
- Ανδρουλάκης από το μπλόκο της Καρδίτσας: Στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτών και του δίκαιου αγώνα τους
- Ασταμάτητη πλέον η Κίνα – Το πλεόνασμα ενός τρισ. δολ. μας επηρεάζει όλους
- Ποιους συμφέρει περισσότερο η θέρμανση με πέλλετ
Ο Ολυμπιακός πέρασε με 1-0 από την Αστάνα επί της Καϊράτ Αλμάτι και στις δηλώσεις του μετά το ματς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του ενώ δεν θέλησε να μπει σε σενάρια πρόκρισης.
Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:
Για το ματς: «Σήμερα πραγματικά κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, είχαμε τόσες πολλές ευκαιρίες. Ο αντίπαλος ήταν καλός αμυντικά, δεν μας επέτρεψε να βάλουμε γκολ. Ήρθε το γκολ μετά, στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν επίσης καταιγιστικοί. Μας απείλησαν όμως χωρίς να ανησυχήσουμε. Στο τέλος θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει πολλά περισσότερα γκολ, είχαμε τρία δοκάρια. Αλλά στο τέλος όταν βάζεις ένα γκολ και δεν δέχεσαι παίρνεις τους τρεις πόντους».
Για το αν το πιστεύουν περισσότερο πλέον για την πρόκριση: «Είναι πάρα πολύ νωρίς. Θα περάσουν τα Χριστούγεννα, με τη νέα χρονιά θα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό μας παιχνίδι, θα ανησυχήσουμε για αυτό λίγο αργότερα».
Για την εμφάνιση του Μουζακίτη: «Πάντα θέλετε να ξεχωρίζετε κάποιον παίκτη. Δεν το βλέπω έτσι. Ήταν ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι από όλη την ομάδα. Από την άμυνα, τους χαφ και τους επιθετικούς, ήταν συνολικά μια καλή εμφάνιση».
- Μεντιλίμπαρ: «Μου έλειπε μία τέτοια νίκη με τον Ολυμπιακό»
- Ζέλσον: «Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη, ήμασταν άτυχοι στα προηγούμενα ματς»
- Ο μάγος Μουζακίτης «έλιωσε» και τα… χιόνια
- Λανουά: «Έκανε χέρι ο Ζοάο Μάριο και σωστά ακυρώθηκε το γκολ της ΑΕΚ» – vid
- Μουζακίτης: «Θα εξακολουθήσουμε να πιστεύουμε στην πρόκριση μέχρι την τελευταία στιγμή»
- Ασταν… άτητος ο Θρύλος, πατάει γκάζι για πρόκριση
- Συντριπτικά καλύτερος ο Ολυμπιακός επί της Καϊράτ – Τα εντυπωσιακά στατιστικά των «ερυθρόλευκων» (pics)
- Μεντιλίμπαρ: «Είναι νωρίς να μιλήσουμε για την πρόκριση»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις