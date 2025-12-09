Δύο δοκάρια για τον Ολυμπιακό μετά το γκολ (vids)

Στο 73ο λεπτό του αγώνα ο Ζέλσον Μαρτίνς έδωσε στον Ολυμπιακό το προβάδισμα επί της Καϊράτ, σε αυτό το κρίσιμο ματς για τους «ερυθρόλευκους» στην Αστάνα, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Λίγο μετά μάλιστα, οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν και δύο ακόμη τεράστιες ευκαιρίες για τουλάχιστον ένα ακόμη γκολ.

Στο 76′ σε μια τριπλή ευκαιρία, ο Αναρμπέκοφ απέκρουσε το σουτ του Ταρέμι με τη μπάλα να σταματά και στο δοκάρι. Σε δεύτερο χρόνο ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων έδιωξε και την κεφαλιά του Ελ Κααμπί και στο «ριμπάουντ» πλάσαρε ξανά άουτ ο Ταρέμι.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Ελ Κααμπί έφυγε στην αντεπίθεση και βρέθηκε τετ-α-τετ, όμως του σουτ του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Δείτε τις φάσεις