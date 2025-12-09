Δύο δοκάρια για τον Ολυμπιακό μετά το γκολ (vids)
Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε επί της Καϊράτ με τον Μαρτίνς και λίγα λεπτά μετά έχασε μεγάλες ευκαιρίες για ένα ακόμη γκολ, με τα δοκάρια των Ταρέμι και Ελ Κααμπί.
- Άρτα: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νταλίκας που μετέφερε λάδια στην Ιονία Οδό – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός
- Ανδρουλάκης από το μπλόκο της Καρδίτσας: Στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτών και του δίκαιου αγώνα τους
- Ασταμάτητη πλέον η Κίνα – Το πλεόνασμα ενός τρισ. δολ. μας επηρεάζει όλους
- Ποιους συμφέρει περισσότερο η θέρμανση με πέλλετ
Στο 73ο λεπτό του αγώνα ο Ζέλσον Μαρτίνς έδωσε στον Ολυμπιακό το προβάδισμα επί της Καϊράτ, σε αυτό το κρίσιμο ματς για τους «ερυθρόλευκους» στην Αστάνα, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Λίγο μετά μάλιστα, οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν και δύο ακόμη τεράστιες ευκαιρίες για τουλάχιστον ένα ακόμη γκολ.
Στο 76′ σε μια τριπλή ευκαιρία, ο Αναρμπέκοφ απέκρουσε το σουτ του Ταρέμι με τη μπάλα να σταματά και στο δοκάρι. Σε δεύτερο χρόνο ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων έδιωξε και την κεφαλιά του Ελ Κααμπί και στο «ριμπάουντ» πλάσαρε ξανά άουτ ο Ταρέμι.
Τρία λεπτά αργότερα, ο Ελ Κααμπί έφυγε στην αντεπίθεση και βρέθηκε τετ-α-τετ, όμως του σουτ του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.
Δείτε τις φάσεις
- Μεντιλίμπαρ: «Μου έλειπε μία τέτοια νίκη με τον Ολυμπιακό»
- Ζέλσον: «Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη, ήμασταν άτυχοι στα προηγούμενα ματς»
- Ο μάγος Μουζακίτης «έλιωσε» και τα… χιόνια
- Λανουά: «Έκανε χέρι ο Ζοάο Μάριο και σωστά ακυρώθηκε το γκολ της ΑΕΚ» – vid
- Μουζακίτης: «Θα εξακολουθήσουμε να πιστεύουμε στην πρόκριση μέχρι την τελευταία στιγμή»
- Ασταν… άτητος ο Θρύλος, πατάει γκάζι για πρόκριση
- Συντριπτικά καλύτερος ο Ολυμπιακός επί της Καϊράτ – Τα εντυπωσιακά στατιστικά των «ερυθρόλευκων» (pics)
- Μεντιλίμπαρ: «Είναι νωρίς να μιλήσουμε για την πρόκριση»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις