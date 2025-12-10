sports betsson
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Η δικαιοσύνη στο Καζακστάν και…. οι Γερμανοί ξανάρχονται
Η δικαιοσύνη στο Καζακστάν και…. οι Γερμανοί ξανάρχονται

Το μεγάλο γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς που ξέρει.... καντάρια μπάλα, ο "Μούζα", η πρώτη του "Μέντι" και η Λεβερκούζεν...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Θρύλος απολαυστικός στην Αστάνα και ένα «χρυσό» διπλό που τον φέρνει απέναντι στην Λεβερκούζεν στον πρώτο και μεγάλο «τελικό» πρόκρισης στις 20 Ιανουαρίου. Μπορεί να άρχισε, γιατί συν τοις άλλοις δεν του πήγαινε και τίποτα, όμως το πρώτο «τρίποντο» ήρθε την κατάλληλη στιγμή, με τον κατάλληλο τρόπο. Όχι τον καλύτερο γιατί το ματς στην Αστάνα ήταν κανονικά «πολλά με λίγα» αλλά ο Αναρμπέκοφ έκανε εμφάνιση για μεταγραφή και μπράβο του, βάλτε και τα δοκάρια που… ακόμη κουνιούνται για να φτάσουμε τελικά στο «φτωχό» 1-0 που όμως είναι και «χρυσό» καθώς πλέον ο Ολυμπιακός κρατάει την τύχη στα χέρια του. Και ξέρει πως με δύο νίκες με Λεβερκούζεν και Άγιαξ θα είναι στους 24 και στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Δεν θα είναι εύκολο όμως ο Ιανουάριος θα είναι «καυτός» με το ματς τις 20ης του μήνα να είναι «όλα τα λεφτά». Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Λεβερκούζεν και όπως και να το κάνουμε μόνο ευχάριστες μνήμες μας φέρνει στο άκουσμα της γερμανικής ομάδας. Δεν είναι γενικά ότι με τους γερμανούς τα πάει καλά ο Ολυμπιακός, ειδικά στο «σπίτι» του είναι και εκείνο το αξέχαστο, για όσους είναι στα πρώτα ή δεύτερα «άντα», 6-2 στην Ριζούπολη (18/9/2002) και τότε για το Τσάμπιονς Λιγκ. Φιναλίστ τότε η Λεβερκούζεν…

Θα πείτε, και θα έχετε δίκιο, τι σχέση έχουν όλα αυτά με το τώρα. Λογικά καμία αλλά όπως και να έχει το γεγονός ότι «οι γερμανοί ξανάρχονται» δεν νομίζω πως φοβίζει κανένα.
Ειδικά αν ο Ολυμπιακός συνεχίσει για 7ο ματς στο Τσάμπιονς Λιγκ να δείχνει την εικόνα που έχει δείξει και στα 6 ματς έως τώρα. Γιατί μπορεί με την Πάφο να αγχώθηκε και να έμεινε στο μηδέν, με την Αϊντχόβεν να έπαιξε μπαλάρα αλλά να μην τελείωσε το ματς και στο τέλος να ισοφαρίστηκε αλλά χθες στο Καζακστάν η δικαιοσύνη αποδόθηκε σε ματς που ήταν ισοπεδωτική η διαφορά του από την Καϊράτ.

Κόντρα στον Αναρμπέκοφ έπαιζε ο Ολυμπιακός που είναι τυχερός που έχει ένα τόσο γεμάτο ρόστερ και την πολυτέλεια να φέρνει από τον πάγκο τον Ταρέμι που ήταν καταλυτικός (ξανά) στην πορεία του ματς. Να έχει στον άξονα το «χρυσό» παιδί της Ευρώπης (έτσι όπως παίζει ο Μουζακίτης το θέμα είναι για πόσο καιρό ακόμη θα τον έχει…) που με την ποδοσφαιρική ευφυΐα και το αστείρευτο ταλέντο που διαθέτει έπαιξε κυρίαρχο ρόλο στο γκολ της νίκης από τον Ζέλσον Μαρτίνς που το μόνο που μπορεί να πει κανείς για αυτόν είναι… πόσα καντάρια μπάλα ρε φίλε! Γιατί η ενέργεια του Πορτογάλου άσου είναι πραγματικά εντυπωσιακή και άκρως μπαλαδόρικη από έναν ποδοσφαιριστή σπουδαίας ποιότητας που «λάμπει» με τα ερυθρόλευκα στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς είναι από τους μεγάλους πρωταγωνιστές (και) της φετινής σεζόν, με δύο γκολ στο Τσάμπιονς Λιγκ και με μεγάλες εμφανίσεις όπως την χθεσινή αλλά και με την Αιντχόβεν. Ο Πορτογάλος βιρτουόζος άσος που αποδεικνύει πως δεν έχει μόνο την τρομερή ντρίμπλα και το απίθανο ξεπέταγμα που δεν… σταματιέται, αλλά και το γκολ, σε ένα «πακέτο» εντυπωσιακό στα χέρια του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που χθες είχε ένα λόγο παραπάνω για να το γιορτάσει. Έκανε σεφτέ βλέπετε στο Τσάμπιονς Λιγκ στην καριέρα του και όταν ο «Μέντι» αρχίζει, δύσκολα τον σταματάει κανείς…

YouTube thumbnail

*** Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι…

