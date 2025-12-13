sports betsson
Η χρηματιστηριακή αξία της Super League – Στα ύψη ο Ολυμπιακός (pics)
Ποδόσφαιρο 13 Δεκεμβρίου 2025 | 10:31

Η χρηματιστηριακή αξία της Super League – Στα ύψη ο Ολυμπιακός (pics)

Ο Ολυμπιακός παραμένει σταθερά η ομάδα με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στη Super League, με τους «ερυθρόλευκους» μάλιστα να παρουσιάζουν και τη μεγαλύτερη αύξηση τον τελευταίο μήνα.

Spotlight

Ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος κερδισμένος του τελευταίου μήνα στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο της Super League. Οι εμφανίσεις των «ερυθρόλευκων» τόσο στο Champions League όσο και το ελληνικό πρωτάθλημα έχουν εκτοξεύσει την αξία του ρόστερ, σύμφωνα με τις μετρήσεις του transfermarkt.

Στο διάστημα από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι σήμερα, οι Πειραιώτες κατέγραψαν 5 νίκες και μία ήττα -αυτή στο καταπληκτικό ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Καραϊσκάκη, όταν -παρά το τελικό αποτέλεσμα- έδειξαν τα… δόντια τους απέναντι στη «Βασίλισσα» της Ευρώπης. Τα αποτελέσματα αυτά λοιπόν είναι που ανέβασαν κατακόρυφα τις «μετοχές» της ομάδας, με τη γνωστή ιστοσελίδα να καταγράφει αύξηση της τάξεως του 13,8%!

Τα «χρυσά» παιδιά του Ολυμπιακού

Σε αυτές τις ανανεωμένες χρηματιστηριακές αξίες της Super League, λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος κερδισμένος του πρωταθλήματος, ακολουθούμενος από τις ομάδες-έκπληξη Βόλο και Λεβαδειακό. Μια αύξηση λογική, αφού στο ρόστερ των «ερυθρόλευκων» υπάρχουν παίκτες -και μάλιστα σε πολύ νεαρές ηλικίες- που ήδη «παρακολουθούνται» από ομάδες-κολοσσούς των μεγαλύτερων πρωταθλημάτων της Ευρώπης.

Παιδιά όπως ο Τζολάκης, ο Μουζακίτης, ο Έσε, ο Πιρόλα, ο Κοστίνια, ο Ορτέγκα -μεταξύ άλλων- αποτελούν πολύ σημαντικά… περιουσιακά στοιχεία των «ερυθρόλευκων» που ανεβάζουν συνεχώς την αξία τους -άρα και ολόκληρης της ομάδας. Ειδικά οι δύο πρώτοι, ο Τζολάκης και ο Μουζακίτης αυτή τη στιγμή έχουν από μόνοι τους χρηματιστηριακή αξία στα 40 εκατ. ευρώ -15 ο «ερυθρόλευκος» γκολκίπερ και 25 ο… Golden Boy 2025!

Ολυμπιακός, Βόλος, Λεβαδειακός και μετά… χάος

Ωστόσο, μετά τον Ολυμπιακό, τα πράγματα για τη Super League αρχίζουν και… δυσκολεύουν! Χαρακτηριστικό είναι ότι οι ομάδες που καταγράφουν την αμέσως μεγαλύτερη αύξηση δεν ανήκουν στο Big-5 αλλά πρόκειται για τις δύο ομάδες-έκπληξη της Περιφέρειας, τον Βόλο και τον Λεβαδειακό. Οι Θεσσαλοί έχουν αυξήσει την αξία τους κατά 6,8% και οι Βοιωτοί κατά 4,8%. Έπειτα, μόλις άλλες δύο ομάδες του πρωταθλήματος έχουν θετικό πρόσημο τον τελευταίο μήνα, η Κηφισιά με +1,8 και η ΑΕΚ με +0,7%.

Τα… limit up της Super League τον τελευταίο μήνα

Ολυμπιακός: +13,8%
Βόλος: +6,8%
Λεβαδειακός: +4,8%
Κηφισιά: +1,8
ΑΕΚ: +0,7%

Πέρα από τις πέντε παραπάνω ομάδες, οι υπόλοιπες 9 ομάδες της Super League παρουσιάζουν πτώση στην αξία τους και όλες μάλιστα με σημαντικά ποσοστά. Τη μεγαλύτερη πτώση παρουσίασε η αξία του Άρη -στο 9,4%- ενώ ακολουθούν Πανσερραϊκός (-8%), Αστέρας (6,9%), Παναιτωλικός (6,7%) και ΑΕΛ (-6%).

Στο… +50 ο Ολυμπιακός

Τέλος, μεγάλη παραμένει φυσικά και η διαφορά του Ολυμπιακού στη συνολική αξία της ομάδας, σε σχέση με τους υπόλοιπους του ελληνικού πρωταθλήματος. Το transfermarkt εκτιμά την αξία των νταμπλούχων Ελλάδας στα 136,45 εκατ. ευρώ, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 89,25 εκατ. ευρώ, ενώ την πεντάδα κλείνουν Παναθηναϊκός (87,15) ΑΕΚ (70,48) και Άρης (35,7). Ενδιαφέρον έχει και η 6η ομάδα της λίστας, αφού η πρώτη σε αξία ομάδα πλην Big-5 είναι η Κηφισιά, με 14,15 εκατ. ευρώ.

