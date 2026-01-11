Σπουδαίο «milestone»: Ο Ρέτσος έφτασε τις 150 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό

Ο Παναγιώτης Ρέτσος ήταν στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού, στην εκτός έδρας νίκη επί του Ατρόμητου (0-2), για την 16η αγωνιστική της Super League και είχε σε ακόμη ένα παιχνίδι φέτος εξαιρετική παρουσία.

Κάπως έτσι, ο Έλληνας αμυντικός έφτασε τις 150 συμμετοχές με την φανέλα των Πειραιωτών, σε όλες τις διοργανώσεις, όντας στην πρώτη ομάδα από τη σεζόν 2016-17, πριν μεταγραφεί στη Λεβερκούζεν το καλοκαίρι του 2018 και επιστρέψει και πάλι στο Μεγάλο Λιμάνι, το 2022.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το ορόσημο του Παναγιώτη Ρέτσου

Αξίζει να σημειωθεί πως σε αυτά τα 150 ματς, ο Ρέτσος έχει πετύχει πέντε γκολ, έχει μοιράσει τρεις ασίστ και έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα Ελλάδος, ένα Κύπελλο, ένα Super Cup και φυσικά το ιστορικό Conference League.