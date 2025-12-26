Ο… δάσκαλος Ρέτσος μαθαίνει ελληνικά στον Τσικίνιο σε ένα απολαυστικό βίντεο
Ο Παναγιώτης Ρέτσος ανέλαβε να κάνει μάθημα ελληνικών στον Τσικίνιο με τον Πορτογάλο χαφ να δείχνει πως έχει μάθει ήδη αρκετές φράσεις στη γλώσσα μας.
Τα ελληνικά είναι κοινώς αποδεκτό πως αποτελούν μία δύσκολη γλώσσα για να μάθεις, ιδιαίτερα αν προέρχεσαι από το εξωτερικό. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα βίντεο με τον αρχηγό της ομάδας, Παναγιώτη Ρέτσο να αναλαμβάνει τον ρόλο του δασκάλου, προσπαθώντας να μάθει ελληνικά στον Τσικίνιο, με το αποτέλεσμα να είναι απολαυστικό και άκρως ξεκαρδιστικό.
Ο Πορτογάλος χαφ έδειξε πως μαθαίνει γρήγορα, ενώ αρκετές από τις λέξεις ή φράσεις τις οποίες προσπάθησε να του μάθει ο αμυντικός της ομάδας του Πειραιά τις ήξερε ήδη!
Τέλος ο Τσικίνιο έκανε και εκείνος μια ερώτηση στο Ρέτσο στα ελληνικά με τον Έλληνα διεθνή στόπερ να απαντάει στον συμπαίκτη του επίσης στη γλώσσα μας.
Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός όπου ο Ρέτσος μαθαίνει ελληνικά στον Τσικίνιο
Proudly presenting @PanosRetsos teaching Chiquinho some Greek! 😂
Μαθήματα ελληνικών από τον Ρέτσο στον Τσικίνιο! 🔠 pic.twitter.com/JLTCeE0y0O
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 26, 2025
