Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
Μπάγερ Λεβερκούζεν: Οριστικά χωρίς Φλέκεν και Τέλα κόντρα στον Ολυμπιακό
Μπάγερ Λεβερκούζεν: Οριστικά χωρίς Φλέκεν και Τέλα κόντρα στον Ολυμπιακό

Σημαντικές απώλειες για τη Μπάγερ Λεβερκούζεν ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στο Champions League (20/1), καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Φλέκεν και Τέλα.

Με σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί την προσεχή Τρίτη (20/1, 22:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, η Μπάγερ Λεβερκούζεν, στην κρίσιμη αναμέτρηση με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

Όπως γνωστοποίησε η γερμανική ομάδα οι Μαρκ Φλέκεν και Νέιθαν Τέλα θα απουσιάσουν για αρκετές εβδομάδες και φυσικά δεν θα είναι διαθέσιμοι κόντρα στους Πειραιώτες, καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Νοκ άουτ επίσης είναι και ο Αφρικανός βασικός στόπερ της Μπάγερ, Ταπσόμπα, ο οποίος μαζί με τον Φλέκεν αποτελεί βασικότατο στέλεχος των «ασπιρίνων».

Τρεις αρκετά σημαντικές απουσίες για την Μπάγερ Λεβερκούζεν εν όψει του «τελικού» με τους Πειραιώτες, που θα κρίνει πολλά για τη συνέχεια των δύο ομάδων στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Επικαιρότητα
Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα για την 20η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 σετ: Άνετα οι ερυθρόλευκες στη Νέα Σμύρνη
Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 σετ: Άνετα οι ερυθρόλευκες στη Νέα Σμύρνη

Επιστροφή στις νίκες με επιβλητικό τρόπο για τη γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού στο βόλεϊ μετά την ήττα από την Εξατσίμπασι, καθώς επικράτησε με 3-0 σετ (16-25, 19-25, 20-25) του Μίλωνα εκτός έδρας.

Χιμένεθ για την αλλαγή του Μορόν και την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ
Χιμένεθ για την αλλαγή του Μορόν και την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ

Όσα είπε ο προπονητής του Αρη, Μανόλο Χιμένεθ μετά την κακή εμφάνιση και ήττα από την ΑΕΛ Novibet με 1-0. Τι είπε για την αλλαγή του Μορόν, την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ αλλά και τους οπαδούς.

ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 3-0: Εύκολη νίκη με σόου και αποκάλυψη τον 19χρονο Χατσίδη (vid)
ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 3-0: Εύκολη νίκη με σόου και αποκάλυψη τον 19χρονο Χατσίδη (vid)

Οδοστρωτήρας ο Δημήτρης Χατσίδης, οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της Super League, με δυο ασίστ (η μια στον 38χρονο Τάισον που πανηγύρισε με το (γνωστό) μπαστουνάκι). Ο ΠΑΟΚ καθάρισε από το α’ ημίχρονο

LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Παναθηναϊκός για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

«Καρφιά» από Αταμάν στους παίκτες: «Κάποιοι χάλασαν το σύστημα και δεν αξίζουν να παίζουν εδώ» (vid)
«Καρφιά» από Αταμάν στους παίκτες: «Κάποιοι χάλασαν το σύστημα και δεν αξίζουν να παίζουν εδώ» (vid)

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύθηκε πολύ να κερδίσει στην Πυλαία τον ΠΑΟΚ και ο Εργκίν Αταμάν άφησε αιχμές προς κάποιους παίκτες του, τονίζοντας πως θα μπουν στο «περιθώριο».

ΑΕΛ Novibet – Άρης 1-0: Νίκη «ανάσα» οι Θεσσαλοί, «βυθίζονται» οι Θεσσαλονικείς (vid)
ΑΕΛ Novibet – Άρης 1-0: Νίκη «ανάσα» οι Θεσσαλοί, «βυθίζονται» οι Θεσσαλονικείς (vid)

Η ΑΕΛ Novibet σκόραρε με τον Σαγκάλ στο 3' και με εξαιρετική άμυνα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 απέναντι στον κακό Άρη, για την 17η αγωνιστική.

LIVE: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
LIVE: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

LIVE: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – ΟΦΗ για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Αγρότες: Στην τελική ευθεία το ραντεβού με τον πρωθυπουργό – Οι κόκκινες γραμμές και ο «πάγος» του Μαξίμου
Στην τελική ευθεία το ραντεβού των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Οι «κόκκινες γραμμές» και ο «πάγος» του Μαξίμου

Για τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό προετοιμάζονται οι αγρότες που εδώ και σχεδόν 50 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Προσωρινή εκεχειρία, ανοιχτοί δρόμοι, «κόκκινες γραμμές» και πρόσθετα μέτρα στην... «κατάψυξη».

LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα
LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα για την 20η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;
«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα του, το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ φαίνεται να μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη δημοσίων σχέσεων και οικονομικής αποτυχίας

Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 σετ: Άνετα οι ερυθρόλευκες στη Νέα Σμύρνη
Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 σετ: Άνετα οι ερυθρόλευκες στη Νέα Σμύρνη

Επιστροφή στις νίκες με επιβλητικό τρόπο για τη γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού στο βόλεϊ μετά την ήττα από την Εξατσίμπασι, καθώς επικράτησε με 3-0 σετ (16-25, 19-25, 20-25) του Μίλωνα εκτός έδρας.

Κουτσούμπας: Τους ενοχλεί η μαζικότητα των αγώνων και το ανεβασμένο κύρος του ΚΚΕ μέσα σε αυτούς
Κουτσούμπας: Τους ενοχλεί η μαζικότητα των αγώνων και το ανεβασμένο κύρος του ΚΚΕ μέσα σε αυτούς

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι «η πολιτική της άρχουσας καπιταλιστικής τάξης και των πολιτικών εκπροσώπων της, εναντιώνεται και υπονομεύει συστηματικά το ρεύμα της αντικαπιταλιστικής διεκδίκησης»

Χιμένεθ για την αλλαγή του Μορόν και την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ
Χιμένεθ για την αλλαγή του Μορόν και την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ

Όσα είπε ο προπονητής του Αρη, Μανόλο Χιμένεθ μετά την κακή εμφάνιση και ήττα από την ΑΕΛ Novibet με 1-0. Τι είπε για την αλλαγή του Μορόν, την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ αλλά και τους οπαδούς.

Καιρός: Στην «κατάψυξη» όλη η χώρα – Τι αλλάζει από την Τρίτη
Στην «κατάψυξη» όλη η χώρα - Τι αλλάζει από την Τρίτη

Περαιτέρω επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Τρίτη (20/01). Ένα βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα συναντήσει τον ψυχρό αέρα που έχει ήδη εγκλωβιστεί πάνω από τη χώρα.

Καρέ-καρέ η διάσωση των οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο – Γλίστρησαν και κατρακύλησαν 200 μέτρα σε πλαγιά [βίντεο]
Καρέ-καρέ η διάσωση των οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο - Γλίστρησαν και κατρακύλησαν 200 μέτρα σε πλαγιά

Η ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ έπειτα από 4 ώρες πεζοπορία στο χιόνι και τον πάγο κατάφερε να προσεγγίσει τη χαράδρα όπου είχαν εγκλωβιστεί οι ορειβάτες στον Ταΰγετο

ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 3-0: Εύκολη νίκη με σόου και αποκάλυψη τον 19χρονο Χατσίδη (vid)
ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 3-0: Εύκολη νίκη με σόου και αποκάλυψη τον 19χρονο Χατσίδη (vid)

Οδοστρωτήρας ο Δημήτρης Χατσίδης, οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της Super League, με δυο ασίστ (η μια στον 38χρονο Τάισον που πανηγύρισε με το (γνωστό) μπαστουνάκι). Ο ΠΑΟΚ καθάρισε από το α’ ημίχρονο

LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Παναθηναϊκός για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Ο Ματ Ντέιμον υποστηρίζει ότι το «cancel σε ακολουθεί μέχρι τον τάφο»
Ο Ματ Ντέιμον υποστηρίζει ότι το «cancel σε ακολουθεί μέχρι τον τάφο»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ματ Ντέιμον υποστήριξε ότι ορισμένοι ηθοποιοί που έχουν υποστεί «cancel», πιθανότατα να προτιμούσαν να πάνε φυλακή, ώστε το θέμα να λήξει αφού «πληρώσουν το χρέος τους».

Στις φλόγες τυλίχθηκε εμπορικό κέντρο στο Πακιστάν – Τουλάχιστον 6 νεκροί
Στις φλόγες τυλίχθηκε εμπορικό κέντρο στο Πακιστάν – Τουλάχιστον 6 νεκροί

Οι αρχές ανέφεραν ότι το εμπορικό κέντρο περιλαμβάνει περίπου 1.200 καταστήματα, γεγονός που αυξάνει τους φόβους ότι μπορεί να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι στο εσωτερικό του

