Μπάγερ Λεβερκούζεν: Οριστικά χωρίς Φλέκεν και Τέλα κόντρα στον Ολυμπιακό

Με σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί την προσεχή Τρίτη (20/1, 22:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, η Μπάγερ Λεβερκούζεν, στην κρίσιμη αναμέτρηση με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

Όπως γνωστοποίησε η γερμανική ομάδα οι Μαρκ Φλέκεν και Νέιθαν Τέλα θα απουσιάσουν για αρκετές εβδομάδες και φυσικά δεν θα είναι διαθέσιμοι κόντρα στους Πειραιώτες, καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Νοκ άουτ επίσης είναι και ο Αφρικανός βασικός στόπερ της Μπάγερ, Ταπσόμπα, ο οποίος μαζί με τον Φλέκεν αποτελεί βασικότατο στέλεχος των «ασπιρίνων».

🤕Mark Flekken and Nathan Tella will be out for the time being after both were taken off with injures during yesterday’s match. Keep your heads up, lads. 🙏🖤❤️ pic.twitter.com/5prYHTg9pT — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) January 18, 2026

Τρεις αρκετά σημαντικές απουσίες για την Μπάγερ Λεβερκούζεν εν όψει του «τελικού» με τους Πειραιώτες, που θα κρίνει πολλά για τη συνέχεια των δύο ομάδων στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.