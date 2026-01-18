Μπάγερ Λεβερκούζεν: Οριστικά χωρίς Φλέκεν και Τέλα κόντρα στον Ολυμπιακό
Σημαντικές απώλειες για τη Μπάγερ Λεβερκούζεν ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στο Champions League (20/1), καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Φλέκεν και Τέλα.
- Αυξημένη κυκλοφορία της γρίπης - Η κορύφωση έρχεται τις επόμενες μέρες
- Ο Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι μια επίθεση κατά του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Χαμενεΐ θα ήταν κήρυξη πολέμου
- Ιωάννινα: Νεκρός εντοπίστηκε ο 75χρονος από το Μιχαλίτσι που είχε εξαφανιστεί
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 19, 20 και 23 Ιανουαρίου στον Κηφισό - Δείτε αναλυτικά
Με σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί την προσεχή Τρίτη (20/1, 22:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, η Μπάγερ Λεβερκούζεν, στην κρίσιμη αναμέτρηση με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.
Όπως γνωστοποίησε η γερμανική ομάδα οι Μαρκ Φλέκεν και Νέιθαν Τέλα θα απουσιάσουν για αρκετές εβδομάδες και φυσικά δεν θα είναι διαθέσιμοι κόντρα στους Πειραιώτες, καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.
Νοκ άουτ επίσης είναι και ο Αφρικανός βασικός στόπερ της Μπάγερ, Ταπσόμπα, ο οποίος μαζί με τον Φλέκεν αποτελεί βασικότατο στέλεχος των «ασπιρίνων».
🤕Mark Flekken and Nathan Tella will be out for the time being after both were taken off with injures during yesterday’s match. Keep your heads up, lads. 🙏🖤❤️ pic.twitter.com/5prYHTg9pT
— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) January 18, 2026
Τρεις αρκετά σημαντικές απουσίες για την Μπάγερ Λεβερκούζεν εν όψει του «τελικού» με τους Πειραιώτες, που θα κρίνει πολλά για τη συνέχεια των δύο ομάδων στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
- Λουτσέσκου: «Αγαπώ τη νοοτροπία του Ζαφείρη», φανταστικός ο Χατσίδης»
- ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Ο Γιόβιτς ανοίγει το σκορ για την «Ένωση» (vid)
- LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα
- Άστον Βίλα – Έβερτον 0-1: Ήττα σοκ για τους «Χωριάτες»
- Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 σετ: Άνετα οι ερυθρόλευκες στη Νέα Σμύρνη
- Παίζει τα… ρέστα του ο Φρανκ – «Τελικός» για τον Δανό, το παιχνίδι με τη Ντόρτμουντ
- Χιμένεθ για την αλλαγή του Μορόν και την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ
- ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 3-0: Εύκολη νίκη με σόου και αποκάλυψη τον 19χρονο Χατσίδη (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις