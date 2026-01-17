Χόφενχαϊμ – Λεβερκούζεν 1-0: Ήττα για τις «ασπιρίνες» πριν τον Ολυμπιακό

Το 2026 έχει μπει πολύ άσχημα για την Μπάγερ Λεβερκούζεν, που βρίσκεται σε αγωνιστική πτώση και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα τραυματισμών ενόψει του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό.

Οι Ασπιρίνες, στο τελευταίο τους παιχνίδι πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (20/1, 22:00) στο Φάληρο για την 7η και προτελευταία αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League, ηττήθηκαν εκτός έδρας από την Χόφενχαϊμ με 1-0, για τη 18η αγωνιστική της Bundesliga.

Αυτή ήταν η δεύτερη σερί ήττα για την ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ, ο οποίος είδε δύο ποδοσφαιριστές του να αποχωρούν με τραυματισμό: Τον βασικό του τερματοφύλακα, Φλέκεν, αλλά και τον εξτρέμ Τέλα. Και οι δύο είναι αμφίβολοι για το ματς με τους Πειραιώτες.

Η Χόφενχαϊμ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και στο 9ο λεπτό άνοιξε το σκορ, χάρη στην εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Μπέργκερ από πλάγια θέση. Η Λεβερκούζεν άρχισε σταδιακά από το 20′ να ανεβάζει στροφές και να ψάχνει την ισοφάριση. Όμως, η Χόφενχαϊμ ήταν που έφτασε κοντά στο 2-0, με σουτ του Πρας που απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Λεβερκούζεν στο 36′.

ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ: Μπάουμαν, Μπερνάρντο, Χαϊντάρι, Χράνατς, Τσόουφαλ, Μπούργκερ, Αβντουλαχού, Πρας (79′ Γκέντρεϊ(, Ασλάνι (69′ Πρέμελ), Κράμαριτς (79′ Μούρσταντ), Λέμπερλι (90+1′).

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Φλέκεν (60′ Μπλάσβιχ), Άντριχ, Μπαντέ, Κουανσά, Άρτουρ (46′ Μάζα), Φερνάντες (46′ Κοφανέ), Γκαρσία, Γκριμάλντο, Πόκου (74′ Τέλα – 81′ Χόφμαν), Τίλμαν, Σικ

Νίκες για Ντόρτμουντ, Κολωνία – Ισοπαλία για Βόλφσμπουργκ

Έντεκα σερί παιχνίδια χωρίς ήττα συμπλήρωσε η Μπορούσια Ντόρτμουντ, που έκανε τα εύκολα δύσκολα απέναντι στη Ζανκτ Πάουλι, πριν το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Εμρέ Τσαν, στο 90’+6′, χάρη στο οποίο η ομάδα της Βεστφαλίας νίκησε 3-2. Στα υπόλοιπα ματς, η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη ήρθε 1-1 με τη Χάιντενχαϊμ, ενώ η Κολωνία νίκησε με 2-1 τη Μάιντς.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής

Βέρντερ – Άιντραχτ 3-3

Κολωνία – Μάιντς 2-1

Ντόρτμουντ – Σαν Πάουλι 3-2

Αμβούργο – Γκλάντμπαχ 0-0

Χόφενχαϊμ – Λεβερκούζεν 1-0

Βόλφσμπουργκ – Χάιντενχαϊμ 1-1

17/01 19:30 Λειψία – Μπάγερν

18/01 16:30 Στουτγάρδη – Ουνιόν Βερολίνου

18/01 18:30 Άουγκσμπουργκ – Φράιμπουργκ

Η βαθμολογία της Bundesliga: