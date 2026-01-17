Τραυματίστηκε ο βασικός τερματοφύλακας της Λεβερκούζεν – Λίγες ημέρες πριν το ματς με τον Ολυμπιακό
Ένα ακόμη πρόβλημα τραυματισμού στη Λεβερκούζεν, λίγες μόνο μέρες πριν το ματς με τον Ολυμπιακό για το Champions League
- Πότε επιτρέπεται και πότε όχι η προσπέραση από δεξιά
- Πώς γυναίκα αστυνομικός έσωσε κακοποιημένη γυναίκα από τον σύντροφό της - Τη φιλοξένησε στο σπίτι της
- Συρία: Ο Μακρόν και ο πρόεδρος του ιρακινού Κουρδιστάν ζητούν άμεση αποκλιμάκωση και μόνιμη κατάπαυση πυρός
- Αιματηρό επεισόδιο στην Κωνσταντινούπολη: Νεκρός 17χρονος μετά από μαχαίρωμα από 15χρονο
Μετά τον Έντμοντ Ταπσόμπα, ένα ακόμη πρόβλημα τραυματισμού ταλανίζει τη Λεβερκούζεν! Στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με τη Χόφενχαϊμ για την Bundesliga, αποχώρησε τραυματίας από το γήπεδο ο βασικός τερματοφύλακας των «ασπιρίνων», Μαρκ Φλέκεν.
Και όλα αυτά λίγες μόνο μέρες πριν το κρίσιμο ματς στο Φάληρο με αντίπαλο τον Ολυμπιακό (20/1, 22:00), για την 7η και προτελευταία αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League.
Ο Ολλανδός γκολκίπερ αντικαταστάθηκε με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα στο ματς με τη Χόφενχαϊμ από τον Μπλάσβιχ, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στον αστράγαλο, με τον Κάσπερ Χιούλμαντ να μην θέλει να ρισκάρει και να τον βγάζει με αλλαγή.
Πλέον, μένει να φανεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει και αν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Φλέκεν έχει μετρήσει φέτος 26 συμμετοχές έχοντας αποκτηθεί το καλοκαίρι από την Μπρέντφορντ έναντι έντεκα εκατομμυρίων ευρώ.
Αμφίβολος ο Μπεν Σεγκίρ
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι ο Μπεν Σεγκίρ έχει τον τελικό του Κόπα Άφρικα με το Μαρόκο αύριο (18/1) και ο 20χρονος μέσος είναι αμφίβολος για το ματς με τον Ολυμπιακό.
- Ελλάδα – Τουρκία 20-8: Η Εθνική συνέτριψε τους Τούρκους και πάει αήττητη στο ντέρμπι με τους Ιταλούς!
- Προμηθέας – Πανιώνιος 87-91: Διπλό στην Πάτρα και δεύτερη σερί νίκη για τους Κυανέρυθρους
- Λίβερπουλ – Μπέρνλι 1-1: Τέταρτο σερί ματς χωρίς «τρίποντο» οι «κόκκινοι», νίκη… Ευρώπης η Τσέλσι (2-0)
- LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ
- Άρης Betsson – Περιστέρι Betsson 93-75: Στο «Final-8» του Κυπέλλου οι «κίτρινοι», με 14/29 τρίποντα! (vid)
- LIVE: Ελλάδα – Τουρκία
- Χόφενχαϊμ – Λεβερκούζεν 1-0: Ήττα για τις «ασπιρίνες» πριν τον Ολυμπιακό
- Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την επιστροφή του Κάτρη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις