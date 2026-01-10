Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη 1-4: Κακή εμφάνιση για τις «ασπιρίνες» πριν τον Ολυμπιακό (vid)
Δέκα ημέρες πριν παίξει με τον Ολυμπιακό στο Champions League, η Λεβερκούζεν πραγματοποίησε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις της φέτος, χάνοντας με 1-4 στην έδρα της από τη Στουτγκάρδη στην Bundesliga.
Απίθανη παράσταση της Στουτγκάρδης στην «Μπάι Αρίνα»! Οι Σουηβοί συνέτριψαν με 4-1 την προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού, Λεβερκούζεν, για τη 16η αγωνιστική της Bundesliga και την έπιασαν στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας βάζοντας «φωτιά» στη μάχη για το Champions League.
Συγκεκριμένα η Στουτγκάρδη έχει πλέον 29 βαθμούς και είναι 5η στην κατάταξη, ενώ 4η είναι η αποψινή (10/1) αντίπαλός της που παρέμεινε στους 29. Ίδιους βαθμούς έχει και η Λειψία αλλά και παιχνίδι λιγότερο.
Το πάρτι για τους φιλοξενούμενους άρχισε από νωρίς καθώς μόλις στο 7′ ο Ουντάβ βρήκε τον Λέβελιγκ που πλάσαρε για το 0-1. Στο 15′ ο Ουντάβ σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε και στο 29′ ο Μίτελστεντ έκανε το 0-2 με πέναλτι. Στο 45′ ο Λέβελινγκ έκανε το 0-3 και στο επόμενο λεπτό ο Ουντάβ με πλασέ έγραψε το 0-4.
Όπως είναι λογικό, στο δεύτερο μέρος η Στουτγκάρδη έριξε ρυθμό, η Λεβερκούζεν έχασε κάποιες ευκαιρίες και κατάφερε να μειώσει σε 1-4 με πέναλτι του Γκριμάλδο στο 66′.
Θυμίζουμε πως η Μπάγερ Λεβερκούζεν φιλοξενείται στο «Γ. Καραϊσκάκης» από τον Ολυμπιακό και στις 20 Ιανουαρίου και ώρα 22:00, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Μετά από έξι παιχνίδια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση οι Γερμανοί έχουν 9 βαθμούς και βρίσκονται στην 20η θέση, ενώ ο Ολυμπιακός με 5 είναι 29ος
Λεβερκούζεν: Φλέκεν, Κουάνσα, Φερνάντες (66’ Χόφμαν), Άντριχ, Τίλμαν, Τεριέ (66’ Σάρκο), Γκριμάλδο (81’ Λούκας Βάθκεθ), Αρτούρ, Τέλα (46’ Ποκού), Γκαρσία, Μπελοσιάν (46’ Μπαντέ)
Στουτγκάρδη: Νίμπελ, Φάγκνομαν (79’ Ασινιόν), Χέντρικς, Στίλερ, Μίτελστεντ, Φίριχ (72′ Γελτς), Λέβελινγκ (80’ Αρέβαλο), Καρατσόρ, Σαμπό, Ουντάβ (88′ Ντεμίροβιτς), Νάρτεϊ (90′ Τσέμα).
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής στη Bundesliga
Παρασκευή, 9/01
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ντόρτμουντ 3-3
(22′ Ουζούν, 71′ Εμπνουταλίμπ, 90’+2′ Νταχούντ – 10′ Μπάιερ, 68′ Ενμέκα, 90’+6′ Τσουκουεμέκα)
Σάββατο, 10/1
Φράιμπουργκ-Αμβούργο 2-1
(53′ πεν. Γκρίφο, 83′ Ματάνοβιτς – 48′ Βούσκοβιτς)
Βέρντερ Βρέμης-Χόφενχαϊμ αναβλήθηκε
Ουνιόν Βερολίνου-Μάιντς 2-2
(77′ Γέονγκ, 86′ Ντοκί – 30′ Αμίρι, 69′ Χόλερμπαχ)
Ζανκτ Πάουλι-Λειψία αναβλήθηκε
Χάιντενχαϊμ-Κολωνία 2-2
(15′ Πιέρινγκερ, 26′ Νίχαους – 18′ Μαρτέλ, 48′ Ελ Μάλα)
Μπάγερ Λεβερκούζεν-Στουτγκάρδη 1-4
(66′ πεν. Γκριμάλντο – 7′, 45′ Λέβελινγκ, 29′ πεν. Μίτλενσταντ, 45+2′ Ουντάβ)
Κυριακή, 11/1
Γκλάντμπαχ-Άουγκσμπουργκ (16:30)
Μπάγερν Μονάχου-Βόλφσμπουργκ (18:30)
Η βαθμολογία στη Bundesliga
