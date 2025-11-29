sports betsson
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 17:05
Για αρπαγή και δολοφονία του γιου της μιλά η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 17:02
Βίντεο: Η στιγμή που drone χτυπά ρωσικό τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 18:14
Οι απάτες χτυπούν και τη δική σας πόρτα - Πώς να προστατευτείτε
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ 1-2: Διπλό στην «BayArena» και 3η θέση για τους Βεστφαλούς
Ποδόσφαιρο 29 Νοεμβρίου 2025 | 23:04

Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ 1-2: Διπλό στην «BayArena» και 3η θέση για τους Βεστφαλούς

Μεγάλη νίκη για την Ντόρτμουντ που πέρασε από την έδρα της Μπάγερ Λεβερκούζεν, επικρατώντας με 2-1 και ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Spotlight

Ύστερα από δύο σερί ισοπαλίες, η Μπορούσια Ντόρτμουντ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα επικρατώντας εκτός έδρα της Μπάγερ Λεβερκούζε με 2-1, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Bundesliga, ανεβαίνοντας έτσι στην τρίτη θέση αφού ξεπέρασε την σημερινή της αντίπαλο.

Το πρώτο μέρος ήταν αρκετά μοιρασμένο, ωστόσο δεν υπήρχαν οι φάσεις που θα κρατήσουν το ενδιαφέρον του κοινού. Οι φιλοξενούμενοι πάντως βρήκαν τον τρόπο να πάρουν το προβάδισμα με τον Άαρον Ανσελμίνο να κάνει το 1-0 στο 41′.

Στο δεύτερο μέρος, το σύνολο του Νίκο Κόβατς διπλασίασε τα τέρματά του με δράστη τον Καρίμ Αντεγέμι στο 65ο λεπτό της συνάντησης, βάζοντας γερές βάσεις για τη νίκη. Το μόνο που κατάφεραν οι «ασπιρίνες» ήταν να μειώσουν στο τελικό 2-1 με τον Κριστιάν Κοφανέ.

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Φλέκεν, Άντριχ (88′ Κουανσά), Μπαντέ, Ταπσόμπα, Χόφμαν (74′ Ετσεβέρι), Μάζα, Γκαρσία, Γκριμάλντο, Τίλμαν (74′ Τεριέ), Πόκου (88′ Τέγια), Σικ (63′ Κοφανέ)

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: Κόμπελ, Ανσελμίνο, Άντον, Σλότερμπεκ, Σβένσον, Ζάμπιτσερ, Νμετσά (90′ Μπενσεμπαϊνί), Ριέρσον (80′ Κόουτο), Αντεγέμι (80′ Μπέλιγχαμ), Μπραντ (90′ Τσουκουεμέκα), Γκιρασί (61′ Σίλβα)

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:

Γκλάντμπαχ – Λειψία 0-0
Ουνιόν – Χάιντενχαϊμ 1-2
Μπάγερν – Ζανκτ Πάουλι 3-1
Βέρντερ – Κολωνία 1-1
Χόφενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ 3-0
Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ 1-2
30/11 16:30 Αμβούργο – Στουτγκάρδη
30/11 18:30 Άιντραχτ – Βόλφσμπουργκ
30/11 20:30 Φράιμπουργκ – Μάιντς

Η βαθμολογία της Bundesliga:

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής:

05/12 21:30 Μάιντς – Γκλάντμπαχ
06/12 16:30 Χάιντενχαϊμ – Φράιμπουργκ
06/12 16:30 Κολωνία – Ζανκτ Πάουλι
06/12 16:30 Άουγκσμπουργκ – Λεβερκούζεν
06/12 16:30 Στουτγάρδη – Μπάγερν
06/12 16:30 Βόλφσμπουργκ – Ουνιόν
06/12 19:30 Λειψία – Άιντραχτ
07/12 16:30 Αμβούργο – Βέρντερ
07/12 18:30 Ντόρτμουντ – Χόφενχαϊμ

Headlines:
World
Κίνα: Έτοιμη να κυριαρχήσει σε αυτόνομα οχήματα και νέα φάρμακα

Κίνα: Έτοιμη να κυριαρχήσει σε αυτόνομα οχήματα και νέα φάρμακα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

World
Ουκρανία: Business as usual – Τα κέρδη πίσω από τη αμερικανική διπλωματία

Ουκρανία: Business as usual – Τα κέρδη πίσω από τη αμερικανική διπλωματία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 29.11.25

Ξεφεύγει η κατάσταση στην Παρτιζάν: Οπαδοί απειλούν να μην επιτρέψουν τη διεξαγωγή του αγώνα με τη Μπάγερν!

Τους... ασκούς του Αιόλου έχει ανοίξει η οριστική αποχώρηση του Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της Παρτιζάν, με τους οπαδούς να απειλούν ακόμη και να μην επιτρέψουν την τέλεση του αγώνα με τη Μπάγερν στην Ευρωλίγκα!

Αλέξανδρος Κωτάκης
betson_textlink
Stream sports
Ξεφεύγει η κατάσταση στην Παρτιζάν: Οπαδοί απειλούν να μην επιτρέψουν τη διεξαγωγή του αγώνα με τη Μπάγερν!
Μπάσκετ 29.11.25

Ξεφεύγει η κατάσταση στην Παρτιζάν: Οπαδοί απειλούν να μην επιτρέψουν τη διεξαγωγή του αγώνα με τη Μπάγερν!

Τους... ασκούς του Αιόλου έχει ανοίξει η οριστική αποχώρηση του Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της Παρτιζάν, με τους οπαδούς να απειλούν ακόμη και να μην επιτρέψουν την τέλεση του αγώνα με τη Μπάγερν στην Ευρωλίγκα!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αιγάλεω: Ο πρόεδρος της ομάδας χαστούκισε τον τερματοφύλακα – Η θέση του ΠΣΑΠΠ
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Αιγάλεω: Ο πρόεδρος της ομάδας χαστούκισε τον τερματοφύλακα – Η θέση του ΠΣΑΠΠ

Ο τερματοφύλακας Κυρίτσης του Αιγάλεω έκανε μήνυση στον πρόεδρο της ομάδας Καραχάλιο που τον χαστούκισε στην ανάπαυλα της αναμέτρησης με τη Μαρκό. Ανακοίνωση εξέδωσε για το περιστατικό ο ΠΣΑΠΠ.

Σύνταξη
Άρης: Αποδοκιμασίες από τους οπαδούς, παρά τη νίκη επί της ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Άρης: Αποδοκιμασίες από τους οπαδούς, παρά τη νίκη επί της ΑΕΛ

Ο Άρης πήρε μια βαθιά βαθμολογική ανάσα επικρατώντας στο τελευταίο δευτερόλεπτο της ΑΕΛ με 2-1, ωστόσο ο Θόδωρος Καρυπίδης δέχθηκε και πάλι έντονες αποδοκιμασίες από μεγάλη μερίδα του κόσμου.

Σύνταξη
ΑΕΚ: Eκτός για δέκα μέρες ο Ζίνι
Ποδόσφαιρο 29.11.25

ΑΕΚ: Eκτός για δέκα μέρες ο Ζίνι

Ο Ζίνι υποβλήθηκε σε μαγνητική που επιβεβαίωσε πως δεν έχει υποστεί κάτι σοβαρό και θα μείνει εκτός για περίπου δέκα μέρες.

Σύνταξη
Άρης – ΑΕΛ Novibet 2-1: Επιστροφή στις νίκες με γκολ Ντουντού στο 90+9′! (vid)
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Άρης – ΑΕΛ Novibet 2-1: Επιστροφή στις νίκες με γκολ Ντουντού στο 90+9′! (vid)

Παιχνίδι με σπάνιες ανατροπές στο Βικελίδης, με την ΑΕΛ να ισοφαρίζει στο 90+7' με πέναλτι του Πασά, τον γκολ του Μορόν από το 27' και τελικά τον Άρη επικρατεί με 2-1 της ΑΕΛ των 10 παικτών (46') χάρη σε γκολ του Ντουντού!

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Βόλεϊ 29.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική της Volleyleague Γυναικών. Τηλεοπτικά από το MEGA News.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης παραμένει κοντά στο 2% – Σταθερά αναμένονται τα επιτόκια
Διεθνής Οικονομία 30.11.25

Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης παραμένει κοντά στο 2% – Σταθερά αναμένονται τα επιτόκια

Με τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης να αναμένεται να κλείσει κοντά στο 2%, τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα όπως και η στρατηγική της

Σύνταξη
Ξεφεύγει η κατάσταση στην Παρτιζάν: Οπαδοί απειλούν να μην επιτρέψουν τη διεξαγωγή του αγώνα με τη Μπάγερν!
Μπάσκετ 29.11.25

Ξεφεύγει η κατάσταση στην Παρτιζάν: Οπαδοί απειλούν να μην επιτρέψουν τη διεξαγωγή του αγώνα με τη Μπάγερν!

Τους... ασκούς του Αιόλου έχει ανοίξει η οριστική αποχώρηση του Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της Παρτιζάν, με τους οπαδούς να απειλούν ακόμη και να μην επιτρέψουν την τέλεση του αγώνα με τη Μπάγερν στην Ευρωλίγκα!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αιγάλεω: Ο πρόεδρος της ομάδας χαστούκισε τον τερματοφύλακα – Η θέση του ΠΣΑΠΠ
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Αιγάλεω: Ο πρόεδρος της ομάδας χαστούκισε τον τερματοφύλακα – Η θέση του ΠΣΑΠΠ

Ο τερματοφύλακας Κυρίτσης του Αιγάλεω έκανε μήνυση στον πρόεδρο της ομάδας Καραχάλιο που τον χαστούκισε στην ανάπαυλα της αναμέτρησης με τη Μαρκό. Ανακοίνωση εξέδωσε για το περιστατικό ο ΠΣΑΠΠ.

Σύνταξη
Παράνομο κέντρο απεξάρτησης εντοπίστηκε στην Ιπποκράτειο Πολιτεία – Ζητούσαν 1.400 ευρώ τον μήνα
Ελλάδα 29.11.25

Παράνομο κέντρο απεξάρτησης εντοπίστηκε στην Ιπποκράτειο Πολιτεία – Ζητούσαν 1.400 ευρώ τον μήνα

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 46χροονο ο οποίος είχε συλληφθεί και τον Απρίλιο του 2024 για τη λειτουργεία παρόμοιου κέντρου στην Ιπποκράτειο Πολιτεία και είχε αφεθεί ελεύθερος

Σύνταξη
Μέγκαν Φοξ και MGK ξανά μαζί; – Η οικογενειακή βόλτα, οι φήμες και η «ταμπέλα» που λείπει
Φωτογραφίες 29.11.25

Μέγκαν Φοξ και MGK ξανά μαζί; – Η οικογενειακή βόλτα, οι φήμες και η «ταμπέλα» που λείπει

Μια τρυφερή νυχτερινή βόλτα της Μέγκαν Φοξ και του MGK με την κόρη τους στο LA Zoo άναψε ξανά τις φήμες επανασύνδεσης, με το άλλοτε ταραχώδες ζευγάρι να δείχνει πιο ενωμένο από ποτέ

Σύνταξη
Μενίδι: 35χρονος διέρρηξε τρεις φορές σε μία ημέρα το ίδιο σπίτι – Επιτέθηκαν στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του
Ελλάδα 29.11.25

Μενίδι: 35χρονος διέρρηξε τρεις φορές σε μία ημέρα το ίδιο σπίτι – Επιτέθηκαν στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του

Στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων φαίνεται ο 35χρονος να εισβάλλει ανενόχλητος στο σπίτι και να παίρνει ένα πλυντήριο

Σύνταξη
Μετά την Ουκρανία: Η επόμενη αναμέτρηση των παγκόσμιων ανταγωνισμών – Πού μπορεί να ξεσπάσει νέος πόλεμος
Τι λένε ειδικοί 29.11.25

Μετά την Ουκρανία: Η επόμενη αναμέτρηση των παγκόσμιων ανταγωνισμών – Πού μπορεί να ξεσπάσει νέος πόλεμος

Οι εκτιμήσεις περί ταχείας επαναχωροθέτησης των ενόπλων συρράξεων μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. «Χάρτης» των περιοχών όπου μπορεί να λύσουν ξανά διαφορές τους οι παγκόσμιοι ανταγωνισμοί.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Άρης: Αποδοκιμασίες από τους οπαδούς, παρά τη νίκη επί της ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Άρης: Αποδοκιμασίες από τους οπαδούς, παρά τη νίκη επί της ΑΕΛ

Ο Άρης πήρε μια βαθιά βαθμολογική ανάσα επικρατώντας στο τελευταίο δευτερόλεπτο της ΑΕΛ με 2-1, ωστόσο ο Θόδωρος Καρυπίδης δέχθηκε και πάλι έντονες αποδοκιμασίες από μεγάλη μερίδα του κόσμου.

Σύνταξη
Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320
Παγκόσμια αναστάτωση 29.11.25

Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320

Η επισκευή του προβλήματος που εντοπίστηκε περιλαμβάνει κυρίως την επαναφορά σε παλαιότερο λογισμικό, αλλά πρέπει να γίνει πριν τα αεροσκάφη μπορέσουν να πετάξουν ξανά

Σύνταξη
Νάταλι Γουντ – Η ανομολόγητη αλήθεια για τον μυστηριώδη πνιγμό της, 44 χρόνια μετά
Οι τελευταίες στιγμές 29.11.25

Νάταλι Γουντ – Η ανομολόγητη αλήθεια για τον μυστηριώδη πνιγμό της, 44 χρόνια μετά

Το πτώμα της Νάταλι Γουντ βρέθηκε να επιπλέει στο νερό στις 29 Νοεμβρίου 1981. Ο θάνατος της, σε ηλικία 43 ετών, έχει προκαλέσει δεκαετίες εικασιών, με πολλούς να αναρωτιούνται ακόμα τι πραγματικά συνέβη τη νύχτα που πνίγηκε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Οι αρχές αναστέλλουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μεγάλο φράγμα εξαιτίας της ξηρασίας
Κόσμος 29.11.25

Ιράν: Οι αρχές αναστέλλουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μεγάλο φράγμα εξαιτίας της ξηρασίας

Το Ιράν, χώρα σε μεγάλο βαθμό άνυδρη, υποφέρει εδώ και χρόνια από μεγάλες ξηρασίες και κύματα καύσωνα, τα οποία αναμένεται να επιδεινωθούν με την κλιματική αλλαγή

Σύνταξη
Τι είναι οι «Μονάδες Μηδέν» της CIA στις οποίες ανήκε ο ύποπτος της επίθεσης στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 29.11.25

Τι είναι οι «Μονάδες Μηδέν» της CIA στις οποίες ανήκε ο ύποπτος της επίθεσης στην Ουάσινγκτον

Ο αφγανός άνδρας που κρατείται ως ύποπτος για την επίθεση στην Ουάσινγκτον, άνηκε σε μια από τις διαβόητες Μονάδες Μηδέν που δρούσε υπό την εποπτεία της CIA.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Μολδαβία κατήγγειλε ότι ρωσικά drone παραβίασαν τον εναέριο χώρο της – «Εχθρικές ενέργειες εκφοβισμού»
«Νέα εισβολή» 29.11.25

Η Μολδαβία κατήγγειλε ότι ρωσικά drone παραβίασαν τον εναέριο χώρο της – «Εχθρικές ενέργειες εκφοβισμού»

Η Μολδαβία, έχει διαπιστώσει επανειλημμένα παραβιάσεις του εναερίου χώρου της από τότε που άρχισε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο