Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ 1-2: Διπλό στην «BayArena» και 3η θέση για τους Βεστφαλούς

Ύστερα από δύο σερί ισοπαλίες, η Μπορούσια Ντόρτμουντ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα επικρατώντας εκτός έδρα της Μπάγερ Λεβερκούζε με 2-1, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Bundesliga, ανεβαίνοντας έτσι στην τρίτη θέση αφού ξεπέρασε την σημερινή της αντίπαλο.

Το πρώτο μέρος ήταν αρκετά μοιρασμένο, ωστόσο δεν υπήρχαν οι φάσεις που θα κρατήσουν το ενδιαφέρον του κοινού. Οι φιλοξενούμενοι πάντως βρήκαν τον τρόπο να πάρουν το προβάδισμα με τον Άαρον Ανσελμίνο να κάνει το 1-0 στο 41′.

Στο δεύτερο μέρος, το σύνολο του Νίκο Κόβατς διπλασίασε τα τέρματά του με δράστη τον Καρίμ Αντεγέμι στο 65ο λεπτό της συνάντησης, βάζοντας γερές βάσεις για τη νίκη. Το μόνο που κατάφεραν οι «ασπιρίνες» ήταν να μειώσουν στο τελικό 2-1 με τον Κριστιάν Κοφανέ.

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Φλέκεν, Άντριχ (88′ Κουανσά), Μπαντέ, Ταπσόμπα, Χόφμαν (74′ Ετσεβέρι), Μάζα, Γκαρσία, Γκριμάλντο, Τίλμαν (74′ Τεριέ), Πόκου (88′ Τέγια), Σικ (63′ Κοφανέ)

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: Κόμπελ, Ανσελμίνο, Άντον, Σλότερμπεκ, Σβένσον, Ζάμπιτσερ, Νμετσά (90′ Μπενσεμπαϊνί), Ριέρσον (80′ Κόουτο), Αντεγέμι (80′ Μπέλιγχαμ), Μπραντ (90′ Τσουκουεμέκα), Γκιρασί (61′ Σίλβα)

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:

Γκλάντμπαχ – Λειψία 0-0

Ουνιόν – Χάιντενχαϊμ 1-2

Μπάγερν – Ζανκτ Πάουλι 3-1

Βέρντερ – Κολωνία 1-1

Χόφενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ 3-0

Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ 1-2

30/11 16:30 Αμβούργο – Στουτγκάρδη

30/11 18:30 Άιντραχτ – Βόλφσμπουργκ

30/11 20:30 Φράιμπουργκ – Μάιντς

Η βαθμολογία της Bundesliga:

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής:

05/12 21:30 Μάιντς – Γκλάντμπαχ

06/12 16:30 Χάιντενχαϊμ – Φράιμπουργκ

06/12 16:30 Κολωνία – Ζανκτ Πάουλι

06/12 16:30 Άουγκσμπουργκ – Λεβερκούζεν

06/12 16:30 Στουτγάρδη – Μπάγερν

06/12 16:30 Βόλφσμπουργκ – Ουνιόν

06/12 19:30 Λειψία – Άιντραχτ

07/12 16:30 Αμβούργο – Βέρντερ

07/12 18:30 Ντόρτμουντ – Χόφενχαϊμ