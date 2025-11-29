Μπάγερν – Ζανκτ Πάουλι 3-1: Τρίποντο στις καθυστερήσεις για τους Βαυαρούς

Η Μπάγερν Μονάχου αν και ζορίστηκε, βρήκε δύο γκολ στις καθυστερήσεις και επιβλήθηκε με γκολ των Λουίς Ντίας και Νίκολας Τζάκσον και ανέβηκε στο +8 (έχει 34 πόντους) από τη Λειψία, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 26 βαθμούς. Από την άλλη οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν στη ζώνη του υποβιβασμού, μένοντας στους 7 βαθμούς και την προτελευταία θέση, παρά το γεγονός πως βρίσκονταν στο 1-1 μέχρι το 90′ στην «Allianz Arena».

Το σκορ άνοιξε μόλις στο 8ο λεπτό η Ζανκτ Πάουλι με τον Ουντόντζι, έπειτα από ασίστ του Μπρούνο Λάγκε, , με τον Γκερέιρο να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 44′, σε ένα κομβικό σημείο του παιχνιδιού. Το ματς παρέμεινε στην ισοπαλία μέχρι τις καθυστερήσεις, όταν ο Λουίς Ντίας έκανε το 2-1 για την Μπάγερν στο 90+3, μετά από πάσα του Τζόσουα Κίμιχ. Το τελικό 3-1 έγραψε ο Νίκολας Τζάκσον στο 90+6.

Στη Βρέμη η Βέρντερ ήρθε ισόπαλη με 1-1 απέναντι στην Κολωνία με τον Φρεντλ να κάνει το 1-0 στο 22′, με τον Μάλα να ισοφαρίζει για τους φιλοξενούμενους με τον Μάλα στο 90+1.

Στο Βερολίνο η Ουνιόν ηττήθηκε 2-1 από την Χάιντενχαϊμ, με τον Κεντίρα να ανοίγει το σκορ για τους γηπεδούχους στο 43′. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με τον Σίμερ στο 90′ και πήραν και το τρίποντο με γκολ του Σόπνερ στο 90+5. Τέλος η Χόφενχαϊμ διέλυσε με 3-0 την Άουγκσμπουργκ, με τον Τουρέ να ανοίγει το σκορ στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Μπέργκερ να κάνει το 2-0 στο 26′, ενώ το τελικό 3-0 έκανε ο Ζέσινγκερ με αυτογκόλ στο 45′.

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:

Γκλάντμπαχ – Λειψία 0-0

Ουνιόν – Χάιντενχαϊμ 1-2

Μπάγερν – Ζανκτ Πάουλι 3-1

Βέρντερ – Κολωνία 1-1

Χόφενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ 3-0

29/11 19:30 Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ

30/11 16:30 Αμβούργο – Στουτγκάρδη

30/11 18:30 Άιντραχτ – Βόλφσμπουργκ

30/11 20:30 Φράιμπουργκ – Μάιντς

Η βαθμολογία

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής

05/12 21:30 Μάιντς – Γκλάντμπαχ

06/12 16:30 Χάιντενχαϊμ – Φράιμπουργκ

06/12 16:30 Κολωνία – Ζανκτ Πάουλι

06/12 16:30 Άουγκσμπουργκ – Λεβερκούζεν

06/12 16:30 Στουτγάρδη – Μπάγερν

06/12 16:30 Βόλφσμπουργκ – Ουνιόν

06/12 19:30 Λειψία – Άιντραχτ

07/12 16:30 Αμβούργο – Βέρντερ

07/12 18:30 Ντόρτμουντ – Χόφενχαϊμ