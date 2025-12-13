Λεβερκούζεν – Κολωνία 2-0: Νίκη για… Champions League οι «ασπιρίνες»
Πετυχαίνοντας δύο γκολ μέσα σε διάστημα μόνο έξι λεπτών η Μπάγερ Λεβερκούζεν νίκησε με 2-0 την Κολωνία και τέθηκε ξανά σε... τροχιά Champions League στην Bundesliga.
- Ακρίβεια: Αυξημένο φέτος το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού – Σχεδόν 45 ευρώ το άτομο
- Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο και για άλλες δύο Κυριακές – Tο ωράριο λειτουργίας και ποια δεν θα σηκώσουν ρολά
- Μεταναστευτικό: Ο Πέδρο Σάντσεθ δίνει μοναχικό αγώνα, καθώς οι περισσότεροι ηγέτες σκληραίνουν τη στάση τους
- Συνελήφθη 35χρονος για δολοφονία γυναίκας στη Δανία – Εντοπίστηκε στην Αθήνα
Ξανά σε… τροχιά τετράδας είναι η Λεβερκούζεν, η οποία μπόρεσε να κάμψει την αντίσταση της Κολωνίας και να επικρατήσει με 2-0, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Bundesliga.
Το σύνολο του Κάσπερ Γιούλμαντ χρειάστηκε μόλις έξι λεπτά στο δεύτερο μέρος για να σκοράρει δύο φορές και να «καθαρίσει» την υπόθεση νίκη, ανεβαίνοντας έτσι στην τέταρτη θέση με 26 πόντους, ενώ οι «τράγοι» έμειναν στους 16 και την ένατη θέση
Ύστερα από ένα… στείρο πρώτο ημίχρονο, και λίγο μετά τη μία ώρα αγώνα, ο Μαρτίν Τεριέ κατάφερε να ανοίξει το σκορ για τις «ασπιρίνες» στο 66ο λεπτό της συνάντησης κάνοντας το 1-0. Έξι λεπτά μετά (72′) ο Ρόμπερτ Άντριχ διπλασίασε τα τέρματα της Λεβερκούζεν και διαμόρφωσε το τελικό 2-0.
Θυμίζουμε οτι στις 20 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του Champions League οι «ασπιρίνες» φιλοξενούνται από τον Ολυμπιακό στις 22:00.
Λεβερκούζεν: Φλέκεν, Κουάνσα, Χόφμαν (62’ Τεριέ), Άντριχ, Ταπσόμπα, Τίλμαν (86’ Μπελοσιάν), Ποκού (62’ Τέλα), Αρτούρ, Γκαρσία (77’ Σάρκο), Μάζα, Κοφάν (77’ Μπαντέ).
Κολωνία: Σβέμπε, Κρλαους, Μαρτέλ (80’ Μαρτέλ), Βάλντσμιντ (46’ Μάινα), Ελ Μαλά (73’ Λουντ), Χουσεΐνμπασιτς (46’ Οζκατσάρ), Σεμπούλονσεν, Καμίνκι, Τίελμαν, Μπίλτερ (46’ Άτσε), Φαν ντεν Μπερχ.
Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής της Bundesliga:
Ουνιόν – Λειψία 3-1
Άιντραχτ – Άουγκσμπουργκ 1-0
Γκλάντμπαχ – Βόλφσμπουργκ 1-3
Ζανκτ Πάουλι – Χάιντενχαϊμ 2-1
Χόφενχαϊμ – Αμβούργο 4-1
Λεβερκούζεν – Κολωνία 2-0
14/12 16:30 Φράιμπουργκ – Ντόρτμουντ
14/12 18:30 Μπάγερν – Μάιντς
14/12 20:30 Βέρντερ – Στουτγκάρδη
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
19/12 21:30 Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ
20/12 16:30 Στουτγκάρδη – Χόφενχαϊμ
20/12 16:30 Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ
20/12 16:30 Άουγκσμπουργκ – Βέρντερ
20/12 16:30 Αμβούργο – Άιντραχτ
20/12 16:30 Κολωνία – Ουνιόν
20/12 19:30 Λειψία – Λεβερκούζεν
21/12 16:30 Μάιντς- Ζανκτ Πάουλι
21/12 18:30 Χάιντενχαϊμ – Μπάγερν
- Άρσεναλ – Γουλβς 2-1: Γλίτωσε την γκέλα και πήγε στο +5
- Ολυμπιακός ONEX – ΑΟΝΣ Μίλων 2-3: Ανατροπή και νίκη στο τάι μπρέικ
- Battle of the Sexes: Όταν η Κινγκ έγινε σύμβολο των γυναικών και η αναβίωση της «μάχης των φύλων» 52 χρόνια μετά (vids+pics)
- Έτσι διαμορφώθηκε βαθμολογία της Super League (pic)
- Μπαρτσελόνα – Οσασούνα 2-0: Στο +7 οι «Μπλαουγκράνα» με τον Ραφίνια!
- ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 63-101: Με 14 τρίποντα και «μπόμπερ» τους Ρογκαβόπουλο, Τολιόπουλο! (vid)
- Λεβερκούζεν – Κολωνία 2-0: Νίκη για… Champions League οι «ασπιρίνες»
- Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης 0-0: Τα δοκάρια σταμάτησαν τους γηπεδούχους (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις