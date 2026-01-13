Το προγραμματισμένο για τις 21:30 παιχνίδι ανάμεσα στο Αμβούργο και τη Λεβερκούζεν αναβλήθηκε λόγω κακών καιρικών συνθηκών που πλήττουν τις τελευταίες μέρες της Γερμανία.

Η ανακοίνωση της λίγκας κάνει λόγο για «δομικό κίνδυνο λόγω του καιρού που επηρεάζει την οροφή του Volksparkstadion», με τον πάγο και το χιόνι να έχουν κάνει πολύ δύσκολη την κατάσταση.

Έτσι η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (20/1 (22:00), Λεβερκούζεν, δεν θα αγωνιστεί απόψε και το μοναδικό παιχνίδι που θα δώσει πριν έρθει στον Πειραιά θα είναι αυτό με τη Χόφενχαϊμ στις 17/1 εκτός έδρας.

Αν το επιτρέψει βέβαια ο καιρός καθώς θυμίζουμε πως και το Σαββατοκύριακο υπήρξε αναβολή σε δύο παιχνίδια λόγω χιονιά. Το Σάββατο πάντως οι «ασπιρίνες» διασύρθηκαν με 1-4 στην έδρα τους από την Στουτγκάρδη.