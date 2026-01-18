Ο διαιτητής του Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
Ο Ιταλός, Μαουρίτσιο Μαριάνι, είναι ο διαιτητής που θα σφυρίξει το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν στο Champions League, την Τρίτη.
- Τι έδειξε έρευνα για την απώλεια αργυροπελεκάνων στη Μικρή Πρέσπα κατά 60%, λόγω της γρίπης των πτηνών
- Παπασταύρου: «Με τη συμφωνία για το αμερικανικό φυσικό αέριο υλοποιείται το όραμα της Ελλάδας να καταστεί ενεργειακός κόμβος»
- Σε υψηλά επίπεδα ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη - Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο
- Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε χιονοστιβάδες στις Αυστριακές Άλπεις
Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη Τρίτη (20/1, 22:00) την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», σε ένα πολύ κρίσιμο ματς το οποίο θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League.
Η UEFA στέλνει τον 43χρονο Ιταλό elite ρέφερι, Μαουρίτσιο Μαριάνι, ο οποίος προ τριετίας είχε σφυρίξει το ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-3 στη Stoiximan Super League.
Είχε σφυρίξει και στην πορεία του Conference
Επίσης, ο Μαριάνι ήταν ο διαιτητής στην επική νίκη και πρόκριση (1-6) του Ολυμπιακού απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στη φάση των «16» του Conference League, αγώνας που αποτέλεσε την αφετηρία για την εντυπωσιακή και ιστορική πορεία μέχρι την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου τον Μάιο του 2024 στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Ντανιέλε Μπιντόνι, Στέφανο Αλάσιο, 4ος ο Ματέο Μαρκέτι και στο VAR οι Μάρκο Ντι Μπέλο, Λούκα Παϊρέτο.
- Ο διαιτητής του Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
- Τζόλης και Καρέτσας στο «στόχαστρο» της Νάπολι
- Ο Αργυρόπουλος… έπαθε Ροναλντίνιο: Νέο απίθανο γκολ χωρίς να κοιτάει (vid)
- Άρης: Δύσκολη αποστολή στη Λάρισα για την ομάδα του Χιμένεθ
- Οι ευχές της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον Ελ Κααμπί ενόψει τελικού: «Καλή επιτυχία» (pic)
- Σε δύσκολη θέση ο Τόμας Φρανκ στην Τότεναμ
- Ρόντο για Αντετοκούνμπο: «Γι’ αυτό είναι εκνευρισμένος…»
- Με στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στον Μίλωνα ο Ολυμπιακός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις